https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/guvenlik-kaynaklarindan-aciklama-pkknin-silah-birakacagi-noktalar-belirlendi-1094371148.html
Güvenlik kaynaklarından açıklama: 'PKK'nın silah bırakacağı noktalar belirlendi'
Güvenlik kaynaklarından açıklama: 'PKK'nın silah bırakacağı noktalar belirlendi'
Sputnik Türkiye
Suriye Geçici Hükümeti'nin SDG ile anlaşmasının ardından katıldığı televizyon programında gazeteci Sinan Burhan, ateşkes, silah bırakma noktaları ve pkk... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T05:14+0300
2025-03-11T05:14+0300
2025-03-11T05:14+0300
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terör
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Suriye'deki geçici hükümet ve SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında birleştirilmesini, ateşkes sağlanmasını ve tüm Suriyelilerin anayasal haklarının garanti altına alınmasını içeren bir anlaşmaya vardığı haberlerinin ardından, tv100’de yayımlanan programa konuk olan Sinan Burhan, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgileri paylaştı.Açıklamalarında Burhan, Suriye'deki geçici hükümet ve SDG arasındaki anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin de sınır güvenliğinin Suriye merkezi otoritesinde ve petrolün ve suyun merkezi otoritesinde olması olduğunu ifade etti.'Ateşkes yok, silahlar belli noktalarda teslim edilecek'Sınır güvenliğinin, petrolün ve suyun geçici hükümet kontrolünde olmasından Ankara'nın umutlu olduğunu ifade eden Burhan, "Ankara’nın tezleri şu; Az önce de söylediğimiz gibi ateşkes diye bir şey yok, silahları bırakma ve teslim olma durumu var. Asıl önemli konu şu güvenlik kaynakları ‘bu süreçten umutluyuz o yüzden silah bırakma noktaları dahi tespit edildi’ diyor. Yani PKK terör örgütü kongreyi topladıktan sonra YPG ile beraber silahları bırakma kararı aldıktan sonra, silahlar belli bir noktalara götürülüp teslim edilecek" ifadelerini kullandı.Teröriste af var mı? Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre konuşmasına devam eden Burhan, terör örgütü PKK'ya mensup kişilere af olup olmayacağını şu sözlerle yanıtladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/suriyede-tarihi-adim-sdg-devlet-kurumlarina-katilacak-1094367253.html
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suriye, pkk, sdg, sinan burhan, terör, terör örgütü
suriye, pkk, sdg, sinan burhan, terör, terör örgütü
Güvenlik kaynaklarından açıklama: 'PKK'nın silah bırakacağı noktalar belirlendi'
Suriye Geçici Hükümeti'nin SDG ile anlaşmasının ardından katıldığı televizyon programında gazeteci Sinan Burhan, ateşkes, silah bırakma noktaları ve pkk mensuplarına af tanınıp tanınmayacağına dair güvenlik kaynaklarından aldığı bilgileri aktardı.
Suriye'deki geçici hükümet ve SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında birleştirilmesini, ateşkes sağlanmasını ve tüm Suriyelilerin anayasal haklarının garanti altına alınmasını içeren bir anlaşmaya vardığı haberlerinin ardından, tv100’de yayımlanan programa konuk olan Sinan Burhan, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgileri paylaştı.
Açıklamalarında Burhan, Suriye'deki geçici hükümet ve SDG arasındaki anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin de sınır güvenliğinin Suriye merkezi otoritesinde ve petrolün ve suyun merkezi otoritesinde olması olduğunu ifade etti.
'Ateşkes yok, silahlar belli noktalarda teslim edilecek'
Sınır güvenliğinin, petrolün ve suyun geçici hükümet kontrolünde olmasından Ankara'nın umutlu olduğunu ifade eden Burhan, "Ankara’nın tezleri şu; Az önce de söylediğimiz gibi ateşkes diye bir şey yok, silahları bırakma ve teslim olma durumu var. Asıl önemli konu şu güvenlik kaynakları ‘bu süreçten umutluyuz o yüzden silah bırakma noktaları dahi tespit edildi’ diyor. Yani PKK terör örgütü kongreyi topladıktan sonra YPG ile beraber silahları bırakma kararı aldıktan sonra, silahlar belli bir noktalara götürülüp teslim edilecek" ifadelerini kullandı.
Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre konuşmasına devam eden Burhan, terör örgütü PKK'ya mensup kişilere af olup olmayacağını şu sözlerle yanıtladı:
"Üçüncü önemli konu ise silahları bıraktıktan sonra terör örgütünün militan unsurları var bunlar ne olacak?
Birincisi başka bir ülkenin vatandaşları olanlar o ülkelerin hukukuna göre oraya gidecekler. Türkiye’de doğup büyümüş terör örgütü mensuplarında suç işlememiş olanlar serbest bırakılacak. Konuşulan maddelerden biri de bu.
İkincisi itirafçılık ve etkin pişmanlık meselesi var. Buna ilave yasal düzenleme ihtiyacı var ise meclise atıfta bulunulmuştu. Dolayısıyla var olan terörle mücadeledeki düzenlemeye ihtiyaç varsa buna da uygun düzenleme yapılacak.
Terör örgütü üst düzey yöneticilerine ve suça karışmış olanlara kesinlikle af yok. Bu konular şu anda Ankara’da her türlü çalışma, hem yasal hem idari hem de hukuki çalışmalar ve altyapı tamamlanmış gözüküyor bu akşam imzalana anlaşmada bunun devamı gibi."