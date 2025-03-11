https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ozgur-ozel-ocalanin-cagrisini-degerlendirdi-sureci-parlamento-zemininde-takip-ediyoruz-1094398350.html
Özgür Özel, Öcalan'ın çağrısını değerlendirdi: 'Süreci parlamento zemininde takip ediyoruz'
Özgür Özel, Öcalan'ın çağrısını değerlendirdi: 'Süreci parlamento zemininde takip ediyoruz'
Sputnik Türkiye
Özel, İmralı’daki terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı “Silah bırakın.” çağrısına ilişkin süreci parlamento zemininde takip etmeyi... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T17:10+0300
2025-03-11T17:10+0300
2025-03-11T17:10+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
abdullah öcalan
alaattin köseler
i̇mralı
pkk
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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde haftalık grup toplantısını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin bir konuşma yaptı.CHP lideri Özel, konuşmasında İmralı’daki terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı “Silah bırakın.” çağrısı da vardı. Süreci parlamento zemininde takip etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Özel, “Kimse bizden ne terörün bitmesinin önünde engel olmamızı beklesin, ne de başkasının planına ait olmamızı beklesin.” şeklinde konuştu.'Gelin yasayı düzeltelim'Konya’da yaşamını yitiren Rana bebeği anımsatan Özel, “Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesini beklemeyin. Gelin yeniden hem hayvanseverleri, hayvan hakları derneğini, veteriner hekimlerini çağıralım şu Meclis'te şu yasayı düzeltelim” dedi.CHP'li belediyelere soruşturma
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/suriyede-tarihi-adim-sdg-devlet-kurumlarina-katilacak-1094367253.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abdullah öcalan, alaattin köseler, i̇mralı, pkk
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abdullah öcalan, alaattin köseler, i̇mralı, pkk
Özgür Özel, Öcalan'ın çağrısını değerlendirdi: 'Süreci parlamento zemininde takip ediyoruz'
Özel, İmralı’daki terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı “Silah bırakın.” çağrısına ilişkin süreci parlamento zemininde takip etmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, “Kimse bizden ne terörün bitmesinin önünde engel olmamızı beklesin, ne de başkasının planına ait olmamızı beklesin.” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde haftalık grup toplantısını gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin bir konuşma yaptı.
CHP lideri Özel, konuşmasında İmralı’daki terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı “Silah bırakın.” çağrısı da vardı. Süreci parlamento zemininde takip etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Özel, “Kimse bizden ne terörün bitmesinin önünde engel olmamızı beklesin, ne de başkasının planına ait olmamızı beklesin.” şeklinde konuştu.
'Gelin yasayı düzeltelim'
Konya’da yaşamını yitiren Rana bebeği anımsatan Özel, “Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesini beklemeyin. Gelin yeniden hem hayvanseverleri, hayvan hakları derneğini, veteriner hekimlerini çağıralım şu Meclis'te şu yasayı düzeltelim” dedi.
CHP'li belediyelere soruşturma
"Belediye başkanlarımızı abuk subuk iddialarla içeride tutmaya devam ediyorlar. Beykoz Belediye Başkanımız, yoksula yardım için alınan peynirin hesabını veriyor. ‘Hoş geldin bebek’ paketi yüzünden soru soruyorlar, tutuklama yapıyorlar. 67 bin lira para hareketi bulmuşlar… Alaattin Köseler demiş ki; ‘Almadım.’ Bir bakmışlar, giden para değil, gelen para."