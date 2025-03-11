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Niğde'nin Bor ilçesinde mumya satmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı
Niğde'nin Bor ilçesinde mumya satmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Niğde'nin Bor ilçesinde, Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek görünümlü bir mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
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Niğde'de bir mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Operasyon kapsamında H.G. ile birlikte toplam ganize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, H.G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu tahmin edilen erkek görünümlü bir mumya ele geçirildi. Mumyanın yanı sıra, şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığına dair deliller de bulundu. Operasyon kapsamında H.G. ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Niğde Valisi’nden teşekkürNiğde Valisi Cahit Çelik, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.
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mumya, niğde, ankara-niğde otoyolu, niğde valiliği, tarihi eser, jandarma, gözaltı, gözaltı kararı
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Niğde'nin Bor ilçesinde mumya satmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı

20:08 11.03.2025 (güncellendi: 20:11 11.03.2025)
© AA / Niğde ValiliğiMumya
Mumya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AA / Niğde Valiliği
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Niğde'nin Bor ilçesinde, Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek görünümlü bir mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen mumyanın Orta Çağ dönemine ait olduğu belirlenirken, Niğde Valisi Cahit Çelik, çalışmaları nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Niğde'de bir mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında H.G. ile birlikte toplam ganize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, H.G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu tahmin edilen erkek görünümlü bir mumya ele geçirildi. Mumyanın yanı sıra, şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığına dair deliller de bulundu. Operasyon kapsamında H.G. ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Valisi’nden teşekkür

Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.
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