TBF Başkanı Türkoğlu, Fenerbahçe'yi uyardı: "Yönetim olarak yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğiz'

"Süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Bazı süreçlere burada girmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Arkadaşlarımız milli takım formasını giymek için buradalar. Sürecin bu kadar uzaması bizi de şaşırttı. Bazen zamanın doğru yönetildiğinde olumlu olacağını düşünüyorduk. Bu noktalara gelmesi bizim istemediğimiz bir süreç. Şu an bu formayı giyecek arkadaşların perşembe ve pazar gününü en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum. Kararları alırken sporcuyu düşünen bir yönetim olduk. Avrupa Şampiyonası'na giderken bu sürecin daha doğru olacağını düşündük. Sporcularımızı bu polemiğin içinde bırakmak istemedik. Bunun geri dönüşleri bazen ağır olabiliyor. Sporcularımızı disipline yollamamız gerekebilirdi ve sahalardan uzak kalabilirlerdi. Sırf bu yönde düşündüğümüz için bu pencerelerde bu kadroyla devam etmek istedik. Süreci yaza kadar takip edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutum aynı şekilde devam ederse yönetim olarak yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğimizi duyurmak isteriz. Milli takım anlamında Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tavırlar aynı şekilde devam ederse karşımızda kim olursa olsun yönetim olarak tavrımızı daha önce koyduğumuz gibi bundan sonra da koyacağımızı da söylemek isterim."