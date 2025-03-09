https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/elden-kira-alanlari-ilgilendiriyor-20-milyon-lira-ceza-gelebilir-1094327298.html

Elden kira alanları ilgilendiriyor: 20 milyon lira ceza gelebilir

Elden kira alanları ilgilendiriyor: 20 milyon lira ceza gelebilir

Sputnik Türkiye

Maliye, elden kira alanlara yönelik denetimleri artırdı. Vergiden kaçmak için kirada usulsüzlük yapanlara 20 milyon liraya kadar ceza kesiliyor. 09.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-09T10:01+0300

2025-03-09T10:01+0300

2025-03-09T10:01+0300

ekonomi̇

kira

kira bedeli

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

denetim

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücade kapsamında kira denetimlerini hızlandırdı. Kirada yüzde 25 sınırının kalkması ile birlikte bazı fırsatçı ev sahipleri harekete geçti. Fahiş zam yapmaya çalışan ev sahiplerine yönelik şikayetler arttı.Maliye'den kira denetimiTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre CİMER ve Gelir İdaresi Başkanlığına konuyla ilgili şikâyetlerin gelmeye başladığı belirtildi.Bazı ev sahiplerinin yüksek vergi ödememek için kontrat yapmak istemediği, evi boş gösterdiği ya da mevcut kira ödemelerinin bir kısmını elden, kalan kısmını banka yoluyla almak istediği ortaya çıktı.Bunun üzerine Maliye, kira denetimlerini sıkılaştırdı. Maliye ekipleri, evini boş gösteren, kontrat yapmaktan kaçan ya da eksik kira ödemesini bankaya alan ev sahiplerine ceza kesecek.KİRACI DA CEZA ALACAKBakanlık, kirada cezaları artıran düzenlemeyi Ekim 2024'ye resmen devreye aldı.Ayrıca bu düzenleme ile konut kiralarında da hem kiracı hem de ev sahibinde ceza uygulamasına geçildi.Buna göre iş yeri kiralarında bütün tutarların ve konut kiralarında 500 lira üzerinin bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi gerekiyor.20 milyon ceza gelebilirBu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Ayrıca bir takvim yılı içerisinde 20 milyon liraya kadar ceza kesilebilecek.

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kira, kira bedeli, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, denetim