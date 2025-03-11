https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/afad-ve-kandilli-rasathanesi-acikladi-marmara-denizinde-sabaha-karsi-deprem-1094378018.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde sabaha karşı deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde sabaha karşı deprem
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi’nde sabaha karşı deprem! Erdek Körfezi açıklarında meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, vatandaşları tedirgin etti. Kandilli ve AFAD farklı büyüklükler açıkladı. İşte son dakika deprem verileri ve detaylar...
2025-03-11T09:56+0300
2025-03-11T09:56+0300
2025-03-11T09:56+0300
son depremler
marmara denizi
marmara depremi
deprem
son dakika
deprem son dakika
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli
kandilli rasathanesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_fc91569bd6534e9073225c1842dbd19b.jpg
Sabaha karşı Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Erdek Körfezi açıklarında kaydedilen sarsıntı, bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından hissedildi. Depreme ilişkin ilk veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruldu.Kandilli Rasathanesi, depremin 11 Mart 2025 saat 03.26'da, Marmara Denizi Erdek Körfezi kıyılarında meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının büyüklüğü 3.2, derinliği ise 15.9 kilometre olarak ölçüldü.Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) farklı bir veri paylaşarak, depremin büyüklüğünü 2.9 olarak duyurdu.Son depremler"Son dakika deprem mi oldu, en son deprem nerede, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri takip ediliyor. Son depremler listesi güncel depremlerle yenileniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yeni-duzenleme-mecliste-bir-hata-yuzunden-1-yil-ehliyetinize-el-konulabilir-1094376791.html
marmara denizi
kandilli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e4077f0292c280a27f9a660442201ae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marmara denizi, marmara depremi, deprem, son dakika, deprem son dakika, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi
marmara denizi, marmara depremi, deprem, son dakika, deprem son dakika, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli, kandilli rasathanesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde sabaha karşı deprem
Marmara Denizi'nde sabaha karşı deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Erdek Körfezi açıkları... Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.2, AFAD ise 2.9 olarak açıkladı. Sarsıntının 15.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Sabaha karşı Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Erdek Körfezi açıklarında kaydedilen sarsıntı, bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından hissedildi. Depreme ilişkin ilk veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi, depremin 11 Mart 2025 saat 03.26'da, Marmara Denizi Erdek Körfezi kıyılarında meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının büyüklüğü 3.2, derinliği ise 15.9 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) farklı bir veri paylaşarak, depremin büyüklüğünü 2.9 olarak duyurdu.
"Son dakika deprem mi oldu, en son deprem nerede, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri takip ediliyor. Son depremler listesi güncel depremlerle yenileniyor.