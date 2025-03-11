Irak'ta 4.8 büyüklüğünde deprem: Başta Hakkari olmak üzere Türkiye'de çok sayıda ilde hissedildi
21:20 11.03.2025 (güncellendi: 22:12 11.03.2025)
© AA / Ulaş GüvenIrak'ın Mergasur ilçesinde, saat 21.03'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
© AA / Ulaş Güven
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Irak'ın Mergasur ilçesinde 4.8'lik deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak açıkladı.
Irak'ta saat 21.03'te, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem üssünü Mergasur olarak duyurdu.
4.8 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.
Aynı zamanda deprem, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi. Depremin hissedildiği Yüksekova'da insanlar evlerinden dışarı çıktı.
© AA / Ulaş GüvenIrak'ın Mergasur ilçesinde, saat 21.03'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. ( Ulaş Güven - Anadolu Ajansı )
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© AA / Ulaş Güven
© AA / Ulaş GüvenIrak'ın Mergasur ilçesinde, saat 21.03'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. ( Ulaş Güven - Anadolu Ajansı )
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© AA / Ulaş Güven
© AA / Ulaş GüvenIrak'ın Mergasur ilçesinde, saat 21.03'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. ( Ulaş Güven - Anadolu Ajansı )
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© AA / Ulaş Güven
© AA / Ulaş GüvenIrak'ın Mergasur ilçesinde, saat 21.03'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. ( Ulaş Güven - Anadolu Ajansı )
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© AA / Ulaş Güven
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© AA / Ulaş Güven
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© AA / Ulaş Güven
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© AA / Ulaş Güven
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© AA / Ulaş Güven
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen depremin tüm Hakkari'de hissedildiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:
"İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun, Rabbim tüm afetlerden şehrimizi ve ülkemizi muhafaza etsin."