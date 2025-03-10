https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/yavastan-adaylik-aciklamasi-gerekirse-bu-konudaki-fikrimizi-butun-turkiye-kamuoyu-ile-paylasacagiz-1094368875.html
Yavaş'tan adaylık açıklaması: 'Gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız'
Yavaş'tan adaylık açıklaması: 'Gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız'
Sputnik Türkiye
ABB Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Türkiye'nin o günkü şartlarına göre hareket edileceğini söyledi. Yavaş "Daha günü belli olmayan... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T23:25+0300
2025-03-10T23:25+0300
2025-03-10T23:25+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
mansur yavaş
ankara
abb
cumhurbaşkanı adayı
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini hatırlatan Yavaş Ankara'ya hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz" dedi.Mansur yavaş konuyla ilgili şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/yavastan-ozelin-mansur-baskanimizin-da-emanetidir-sozleri-ile-ilgili-degerlendirme--transferden-1094228993.html
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türkiye, mansur yavaş, ankara, abb, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi
türkiye, mansur yavaş, ankara, abb, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi
Yavaş'tan adaylık açıklaması: 'Gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız'
ABB Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Türkiye'nin o günkü şartlarına göre hareket edileceğini söyledi. Yavaş "Daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz" ifadesini de kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini hatırlatan Yavaş Ankara'ya hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz" dedi.
Mansur yavaş konuyla ilgili şunları dile getirdi:
"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2.5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz.
Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı."