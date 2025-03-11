https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/evlerine-davet-edip-goruntu-kaydi-aldilar-3-milyon-lira-isteyen-suphelilerden-2si-yakalandi-1094407373.html

Evlerine davet edip görüntü kaydı aldılar: 3 milyon lira isteyen şüphelilerden 2'si yakalandı

Evlerine davet edip görüntü kaydı aldılar: 3 milyon lira isteyen şüphelilerden 2'si yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da davet edildiği eve giden bir kişi darp, tehdit ve şantaj ile karşı karşıya kaldı. Polis operasyonuyla şüphelilerden 2'si yakalandı. 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T22:36+0300

2025-03-11T22:36+0300

2025-03-11T22:36+0300

türki̇ye

darp

şantaj

bahçelievler

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İstanbul Bahçelievler’de evlerine davet ettikleri bir kişiyi önce darp, ardından silahla tehdit eden şahıslar görüntülerini kaydettikleri mağdura şantaj yaptı.7 Mart Cuma günü Şirinevler Mahallesi'nde yaşanan olayda mağdur C.T. kendisini evlerine davet eden şahıslara gittikten sonra darp edildi. Olay sırasında alaycı davranışlar sergileyen saldırganlar mağduru video kaydına alarak 3 milyon TL talep etti.Olayın yaşandığı adrese polisin gerçekleştirdiği operasyonla şüphelilerden biri olan ev sahibi A.A. gözaltına alındı. Zanlı M.S.S. ise kendi evinde yakalandı. Kaç kişi oldukları açıklanmayan diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.Ayrıca yakalanan 2 kişiden M.S.S. tutuklanırken, A.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/sigaraya-bir-zam-daha-geldi--en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-fiyatlari-degisti-11-12-mart-guncel-liste-1094400582.html

türki̇ye

bahçelievler

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