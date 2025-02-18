https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/tbf-baskani-turkoglu-fenerbahceyi-uyardi-yonetim-olarak-yaptirim-uygulamaktan-cekinmeyecegiz-1093771416.html
TBF Başkanı Türkoğlu, Fenerbahçe'yi uyardı: "Yönetim olarak yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğiz'
TBF Başkanı Türkoğlu, Fenerbahçe'yi uyardı: "Yönetim olarak yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko'nun A Milli Takım'a oyuncu göndermemesi hakkında konuşan TBF Başkanı Türkoğlu, sarı lacivertli takımı uyardı. 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T14:29+0300
2025-02-18T14:29+0300
2025-02-18T14:29+0300
spor
milli takım
fenerbahçe beko
hidayet türkoğlu
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
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A Milli Takım'a oyuncu göndermeyeceğini açıklayan Fenerbahçe Beko'yu uyaran Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutum aynı şekilde devam ederse yönetim olarak yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğimizi duyurmak isteriz." dedi.A Milli Takım'ın 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İtalya ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde konuşan Türkoğlu, sarı-lacivertli kulüp ile istemedikleri bir durum yaşadıklarını ifade etti.Tavırlar devam ederse karşımızda kim olursa olsun tavrımızı koyacağızAldıkları kararlarda sporcuları düşündüklerini ifade eden Türkoğlu şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/fenerbahce-beko-galatasaray-derbisi-yarida-kaldi-sahaya-yabanci-madde-atildi-1093681294.html
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milli takım, fenerbahçe beko, hidayet türkoğlu, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
milli takım, fenerbahçe beko, hidayet türkoğlu, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
TBF Başkanı Türkoğlu, Fenerbahçe'yi uyardı: "Yönetim olarak yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğiz'
Fenerbahçe Beko'nun A Milli Takım'a oyuncu göndermemesi hakkında konuşan TBF Başkanı Türkoğlu, sarı lacivertli takımı uyardı.
A Milli Takım'a oyuncu göndermeyeceğini açıklayan Fenerbahçe Beko'yu uyaran Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutum aynı şekilde devam ederse yönetim olarak yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğimizi duyurmak isteriz." dedi.
A Milli Takım'ın 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İtalya ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde konuşan Türkoğlu, sarı-lacivertli kulüp ile istemedikleri bir durum yaşadıklarını ifade etti.
Tavırlar devam ederse karşımızda kim olursa olsun tavrımızı koyacağız
Aldıkları kararlarda sporcuları düşündüklerini ifade eden Türkoğlu şunları kaydetti:
"Süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Bazı süreçlere burada girmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Arkadaşlarımız milli takım formasını giymek için buradalar. Sürecin bu kadar uzaması bizi de şaşırttı. Bazen zamanın doğru yönetildiğinde olumlu olacağını düşünüyorduk. Bu noktalara gelmesi bizim istemediğimiz bir süreç. Şu an bu formayı giyecek arkadaşların perşembe ve pazar gününü en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum. Kararları alırken sporcuyu düşünen bir yönetim olduk. Avrupa Şampiyonası'na giderken bu sürecin daha doğru olacağını düşündük. Sporcularımızı bu polemiğin içinde bırakmak istemedik. Bunun geri dönüşleri bazen ağır olabiliyor. Sporcularımızı disipline yollamamız gerekebilirdi ve sahalardan uzak kalabilirlerdi. Sırf bu yönde düşündüğümüz için bu pencerelerde bu kadroyla devam etmek istedik. Süreci yaza kadar takip edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutum aynı şekilde devam ederse yönetim olarak yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğimizi duyurmak isteriz. Milli takım anlamında Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tavırlar aynı şekilde devam ederse karşımızda kim olursa olsun yönetim olarak tavrımızı daha önce koyduğumuz gibi bundan sonra da koyacağımızı da söylemek isterim."