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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde sabaha karşı deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde sabaha karşı deprem
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi’nde sabaha karşı deprem! Erdek Körfezi açıklarında meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, vatandaşları tedirgin etti. Kandilli ve AFAD farklı büyüklükler açıkladı. İşte son dakika deprem verileri ve detaylar...
2025-03-11T09:56+0300
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deprem son dakika
afad
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Sabaha karşı Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Erdek Körfezi açıklarında kaydedilen sarsıntı, bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından hissedildi. Depreme ilişkin ilk veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruldu.Kandilli Rasathanesi, depremin 11 Mart 2025 saat 03.26'da, Marmara Denizi Erdek Körfezi kıyılarında meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının büyüklüğü 3.2, derinliği ise 15.9 kilometre olarak ölçüldü.Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) farklı bir veri paylaşarak, depremin büyüklüğünü 2.9 olarak duyurdu.Son depremler"Son dakika deprem mi oldu, en son deprem nerede, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri takip ediliyor. Son depremler listesi güncel depremlerle yenileniyor.
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Marmara Denizi'nde sabaha karşı deprem

09:56 11.03.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AA
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Marmara Denizi'nde sabaha karşı deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Erdek Körfezi açıkları... Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.2, AFAD ise 2.9 olarak açıkladı. Sarsıntının 15.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Sabaha karşı Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Erdek Körfezi açıklarında kaydedilen sarsıntı, bölgedeki bazı vatandaşlar tarafından hissedildi. Depreme ilişkin ilk veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi, depremin 11 Mart 2025 saat 03.26'da, Marmara Denizi Erdek Körfezi kıyılarında meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının büyüklüğü 3.2, derinliği ise 15.9 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) farklı bir veri paylaşarak, depremin büyüklüğünü 2.9 olarak duyurdu.

Son depremler

"Son dakika deprem mi oldu, en son deprem nerede, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri takip ediliyor. Son depremler listesi güncel depremlerle yenileniyor.
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