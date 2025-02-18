https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/halk-tv--iddianamesi-kabul-edildi-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu-1093762736.html
Halk TV iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Halk TV iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Halk TV iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Tutuklu olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın arasında bulunduğu 5 gazeteci, 4 Mart 2025... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-18T11:57+0300
2025-02-18T11:57+0300
2025-02-18T12:45+0300
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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Kürşad Oğuz hakkındaki "bilirkişi" iddianamesi kabul edildi.Halk TV'nin İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki iddialarda bulunduğu bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesini yayınlamasının ardından "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada iddianame kabul edildi.İddianame kapsamında duruşma tarihi 4 Mart Salı günü olarak belirlendi.Duruşma saati 9:30 olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/chpliler-ekrem-imamoglunun-cumhurbaskanligi-adayligi-icin-imza-vermeye-basladi-1093762020.html
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haberler, türkiye, halk tv, seda selek, barış pehlivan, serhan asker
Halk TV iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
11:57 18.02.2025 (güncellendi: 12:45 18.02.2025)
Halk TV iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Tutuklu olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın arasında bulunduğu 5 gazeteci, 4 Mart 2025 tarihinde saat 9.30’da hakim karşısına çıkacak.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Kürşad Oğuz hakkındaki "bilirkişi" iddianamesi kabul edildi.
Halk TV'nin İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki iddialarda bulunduğu bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesini yayınlamasının ardından "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada iddianame kabul edildi.
İddianame kapsamında duruşma tarihi 4 Mart Salı günü olarak belirlendi.
Duruşma saati 9:30 olarak belirlendi.