https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/halk-tv--iddianamesi-kabul-edildi-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu-1093762736.html

Halk TV iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

Halk TV iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Halk TV iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Tutuklu olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın arasında bulunduğu 5 gazeteci, 4 Mart 2025... 18.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-18T11:57+0300

2025-02-18T11:57+0300

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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Kürşad Oğuz hakkındaki "bilirkişi" iddianamesi kabul edildi.Halk TV'nin İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki iddialarda bulunduğu bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesini yayınlamasının ardından "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada iddianame kabul edildi.İddianame kapsamında duruşma tarihi 4 Mart Salı günü olarak belirlendi.Duruşma saati 9:30 olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/chpliler-ekrem-imamoglunun-cumhurbaskanligi-adayligi-icin-imza-vermeye-basladi-1093762020.html

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