https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ozgur-ozel-ocalanin-cagrisini-degerlendirdi-sureci-parlamento-zemininde-takip-ediyoruz-1094398350.html

Özgür Özel, Öcalan'ın çağrısını değerlendirdi: 'Süreci parlamento zemininde takip ediyoruz'

Özgür Özel, Öcalan'ın çağrısını değerlendirdi: 'Süreci parlamento zemininde takip ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Özel, İmralı’daki terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı “Silah bırakın.” çağrısına ilişkin süreci parlamento zemininde takip etmeyi... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T17:10+0300

2025-03-11T17:10+0300

2025-03-11T17:10+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

abdullah öcalan

alaattin köseler

i̇mralı

pkk

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde haftalık grup toplantısını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin bir konuşma yaptı.CHP lideri Özel, konuşmasında İmralı’daki terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı “Silah bırakın.” çağrısı da vardı. Süreci parlamento zemininde takip etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Özel, “Kimse bizden ne terörün bitmesinin önünde engel olmamızı beklesin, ne de başkasının planına ait olmamızı beklesin.” şeklinde konuştu.'Gelin yasayı düzeltelim'Konya’da yaşamını yitiren Rana bebeği anımsatan Özel, “Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesini beklemeyin. Gelin yeniden hem hayvanseverleri, hayvan hakları derneğini, veteriner hekimlerini çağıralım şu Meclis'te şu yasayı düzeltelim” dedi.CHP'li belediyelere soruşturma

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/suriyede-tarihi-adim-sdg-devlet-kurumlarina-katilacak-1094367253.html

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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abdullah öcalan, alaattin köseler, i̇mralı, pkk