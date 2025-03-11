https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/afad-acikladi-hakkaride-deprem-1094404840.html

Irak'ta 4.8 büyüklüğünde deprem: Başta Hakkari olmak üzere Türkiye'de çok sayıda ilde hissedildi

Irak'ta 4.8 büyüklüğünde deprem: Başta Hakkari olmak üzere Türkiye'de çok sayıda ilde hissedildi

Sputnik Türkiye

Irak'ın Mergasur ilçesinde 4.8'lik deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 km olarak açıkladı. 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T21:20+0300

2025-03-11T21:20+0300

2025-03-11T22:12+0300

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Irak'ta saat 21.03'te, 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem üssünü Mergasur olarak duyurdu.4.8 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.Aynı zamanda deprem, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi. Depremin hissedildiği Yüksekova'da insanlar evlerinden dışarı çıktı.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen depremin tüm Hakkari'de hissedildiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

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