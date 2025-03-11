https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/afad-ve-kandilli-rasathanesi-acikladi-marmara-denizinde-sabaha-karsi-deprem-1094378018.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde sabaha karşı deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde sabaha karşı deprem

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi’nde sabaha karşı deprem! Erdek Körfezi açıklarında meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, vatandaşları tedirgin etti. Kandilli ve AFAD farklı büyüklükler açıkladı. İşte son dakika deprem verileri ve detaylar...

2025-03-11T09:56+0300

2025-03-11T09:56+0300

2025-03-11T09:56+0300

son depremler

marmara denizi

marmara depremi

deprem

son dakika

deprem son dakika

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_fc91569bd6534e9073225c1842dbd19b.jpg

Sabaha karşı Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Erdek Körfezi açıklarında kaydedilen sarsıntı, bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından hissedildi. Depreme ilişkin ilk veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruldu.Kandilli Rasathanesi, depremin 11 Mart 2025 saat 03.26'da, Marmara Denizi Erdek Körfezi kıyılarında meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının büyüklüğü 3.2, derinliği ise 15.9 kilometre olarak ölçüldü.Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) farklı bir veri paylaşarak, depremin büyüklüğünü 2.9 olarak duyurdu.Son depremler"Son dakika deprem mi oldu, en son deprem nerede, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri takip ediliyor. Son depremler listesi güncel depremlerle yenileniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yeni-duzenleme-mecliste-bir-hata-yuzunden-1-yil-ehliyetinize-el-konulabilir-1094376791.html

marmara denizi

kandilli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmara denizi, marmara depremi, deprem, son dakika, deprem son dakika, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi