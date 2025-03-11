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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/euro-40-tlyi-asarak-zirveyi-yeniledi-1094398563.html
Euro 40 TL'yi aşarak zirveyi yeniledi
Euro 40 TL'yi aşarak zirveyi yeniledi
Sputnik Türkiye
Euro/TL'de yeni bir rekor daha geldi. Geçtiğimiz günlerde 39 TL'yi aşarak rekor kıran Euro, bu kez de 40 lirayı geçerek rekor tazeledi. Euro kuru şu sıralarda... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T16:44+0300
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Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı "ticaret savaşı" ülkedeki ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırırken Euro’nun hem dolar hem de Türk Lirası karşısında yükselişi dikkat çekiyor.Döviz piyasasında Euro/dolar paritesi 1.09 seviyesini aşarak son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı.Euro/TL 40 TL'yi aşarak tarihi zirveyi gördüTürk Lirası karşısında da güçlü bir yükseliş trendi gösteren Euro, bugün 40.0265 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. Gün içinde en düşük 39.6107 TL seviyesini gördü.
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euro, euro/tl, 1 euro , döviz kuru
euro, euro/tl, 1 euro , döviz kuru

Euro 40 TL'yi aşarak zirveyi yeniledi

16:44 11.03.2025 (güncellendi: 17:02 11.03.2025)
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Euro/TL'de yeni bir rekor daha geldi. Geçtiğimiz günlerde 39 TL'yi aşarak rekor kıran Euro, bu kez de 40 lirayı geçerek rekor tazeledi. Euro kuru şu sıralarda 40.0243 TL'den işlem görüyor.
Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı "ticaret savaşı" ülkedeki ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırırken Euro’nun hem dolar hem de Türk Lirası karşısında yükselişi dikkat çekiyor.
Döviz piyasasında Euro/dolar paritesi 1.09 seviyesini aşarak son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro/TL 40 TL'yi aşarak tarihi zirveyi gördü

Türk Lirası karşısında da güçlü bir yükseliş trendi gösteren Euro, bugün 40.0265 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. Gün içinde en düşük 39.6107 TL seviyesini gördü.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
EKONOMİ
Euro/TL rekor kırdı: İlk kez 39 lirayı aştı
5 Mart, 13:26
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