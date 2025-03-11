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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/kasimdan-bu-yana-en-dusuk-seviyede-bitcoin-80-bin-dolarin-altina-geriledi-1094384723.html
Kasımdan bu yana en düşük seviyede: Bitcoin 80 bin doların altına geriledi
Kasımdan bu yana en düşük seviyede: Bitcoin 80 bin doların altına geriledi
Sputnik Türkiye
Kripto para piyasalarında haftaya zayıf bir başlangıç yapılırken, Bitcoin (BTC) 80.000 doların altına düştü. Ethereum (ETH) kısa süreliğine 2.000 doların... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T12:36+0300
2025-03-11T12:36+0300
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Piyasadaki satış dalgası, ABD borsalarında yaşanan sert kayıplarla aynı zamana denk geldi. Nasdaq yüzde 3’ün üzerinde düşerken, S&amp;P 500 yüzde 2 değer kaybetti. Kriptoyla bağlantılı hisseler de satış baskısından nasibini aldı. En büyük kurumsal BTC yatırımcılarından biri olan Strategy (MSTR) ve Coinbase (COIN) hisseleri yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti.80 bin doların altını gördüBitcoin, günün erken saatlerinde 84.000 dolar seviyesine kadar yükselse de, Strategy'nin 21 milyar dolarlık bağış toplama planının etkisi kısa sürdü ve BTC, 24 saat içinde yüzde 3,8 gerileyerek 80.000 dolar seviyesinin altına indi. Ethereum, Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyelerine yakın işlem görerek yaklaşık yüzde 4 düştü. CoinDesk 20 Endeksi, piyasanın genel yönünü yansıtarak yüzde 5 kayıp verdi.Risk iştahı azaldı mı?ABD hisse senedi piyasalarındaki gerilim, küresel risk iştahının azalmasına neden oldu. Beyaz Saray'daki dijital varlık zirvesi ve Başkan Donald Trump’ın Bitcoin rezerv kararnamesi piyasaya yeni bir yön vermekten uzak kalırken, yatırımcılar yakın vadede olumlu katalizörlerden yoksun görünüyor. Ekonomik yavaşlama sinyalleri ve ticaret savaşlarına dair endişeler, piyasadaki belirsizliği artırıyor. Kripto piyasalarında dalgalanmanın sürebileceğini belirten hedge fonu QCP, yatırımcılara yönelik Telegram yayınında, "Kripto yeni bir anlatı bulana kadar BTC ile hisse senetleri arasındaki korelasyonun artması muhtemel. Tarife riskleri belirsizliğini korurken, ABD’nin önemli makroekonomik veri açıklamalarına doğru oynaklık artabilir" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/altin-piyasasi-tepetaklak-trump-cokus-mu-getirecek-1094374282.html
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Kasımdan bu yana en düşük seviyede: Bitcoin 80 bin doların altına geriledi

12:36 11.03.2025
© AA / Ömer Taha ÇetinBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AA / Ömer Taha Çetin
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Kripto para piyasalarında haftaya zayıf bir başlangıç yapılırken, Bitcoin (BTC) 80.000 doların altına düştü. Ethereum (ETH) kısa süreliğine 2.000 doların altına gerilerken, Solana (SOL), Cardano (ADA), Aptos (APT), Avalanche (AVAX) ve NEAR son 24 saatte % yüzde 7 ila yüzde 10 değer kaybetti.
Piyasadaki satış dalgası, ABD borsalarında yaşanan sert kayıplarla aynı zamana denk geldi. Nasdaq yüzde 3’ün üzerinde düşerken, S&P 500 yüzde 2 değer kaybetti. Kriptoyla bağlantılı hisseler de satış baskısından nasibini aldı. En büyük kurumsal BTC yatırımcılarından biri olan Strategy (MSTR) ve Coinbase (COIN) hisseleri yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti.

80 bin doların altını gördü

Bitcoin, günün erken saatlerinde 84.000 dolar seviyesine kadar yükselse de, Strategy'nin 21 milyar dolarlık bağış toplama planının etkisi kısa sürdü ve BTC, 24 saat içinde yüzde 3,8 gerileyerek 80.000 dolar seviyesinin altına indi. Ethereum, Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyelerine yakın işlem görerek yaklaşık yüzde 4 düştü. CoinDesk 20 Endeksi, piyasanın genel yönünü yansıtarak yüzde 5 kayıp verdi.

Risk iştahı azaldı mı?

ABD hisse senedi piyasalarındaki gerilim, küresel risk iştahının azalmasına neden oldu. Beyaz Saray'daki dijital varlık zirvesi ve Başkan Donald Trump’ın Bitcoin rezerv kararnamesi piyasaya yeni bir yön vermekten uzak kalırken, yatırımcılar yakın vadede olumlu katalizörlerden yoksun görünüyor. Ekonomik yavaşlama sinyalleri ve ticaret savaşlarına dair endişeler, piyasadaki belirsizliği artırıyor.
Kripto piyasalarında dalgalanmanın sürebileceğini belirten hedge fonu QCP, yatırımcılara yönelik Telegram yayınında, "Kripto yeni bir anlatı bulana kadar BTC ile hisse senetleri arasındaki korelasyonun artması muhtemel. Tarife riskleri belirsizliğini korurken, ABD’nin önemli makroekonomik veri açıklamalarına doğru oynaklık artabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
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