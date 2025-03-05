https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/eurotl-rekor-kirdi-ilk-kez-39-lirayi-asti-1094213745.html

Euro/TL rekor kırdı: İlk kez 39 lirayı aştı

Euro/TL rekor kırdı: İlk kez 39 lirayı aştı

Sputnik Türkiye

Euro/TL tarihi rekor kırdı! Dünü 38,12 – 38,75 seviyelerinde geçiren Euro, gece 38,80 TL’yi test etti ancak yükselişini sürdürerek 39,10 TL’ye ulaştı. Peki, 1 euro kaç TL?

2025-03-05T13:26+0300

2025-03-05T13:26+0300

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Son dönemde küresel piyasalarda Euro'nun değer kazanması, Türk Lirası karşısında da etkisini gösterdi. Euro/TL uzun bir süredir test etmediği seviyeleri aşarak 39 TL’yi geçti.Dün 38.12 – 38.75 seviyelerinde işlem gören Euro, gece saatlerinde 38.80’e çıkarak rekor kırdı. Ancak yükseliş burada durmadı ve gün içinde 39.10 seviyesine ulaşarak tarihi bir zirveye imza attı.Euro/TL şu sıralarda 38.99 seviyesinde seyrediyor.

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