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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte zamlı ödeme takvimi
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte zamlı ödeme takvimi
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyesi 2024 ne zaman yatacak? Zamlı ikramiye 4.000 TL olarak hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı ödeme tarihleri, dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye detayları emekliler için ödeme takvimi ve tüm detaylar…
2025-03-11T08:36+0300
2025-03-11T08:39+0300
tbmm
bayram
ikramiye
i̇kramiye
emekli ikramiyesi
emekli bayram ikramiyesi
bayram ikramiyesi
emekli
emekli
emekli maaşı
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Yaklaşık 16.5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi düzenlemesi TBMM’ye sunuldu. Meclise gelen torba yasa teklifiyle birlikte emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında aldığı ikramiye 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.📌 Zam oranı: yüzde 33📌 Yeni ikramiye tutarı: 4 bin TL📌 Toplam yıllık ödeme: 8 bin TLAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bin liralık artışın bütçeye maliyetinin 30 milyar liranın üzerinde olduğunu belirtti.İkramiyeler Hangi Tarihlerde Hesaplara Yatacak?📅 Ramazan Bayramı İkramiyesi:Emekliler, 30 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerini alacak. Ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor.📅 Kurban Bayramı İkramiyesi:Kurban Bayramı öncesinde ise ödemeler 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, önümüzdeki günlerde kesin ödeme tarihlerini açıklayacak.İkramiye zammı nasıl yasalaşacak?AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve diğer milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi, önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.📌 Yasa teklifi önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.📌 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe girecek.Bu süreç tamamlandığında zamlı bayram ikramiyeleri resmileşmiş olacak.Kimler bayram i̇kramiyesi alabilecek?Bayram ikramiyesinden tüm emekliler, dul ve yetim maaşı alanlar ile ölüm aylığı hak sahipleri faydalanacak. Ancak ödeme oranları hak sahiplerine göre değişiklik gösterecek:🔹 Vefat eden sigortalının eşi (çocuk yoksa): yüzde 75 ödeme alacak.🔹 Eşin yanı sıra çocuk da varsa: yüzde 50 ödeme yapılacak.🔹 Ölüm aylığı alan hak sahipleri: yüzde 25 oranında ikramiye alabilecek.Bayram i̇kramiyeleri nasıl değişti?📌 2018: 1.000 TL📌 2021: 1.100 TL📌 2023: 2.000 TL📌 2024: 3.000 TL📌 2025: 4.000 TL (yeni düzenleme)Böylece 2018’den bu yana bayram ikramiyeleri 4 katına çıkmış oldu.
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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte zamlı ödeme takvimi

08:36 11.03.2025 (güncellendi: 08:39 11.03.2025)
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© İHA
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Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi yüzde 33 artırılarak 4 bin liraya yükseltildi. Zamlı ikramiyeler, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatacak. İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren ödeme tarihleri ve detaylar…
Yaklaşık 16.5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi düzenlemesi TBMM’ye sunuldu. Meclise gelen torba yasa teklifiyle birlikte emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında aldığı ikramiye 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.
📌 Zam oranı: yüzde 33
📌 Yeni ikramiye tutarı: 4 bin TL
📌 Toplam yıllık ödeme: 8 bin TL
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bin liralık artışın bütçeye maliyetinin 30 milyar liranın üzerinde olduğunu belirtti.

İkramiyeler Hangi Tarihlerde Hesaplara Yatacak?

📅 Ramazan Bayramı İkramiyesi:
Emekliler, 30 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerini alacak. Ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyor.
📅 Kurban Bayramı İkramiyesi:
Kurban Bayramı öncesinde ise ödemeler 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, önümüzdeki günlerde kesin ödeme tarihlerini açıklayacak.

İkramiye zammı nasıl yasalaşacak?

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve diğer milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi, önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.
📌 Yasa teklifi önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.
📌 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe girecek.
Bu süreç tamamlandığında zamlı bayram ikramiyeleri resmileşmiş olacak.

Kimler bayram i̇kramiyesi alabilecek?

Bayram ikramiyesinden tüm emekliler, dul ve yetim maaşı alanlar ile ölüm aylığı hak sahipleri faydalanacak. Ancak ödeme oranları hak sahiplerine göre değişiklik gösterecek:
🔹 Vefat eden sigortalının eşi (çocuk yoksa): yüzde 75 ödeme alacak.
🔹 Eşin yanı sıra çocuk da varsa: yüzde 50 ödeme yapılacak.
🔹 Ölüm aylığı alan hak sahipleri: yüzde 25 oranında ikramiye alabilecek.

Bayram i̇kramiyeleri nasıl değişti?

📌 2018: 1.000 TL
📌 2021: 1.100 TL
📌 2023: 2.000 TL
📌 2024: 3.000 TL
📌 2025: 4.000 TL (yeni düzenleme)
Böylece 2018’den bu yana bayram ikramiyeleri 4 katına çıkmış oldu.
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