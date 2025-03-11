https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/altin-piyasasi-tepetaklak-trump-cokus-mu-getirecek-1094374282.html
Altın piyasası tepetaklak: Trump çöküş mü getirecek?
Altın piyasası tepetaklak: Trump çöküş mü getirecek?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerin ülke ekonomisini resesyona sokabileceğini ve enflasyonu tetikleyebileceğini kabul etti. Bu açıklamalar sonrası... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T07:58+0300
2025-03-11T07:58+0300
2025-03-11T07:58+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamalarda Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin ekonomiyi resesyona sokma veya enflasyonu artırma ihtimalini göz ardı etmediğini belirtti.Trump, "Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz ve bu süreç zaman alıyor." diyerek, alınan ekonomik önlemlerin uzun vadede ABD ekonomisini güçlendireceğini savundu. Ancak enflasyon üzerindeki etkilerin kaçınılmaz olabileceğini de kabul etti.Ayrıca, "Faiz oranlarının düştüğünü görüyoruz. Bu da enflasyonun etkisini dengeleyebilir." ifadelerini kullandı.Altın fiyatları kararsız seyrediyorTrump'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda dalgalanma yaşandı. ABD borsaları sert düşüş kaydederken, yatırımcılar güvenli liman arayışına girdi. Ancak altın fiyatları belirsizlik nedeniyle yön bulmakta zorlanıyor.Doların baskı altında kalması altını destekleyebilir ancak yatırımcılar net bir yön belirlemek için piyasadaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.Ons altın🟡 Ons altın güne 2888 dolar seviyesinden başladı.🔻 Gün içinde en düşük 2880 dolar, en yüksek 2900 dolar seviyeleri görüldü.📌 Şu sıralar 2896 dolardan işlem görüyor.Gram altın🟡 Gram altın güne 3395 liradan başladı.🔻 Gün içinde 3387 lira ile 3411 lira arasında dalgalandı.📌 Şu anda 3406 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı’da altın💰 Kapalıçarşı'da gram altın 3434 liradan alınırken, 3478 liradan satılıyor.Euro güçlü duruyor, dolar baskı altındaTrump’ın ekonomik politikalarına dair belirsizlikler doların değer kaybetmesine neden olurken, Euro/Dolar paritesi güçlü duruşunu sürdürüyor.🔹 ABD borsalarındaki sert düşüş, yatırımcıları alternatif piyasalara yönlendirirken, Euro yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/evde-yetisiyor-150-tlye-satiliyor-kazanc-kapisi-oldu-bircok-kisiyi-zengin-etti-1094372406.html
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donald trump, abd, meksika, altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, abd, ons altın, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, kapalıçarşı, kapalıçarşı
donald trump, abd, meksika, altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, abd, ons altın, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, kapalıçarşı, kapalıçarşı
Altın piyasası tepetaklak: Trump çöküş mü getirecek?
ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerin ülke ekonomisini resesyona sokabileceğini ve enflasyonu tetikleyebileceğini kabul etti. Bu açıklamalar sonrası piyasalarda dalgalanma yaşandı. Dolar baskı altında kalırken, altın fiyatları kararsız seyrini sürdürüyor. Euro ise güçlü duruşunu koruyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamalarda Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin ekonomiyi resesyona sokma veya enflasyonu artırma ihtimalini göz ardı etmediğini belirtti.
Trump, "Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz ve bu süreç zaman alıyor."
diyerek, alınan ekonomik önlemlerin uzun vadede ABD
ekonomisini güçlendireceğini savundu. Ancak enflasyon üzerindeki etkilerin kaçınılmaz olabileceğini
de kabul etti.
Ayrıca, "Faiz oranlarının düştüğünü görüyoruz. Bu da enflasyonun etkisini dengeleyebilir." ifadelerini kullandı.
Altın fiyatları kararsız seyrediyor
Trump'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda dalgalanma yaşandı. ABD borsaları sert düşüş kaydederken, yatırımcılar güvenli liman arayışına girdi. Ancak altın fiyatları belirsizlik nedeniyle yön bulmakta zorlanıyor.
Doların baskı altında kalması altını destekleyebilir ancak yatırımcılar net bir yön belirlemek için piyasadaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.
🟡 Ons altın güne 2888 dolar seviyesinden başladı.
🔻 Gün içinde en düşük 2880 dolar, en yüksek 2900 dolar seviyeleri görüldü.
📌 Şu sıralar 2896 dolardan işlem görüyor.
🟡 Gram altın güne 3395 liradan başladı.
🔻 Gün içinde 3387 lira ile 3411 lira arasında dalgalandı.
📌 Şu anda 3406 liradan alıcı buluyor.
💰 Kapalıçarşı'da gram altın 3434 liradan alınırken, 3478 liradan satılıyor.
Euro güçlü duruyor, dolar baskı altında
Trump’ın ekonomik politikalarına dair belirsizlikler doların değer kaybetmesine neden olurken, Euro/Dolar paritesi güçlü duruşunu sürdürüyor.
🔹 ABD borsalarındaki sert düşüş, yatırımcıları alternatif piyasalara yönlendirirken, Euro yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor.