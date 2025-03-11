https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/kurtulmus-hic-kimsenin-sureci-zehirlememesi-gerektigi-kanaatindeyiz-turkiye-tarihi-bir-firsat-1094370117.html

Kurtulmuş: Hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz, Türkiye tarihi bir fırsat yakalamıştır

Kurtulmuş: Hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz, Türkiye tarihi bir fırsat yakalamıştır

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiğini söyleyerek "Çünkü Türkiye, tarihi bir... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T01:25+0300

2025-03-11T01:25+0300

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te görev yapan parlamento muhabirleriyle iftar programında bir araya geldi.Burada yaptığı konuşmada, parlamento muhabirlerinin fedakarca çalışan ve ilişkilerini fevkalade iyi yönetebilen nadide gruplardan biri olduğunu belirten Kurtulmuş'un gündem maddesi ise 'terörsüz Türkiye hedefi' oldu.Kurtulmuş, özellikle ABD'nin Irak'ı işgaliyle birlikte başlayan süreçte, etnik ve mezhebi anlamda bölünmeler yaşadığı, ülkelerin paramparça hale getirildiği bu dönemde, Türkiye'nin kendi iç bütünlüğünü sağlaması, kendi iç kalesini diri ve canlı tutmasının her şeyin üstünde önem arz ettiğine işaret etti. "Bunun için, özellikle terör örgütünün artık faaliyetlerini bıraktığı, silahlarını ilanihaye terk ettiğinin İmralı tarafından açıklanması önemlidir, kayda değer bir gelişmedir" diyen Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:Kurtulmuş, basın mensuplarının sürece olumlu katkılarının olduğunu söyleyerek "Türk medyasının hemen hemen tamamına yakınının bu süreçte gösterdiği duruş, samimidir ve yapıcıdır; sürece pozitif katkı sağlamak amaçlıdır. Ümit ederim ki medyanın da destekleriyle ortaya çıkan bu durum tamamıyla iyi bir şekilde sonuçlandırılacak ve terör, Türkiye'nin gündeminden ilanihaye kalkacaktır" dedi.'Terör örgütünün tasfiyesi tarihi bir adımdır'Türkiye'nin gündeminden terörün kalkmasının, çocukları ve gelecek nesilleri yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Kurtulmuş sözlerini şöyle devam ettirdi:

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türkiye, numan kurtulmuş, tbmm, meclis, haberler