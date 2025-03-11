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Kurtulmuş: Hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz, Türkiye tarihi bir fırsat yakalamıştır
Kurtulmuş: Hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz, Türkiye tarihi bir fırsat yakalamıştır
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiğini söyleyerek "Çünkü Türkiye, tarihi bir... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te görev yapan parlamento muhabirleriyle iftar programında bir araya geldi.Burada yaptığı konuşmada, parlamento muhabirlerinin fedakarca çalışan ve ilişkilerini fevkalade iyi yönetebilen nadide gruplardan biri olduğunu belirten Kurtulmuş'un gündem maddesi ise 'terörsüz Türkiye hedefi' oldu.Kurtulmuş, özellikle ABD'nin Irak'ı işgaliyle birlikte başlayan süreçte, etnik ve mezhebi anlamda bölünmeler yaşadığı, ülkelerin paramparça hale getirildiği bu dönemde, Türkiye'nin kendi iç bütünlüğünü sağlaması, kendi iç kalesini diri ve canlı tutmasının her şeyin üstünde önem arz ettiğine işaret etti. "Bunun için, özellikle terör örgütünün artık faaliyetlerini bıraktığı, silahlarını ilanihaye terk ettiğinin İmralı tarafından açıklanması önemlidir, kayda değer bir gelişmedir" diyen Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:Kurtulmuş, basın mensuplarının sürece olumlu katkılarının olduğunu söyleyerek "Türk medyasının hemen hemen tamamına yakınının bu süreçte gösterdiği duruş, samimidir ve yapıcıdır; sürece pozitif katkı sağlamak amaçlıdır. Ümit ederim ki medyanın da destekleriyle ortaya çıkan bu durum tamamıyla iyi bir şekilde sonuçlandırılacak ve terör, Türkiye'nin gündeminden ilanihaye kalkacaktır" dedi.'Terör örgütünün tasfiyesi tarihi bir adımdır'Türkiye'nin gündeminden terörün kalkmasının, çocukları ve gelecek nesilleri yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Kurtulmuş sözlerini şöyle devam ettirdi:
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Kurtulmuş: Hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz, Türkiye tarihi bir fırsat yakalamıştır

01:25 11.03.2025 (güncellendi: 01:26 11.03.2025)
© AA / Dilara İrem SancarTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AA / Dilara İrem Sancar
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiğini söyleyerek "Çünkü Türkiye, tarihi bir fırsat yakalamıştır" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te görev yapan parlamento muhabirleriyle iftar programında bir araya geldi.
Burada yaptığı konuşmada, parlamento muhabirlerinin fedakarca çalışan ve ilişkilerini fevkalade iyi yönetebilen nadide gruplardan biri olduğunu belirten Kurtulmuş'un gündem maddesi ise 'terörsüz Türkiye hedefi' oldu.
Kurtulmuş, özellikle ABD'nin Irak'ı işgaliyle birlikte başlayan süreçte, etnik ve mezhebi anlamda bölünmeler yaşadığı, ülkelerin paramparça hale getirildiği bu dönemde, Türkiye'nin kendi iç bütünlüğünü sağlaması, kendi iç kalesini diri ve canlı tutmasının her şeyin üstünde önem arz ettiğine işaret etti.
"Bunun için, özellikle terör örgütünün artık faaliyetlerini bıraktığı, silahlarını ilanihaye terk ettiğinin İmralı tarafından açıklanması önemlidir, kayda değer bir gelişmedir" diyen Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:
"Bu çerçevede de hiç kimsenin süreci zehirlememesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü Türkiye, tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bölgesinde etnik ve mezhebi, dini farklılıklar artık çatışma alanları haline dönüştürülmüşken, Türkiye'nin var olan bu terör belasını tarihin çöplüğüne atması ve arasındaki var olan kardeşliği de ilanihaye kıyamete kadar devam etme iradesini ortaya koyması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun için süreci hiçbir şekilde şahsileştirmeden, bir siyaset pazarı haline getirmeden, burada milletimizin milli menfaatlerini, milletimizin birliğini ve dirliğini sağlayacak bu süreci inşallah tamamlayacağız."
Kurtulmuş, basın mensuplarının sürece olumlu katkılarının olduğunu söyleyerek "Türk medyasının hemen hemen tamamına yakınının bu süreçte gösterdiği duruş, samimidir ve yapıcıdır; sürece pozitif katkı sağlamak amaçlıdır. Ümit ederim ki medyanın da destekleriyle ortaya çıkan bu durum tamamıyla iyi bir şekilde sonuçlandırılacak ve terör, Türkiye'nin gündeminden ilanihaye kalkacaktır" dedi.

'Terör örgütünün tasfiyesi tarihi bir adımdır'

Türkiye'nin gündeminden terörün kalkmasının, çocukları ve gelecek nesilleri yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Kurtulmuş sözlerini şöyle devam ettirdi:
"Sizi temin ederim ki Türkiye'nin gündeminden terörün kalkması, yani terörsüz bir Türkiye'nin oluşması, aynı zamanda bölgede de terörün yalpalaması ve terörün bölge gündeminden de kalkmaya başlamasının ilk adımı olacaktır. Onun için diyoruz ki terör örgütünün tasfiyesi, bütün bölge ülkelerini de yakinen ilgilendiren, bu bölge ülkelerinin de yakından takip etmeye çalıştıkları ve kendi gelecekleri için de olumlu sonuçlar çıkarabilecekleri tarihi bir adımdır."
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