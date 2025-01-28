https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/izmir-korfezindeki-kirlilik-ve-balik-olumlerine-iliskin-bassavcilik-sorusturma-baslatti-1093142381.html
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin Başsavcılık soruşturma başlattı
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin Başsavcılık soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlular hakkında soruşturma başlattı. 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T18:47+0300
2025-01-28T18:47+0300
2025-01-28T18:47+0300
türkiye
izmir körfezi
izmir cumhuriyet başsavcılığı
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
soruşturma
çevre kirliliği
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İzmir Körfezi'nde toplu balık ölümlerine ve kokuya neden olan kirlilikle ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesi yer aldı.Para cezası kesilmiştiÖte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU), 6 ihlale bağlı toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uygulandığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/izmir-korfezindeki-baliklarin-tadi-kacti-kefal-uskumru-ve-istavritlerde-mikroplastik-tespit-edildi-1092450151.html
türkiye
izmir körfezi
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izmir körfezi, izmir cumhuriyet başsavcılığı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), soruşturma, çevre kirliliği
izmir körfezi, izmir cumhuriyet başsavcılığı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), soruşturma, çevre kirliliği
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin Başsavcılık soruşturma başlattı
İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlular hakkında soruşturma başlattı.
İzmir Körfezi'nde toplu balık ölümlerine ve kokuya neden olan kirlilikle ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadesi yer aldı.
Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU), 6 ihlale bağlı toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uygulandığını açıklamıştı.