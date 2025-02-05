Ankara Valiliğinden sahte alkol uyarısı: 'Maalesef artış var'
© AFP 2023Bira - Alkol
© AFP 2023
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Ankara Valiliği, son günlerde artan sahte alkol kaynaklı ölümler nedeniyle kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, il genelinde sahte alkole bağlı ölüm vakalarının arttığı belirtilirken, yetkililerin denetimlerini sıklaştırdığı ve operasyonlarda sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği vurgulandı.
Valilik, kolluk kuvvetleri ve gıda denetim birimlerinin yoğun tahkikat ve operasyonlarını sürdürdüğünü belirtirken, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.
Ankara Valiliği'nin uyarısı şu şekilde:
İlimizde son günlerde sahte alkole bağlı ölüm olaylarında maalesef artış gözlenmektedir. Konuyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve gıda denetim birimlerimiz yoğun tahkikat ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte ve çeşitli miktarlarda sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmekte olup; sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemler titizlikle yürütülmektedir. Ancak, sahte alkol üretimi, satışı ve kullanımıyla mücadelede, yetkili birimlerimizin yürüttüğü çalışmaların yanısıra, vatandaşlarımızın da yetkili olmayan satış yerlerinden alkol temini yoluna gitmemeleri, sahte alkol üreten ve satanların kolluk kuvvetlerimize ve gıda denetimi ile yetkili kurumlarımıza bildirmeleri en kıymetli destek olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur
İlimizde son günlerde sahte alkole bağlı ölüm olaylarında maalesef artış gözlenmektedir. Konuyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve gıda denetim birimlerimiz yoğun tahkikat ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte ve çeşitli miktarlarda sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele…— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 4, 2025