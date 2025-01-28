https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/izmir-korfezindeki-kirlilik-ve-balik-olumlerine-iliskin-bassavcilik-sorusturma-baslatti-1093142381.html

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin Başsavcılık soruşturma başlattı

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin Başsavcılık soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlular hakkında soruşturma başlattı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T18:47+0300

2025-01-28T18:47+0300

2025-01-28T18:47+0300

türkiye

izmir körfezi

izmir cumhuriyet başsavcılığı

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

soruşturma

çevre kirliliği

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İzmir Körfezi'nde toplu balık ölümlerine ve kokuya neden olan kirlilikle ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesi yer aldı.Para cezası kesilmiştiÖte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU), 6 ihlale bağlı toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uygulandığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/izmir-korfezindeki-baliklarin-tadi-kacti-kefal-uskumru-ve-istavritlerde-mikroplastik-tespit-edildi-1092450151.html

türkiye

izmir körfezi

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izmir körfezi, izmir cumhuriyet başsavcılığı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), soruşturma, çevre kirliliği