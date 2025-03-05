https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/eurotl-rekor-kirdi-ilk-kez-39-lirayi-asti-1094213745.html
Euro/TL rekor kırdı: İlk kez 39 lirayı aştı
Euro/TL rekor kırdı: İlk kez 39 lirayı aştı
Sputnik Türkiye
Euro/TL tarihi rekor kırdı! Dünü 38,12 – 38,75 seviyelerinde geçiren Euro, gece 38,80 TL’yi test etti ancak yükselişini sürdürerek 39,10 TL’ye ulaştı. Peki, 1 euro kaç TL?
2025-03-05T13:26+0300
2025-03-05T13:26+0300
2025-03-05T13:38+0300
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Son dönemde küresel piyasalarda Euro'nun değer kazanması, Türk Lirası karşısında da etkisini gösterdi. Euro/TL uzun bir süredir test etmediği seviyeleri aşarak 39 TL’yi geçti.Dün 38.12 – 38.75 seviyelerinde işlem gören Euro, gece saatlerinde 38.80’e çıkarak rekor kırdı. Ancak yükseliş burada durmadı ve gün içinde 39.10 seviyesine ulaşarak tarihi bir zirveye imza attı.Euro/TL şu sıralarda 38.99 seviyesinde seyrediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/merkez-bankasinin-karari-oncesi-mevduat-faizlerinde-son-durum-1-milyon-tlnin-getirisi-belli-oldu-1094206150.html
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Euro/TL rekor kırdı: İlk kez 39 lirayı aştı
13:26 05.03.2025 (güncellendi: 13:38 05.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Euro/TL tarihi bir yükselişle 39.10 seviyesine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Döviz piyasalarında Euro’nun küresel güçlenmesi ve TL karşısındaki değerlenmesi dikkat çekiyor. Euro, gece saatlerinde 38.80 seviyesini test ettikten sonra yükselişini sürdürdü.
Son dönemde küresel piyasalarda Euro'nun değer kazanması, Türk Lirası karşısında da etkisini gösterdi. Euro/TL uzun bir süredir test etmediği seviyeleri aşarak 39 TL’yi geçti.
Dün 38.12 – 38.75 seviyelerinde işlem gören Euro, gece saatlerinde 38.80’e çıkarak rekor kırdı. Ancak yükseliş burada durmadı ve gün içinde 39.10 seviyesine ulaşarak tarihi bir zirveye imza attı.
Euro/TL şu sıralarda 38.99 seviyesinde seyrediyor.