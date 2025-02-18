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Halk TV iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Halk TV iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Halk TV iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Tutuklu olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın arasında bulunduğu 5 gazeteci, 4 Mart 2025... 18.02.2025, Sputnik Türkiye
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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Kürşad Oğuz hakkındaki "bilirkişi" iddianamesi kabul edildi.Halk TV'nin İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki iddialarda bulunduğu bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesini yayınlamasının ardından "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada iddianame kabul edildi.İddianame kapsamında duruşma tarihi 4 Mart Salı günü olarak belirlendi.Duruşma saati 9:30 olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/chpliler-ekrem-imamoglunun-cumhurbaskanligi-adayligi-icin-imza-vermeye-basladi-1093762020.html
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haberler, türkiye, halk tv, seda selek, barış pehlivan, serhan asker
haberler, türkiye, halk tv, seda selek, barış pehlivan, serhan asker

Halk TV iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu

11:57 18.02.2025 (güncellendi: 12:45 18.02.2025)
© Fotoğraf : Halk TVHalk TV
Halk TV - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
© Fotoğraf : Halk TV
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Halk TV iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Tutuklu olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın arasında bulunduğu 5 gazeteci, 4 Mart 2025 tarihinde saat 9.30’da hakim karşısına çıkacak.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Kürşad Oğuz hakkındaki "bilirkişi" iddianamesi kabul edildi.
Halk TV'nin İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki iddialarda bulunduğu bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesini yayınlamasının ardından "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada iddianame kabul edildi.
İddianame kapsamında duruşma tarihi 4 Mart Salı günü olarak belirlendi.
Duruşma saati 9:30 olarak belirlendi.
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