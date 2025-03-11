Güvenlik kaynaklarından açıklama: 'PKK'nın silah bırakacağı noktalar belirlendi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aydın ve Denizli Valiliği’nden susuz tarım için karar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
SGK hileli boşanmaları takibe aldı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:32
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Zeynel Abidin Ergen: ‘4-5 bin lira ikramiye, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamıyor'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İnsanlar ilk defa ne Zaman ve nasıl İsim kullanmaya başladı ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de yapay zekayla ilgili düzenlemeler yolda
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Elektrik çarpması hissi yaşayanlar için nedenleri ve çözüm yolları
16:13
7 dk
SESLİ HABER
İstanbul'daki taksi ücretleri şaşırttı: Taksi yerine uçağa binebiliyorsunuz
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusyasız Avrupa güvenliğinden bahsetmek imkansız
17:11
1 dk
SESLİ HABER
Musk ve Rubio, Polonya Dışişleri Bakanı ile atıştı: ‘Sessiz ol küçük adam’
17:18
3 dk
SESLİ HABER
Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 40'a varan zam
17:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de gözaltına alınan terörist, Moskova’daki terör saldırısında dahli olduğunu itiraf etti
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü deterjan markasına 2.2 milyon ceza: Bakanlık ‘Tek yıkamada çıkar’ iddiasını çürüttü
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Yetim maaşında hile yapanlardan aylıklar faizi ile geri alınacak
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Karahantepe'ye koruma projesi: Tarihi miras daha güçlü korunacak
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Avrupa’nın Trump korkusu: Tek tuşla bitirebilir
19:11
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:44
46 dk
SESLİ HABER
Meteoroloji duyurdu: Mevsim normalleri üzerinde sıcaklık geliyor
22:55
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa’nın Trump korkusu: Tek tuşla bitirebilir
23:09
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
E-ticaret firmalarına yeni düzenleme
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/guvenlik-kaynaklarindan-aciklama-pkknin-silah-birakacagi-noktalar-belirlendi-1094371148.html
Güvenlik kaynaklarından açıklama: 'PKK'nın silah bırakacağı noktalar belirlendi'
Güvenlik kaynaklarından açıklama: 'PKK'nın silah bırakacağı noktalar belirlendi'
Sputnik Türkiye
Suriye Geçici Hükümeti'nin SDG ile anlaşmasının ardından katıldığı televizyon programında gazeteci Sinan Burhan, ateşkes, silah bırakma noktaları ve pkk... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T05:14+0300
2025-03-11T05:14+0300
türki̇ye
suriye
pkk
sdg
sinan burhan
terör
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094045137_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_efb27ed3bd8da8cf70acbeb2123c8144.jpg
Suriye'deki geçici hükümet ve SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında birleştirilmesini, ateşkes sağlanmasını ve tüm Suriyelilerin anayasal haklarının garanti altına alınmasını içeren bir anlaşmaya vardığı haberlerinin ardından, tv100’de yayımlanan programa konuk olan Sinan Burhan, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgileri paylaştı.Açıklamalarında Burhan, Suriye'deki geçici hükümet ve SDG arasındaki anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin de sınır güvenliğinin Suriye merkezi otoritesinde ve petrolün ve suyun merkezi otoritesinde olması olduğunu ifade etti.'Ateşkes yok, silahlar belli noktalarda teslim edilecek'Sınır güvenliğinin, petrolün ve suyun geçici hükümet kontrolünde olmasından Ankara'nın umutlu olduğunu ifade eden Burhan, "Ankara’nın tezleri şu; Az önce de söylediğimiz gibi ateşkes diye bir şey yok, silahları bırakma ve teslim olma durumu var. Asıl önemli konu şu güvenlik kaynakları ‘bu süreçten umutluyuz o yüzden silah bırakma noktaları dahi tespit edildi’ diyor. Yani PKK terör örgütü kongreyi topladıktan sonra YPG ile beraber silahları bırakma kararı aldıktan sonra, silahlar belli bir noktalara götürülüp teslim edilecek" ifadelerini kullandı.Teröriste af var mı? Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre konuşmasına devam eden Burhan, terör örgütü PKK'ya mensup kişilere af olup olmayacağını şu sözlerle yanıtladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/suriyede-tarihi-adim-sdg-devlet-kurumlarina-katilacak-1094367253.html
türki̇ye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094045137_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_59fb84f9d77c2b2c77394cd124e70005.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, pkk, sdg, sinan burhan, terör, terör örgütü
suriye, pkk, sdg, sinan burhan, terör, terör örgütü

Güvenlik kaynaklarından açıklama: 'PKK'nın silah bırakacağı noktalar belirlendi'

05:14 11.03.2025
İmralı heyeti PKK elebaşı Öcalan'la yaptıkları görüşmenin fotoğrafını düzenledikleri basın toplantısında yayınladı
İmralı heyeti PKK elebaşı Öcalan'la yaptıkları görüşmenin fotoğrafını düzenledikleri basın toplantısında yayınladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
Abone ol
Suriye Geçici Hükümeti'nin SDG ile anlaşmasının ardından katıldığı televizyon programında gazeteci Sinan Burhan, ateşkes, silah bırakma noktaları ve pkk mensuplarına af tanınıp tanınmayacağına dair güvenlik kaynaklarından aldığı bilgileri aktardı.
Suriye'deki geçici hükümet ve SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında birleştirilmesini, ateşkes sağlanmasını ve tüm Suriyelilerin anayasal haklarının garanti altına alınmasını içeren bir anlaşmaya vardığı haberlerinin ardından, tv100’de yayımlanan programa konuk olan Sinan Burhan, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgileri paylaştı.
Açıklamalarında Burhan, Suriye'deki geçici hükümet ve SDG arasındaki anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin de sınır güvenliğinin Suriye merkezi otoritesinde ve petrolün ve suyun merkezi otoritesinde olması olduğunu ifade etti.

'Ateşkes yok, silahlar belli noktalarda teslim edilecek'

Sınır güvenliğinin, petrolün ve suyun geçici hükümet kontrolünde olmasından Ankara'nın umutlu olduğunu ifade eden Burhan, "Ankara’nın tezleri şu; Az önce de söylediğimiz gibi ateşkes diye bir şey yok, silahları bırakma ve teslim olma durumu var. Asıl önemli konu şu güvenlik kaynakları ‘bu süreçten umutluyuz o yüzden silah bırakma noktaları dahi tespit edildi’ diyor. Yani PKK terör örgütü kongreyi topladıktan sonra YPG ile beraber silahları bırakma kararı aldıktan sonra, silahlar belli bir noktalara götürülüp teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Teröriste af var mı?

Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre konuşmasına devam eden Burhan, terör örgütü PKK'ya mensup kişilere af olup olmayacağını şu sözlerle yanıtladı:

"Üçüncü önemli konu ise silahları bıraktıktan sonra terör örgütünün militan unsurları var bunlar ne olacak?

Birincisi başka bir ülkenin vatandaşları olanlar o ülkelerin hukukuna göre oraya gidecekler. Türkiye’de doğup büyümüş terör örgütü mensuplarında suç işlememiş olanlar serbest bırakılacak. Konuşulan maddelerden biri de bu.

İkincisi itirafçılık ve etkin pişmanlık meselesi var. Buna ilave yasal düzenleme ihtiyacı var ise meclise atıfta bulunulmuştu. Dolayısıyla var olan terörle mücadeledeki düzenlemeye ihtiyaç varsa buna da uygun düzenleme yapılacak.

Terör örgütü üst düzey yöneticilerine ve suça karışmış olanlara kesinlikle af yok. Bu konular şu anda Ankara’da her türlü çalışma, hem yasal hem idari hem de hukuki çalışmalar ve altyapı tamamlanmış gözüküyor bu akşam imzalana anlaşmada bunun devamı gibi."

Suriye Geçici Hükümeti ve SDG - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
DÜNYA
Suriye Hükümeti duyurdu: SDG ile anlaşmaya varıldı
Dün, 21:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала