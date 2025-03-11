Güvenlik kaynaklarından açıklama: 'PKK'nın silah bırakacağı noktalar belirlendi'

"Üçüncü önemli konu ise silahları bıraktıktan sonra terör örgütünün militan unsurları var bunlar ne olacak?

Birincisi başka bir ülkenin vatandaşları olanlar o ülkelerin hukukuna göre oraya gidecekler. Türkiye’de doğup büyümüş terör örgütü mensuplarında suç işlememiş olanlar serbest bırakılacak. Konuşulan maddelerden biri de bu.

İkincisi itirafçılık ve etkin pişmanlık meselesi var. Buna ilave yasal düzenleme ihtiyacı var ise meclise atıfta bulunulmuştu. Dolayısıyla var olan terörle mücadeledeki düzenlemeye ihtiyaç varsa buna da uygun düzenleme yapılacak.

Terör örgütü üst düzey yöneticilerine ve suça karışmış olanlara kesinlikle af yok. Bu konular şu anda Ankara’da her türlü çalışma, hem yasal hem idari hem de hukuki çalışmalar ve altyapı tamamlanmış gözüküyor bu akşam imzalana anlaşmada bunun devamı gibi."