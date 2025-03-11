https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/kasimdan-bu-yana-en-dusuk-seviyede-bitcoin-80-bin-dolarin-altina-geriledi-1094384723.html

Kasımdan bu yana en düşük seviyede: Bitcoin 80 bin doların altına geriledi

Kasımdan bu yana en düşük seviyede: Bitcoin 80 bin doların altına geriledi

Sputnik Türkiye

Kripto para piyasalarında haftaya zayıf bir başlangıç yapılırken, Bitcoin (BTC) 80.000 doların altına düştü. Ethereum (ETH) kısa süreliğine 2.000 doların... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T12:36+0300

2025-03-11T12:36+0300

2025-03-11T12:36+0300

ekonomi̇

bitcoin

kripto para

kripto

abd

başkan

nasdaq

ethereum

cardano

btc

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079457272_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_52b18ef56fb1b62ac04e5f6ae17f49bb.jpg

Piyasadaki satış dalgası, ABD borsalarında yaşanan sert kayıplarla aynı zamana denk geldi. Nasdaq yüzde 3’ün üzerinde düşerken, S&P 500 yüzde 2 değer kaybetti. Kriptoyla bağlantılı hisseler de satış baskısından nasibini aldı. En büyük kurumsal BTC yatırımcılarından biri olan Strategy (MSTR) ve Coinbase (COIN) hisseleri yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti.80 bin doların altını gördüBitcoin, günün erken saatlerinde 84.000 dolar seviyesine kadar yükselse de, Strategy'nin 21 milyar dolarlık bağış toplama planının etkisi kısa sürdü ve BTC, 24 saat içinde yüzde 3,8 gerileyerek 80.000 dolar seviyesinin altına indi. Ethereum, Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyelerine yakın işlem görerek yaklaşık yüzde 4 düştü. CoinDesk 20 Endeksi, piyasanın genel yönünü yansıtarak yüzde 5 kayıp verdi.Risk iştahı azaldı mı?ABD hisse senedi piyasalarındaki gerilim, küresel risk iştahının azalmasına neden oldu. Beyaz Saray'daki dijital varlık zirvesi ve Başkan Donald Trump’ın Bitcoin rezerv kararnamesi piyasaya yeni bir yön vermekten uzak kalırken, yatırımcılar yakın vadede olumlu katalizörlerden yoksun görünüyor. Ekonomik yavaşlama sinyalleri ve ticaret savaşlarına dair endişeler, piyasadaki belirsizliği artırıyor. Kripto piyasalarında dalgalanmanın sürebileceğini belirten hedge fonu QCP, yatırımcılara yönelik Telegram yayınında, "Kripto yeni bir anlatı bulana kadar BTC ile hisse senetleri arasındaki korelasyonun artması muhtemel. Tarife riskleri belirsizliğini korurken, ABD’nin önemli makroekonomik veri açıklamalarına doğru oynaklık artabilir" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/altin-piyasasi-tepetaklak-trump-cokus-mu-getirecek-1094374282.html

abd

başkan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitcoin, kripto para, kripto, abd, başkan, nasdaq, ethereum, cardano, btc