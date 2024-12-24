https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/misirda-akdenizden-cikartilan-yuzlerce-tarihi-eser-yakalandi-1091970387.html
Mısır'da Akdeniz'den çıkartılan yüzlerce tarihi eser yakalandı
Mısır'da Akdeniz'den çıkartılan yüzlerce tarihi eser yakalandı
Sputnik Türkiye
Mısırlı yetkililer, Akdeniz'in dibinde bulunan Heraklion antik şehrinden çıkarıldığı düşünülen 448 adet tarihi eseri satmaya çalışan iki kişinin yakalandığını... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T13:37+0300
2024-12-24T13:37+0300
2024-12-24T13:37+0300
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akdeniz
mısır içişleri bakanlığı
mısır
tarihi eser
tarihi eser kaçakçılığı
heraklion antik şehri
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Mısır İçişleri Bakanlığı, Akdeniz'in dibinden 448 adet tarihi eser çıkarıp satmaya çalışan iki kişinin tutuklandığını açıkladı. Mısır İçişleri Bakanlığı'na göre eserler arasında çeşitli resimlere sahip 53 figürin, 3 büst, insan başlı 12 süngü, 14 bronz kase, 41 balta, 20 bronz eser ve 305 sikke yer alıyor.2000 yılında keşfedilen Heraklion Antik Şehri'nden çıkarıldıAbu Qir Körfezi'nin su altında, bilim insanlarının MÖ 8. yüzyıl civarında inşa edildiğine inandığı batık antik Heraklion şehri bulunmakta. Uzmanlar yaklaşık bin 200 yıl önce sular altında kalmış olan antik kentin kalıntıların günümüzde 45 metre kadar derinlikte sular altında olduğu açıklandı. Heracleion şehri arkeologlar tarafından 2000 yılında keşfedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/british-museumdaki-eserlerin-kaci-gercekten-ingiltereye-ait-turkiye-ucuncu-sirada-1091670657.html
akdeniz
mısır
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akdeniz, mısır içişleri bakanlığı, mısır, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, heraklion antik şehri
akdeniz, mısır içişleri bakanlığı, mısır, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, heraklion antik şehri
Mısır'da Akdeniz'den çıkartılan yüzlerce tarihi eser yakalandı
Mısırlı yetkililer, Akdeniz'in dibinde bulunan Heraklion antik şehrinden çıkarıldığı düşünülen 448 adet tarihi eseri satmaya çalışan iki kişinin yakalandığını açıkladı.
Mısır İçişleri Bakanlığı, Akdeniz'in dibinden 448 adet tarihi eser çıkarıp satmaya çalışan iki kişinin tutuklandığını açıkladı. Mısır İçişleri Bakanlığı'na göre eserler arasında çeşitli resimlere sahip 53 figürin, 3 büst, insan başlı 12 süngü, 14 bronz kase, 41 balta, 20 bronz eser ve 305 sikke yer alıyor.
2000 yılında keşfedilen Heraklion Antik Şehri'nden çıkarıldı
Abu Qir Körfezi'nin su altında, bilim insanlarının MÖ 8. yüzyıl civarında inşa edildiğine inandığı batık antik Heraklion şehri bulunmakta. Uzmanlar yaklaşık bin 200 yıl önce sular altında kalmış olan antik kentin kalıntıların günümüzde 45 metre kadar derinlikte sular altında olduğu açıklandı. Heracleion şehri arkeologlar tarafından 2000 yılında keşfedildi.