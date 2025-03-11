https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/efsane-kadro-yetmedi-berguzar-korel-ve-mehmet-gunsurun-dizisi-annem-ankara-final-yapiyor-1094374653.html

Efsane kadro yetmedi: Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün dizisi 'Annem Ankara' final yapıyor

Efsane kadro yetmedi: Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün dizisi 'Annem Ankara' final yapıyor

Sputnik Türkiye

Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Annem Ankara dizisi, reytinglere yenik düştü. 13 hafta boyunca ekranlarda kalan yapım, 23 Mart Pazar günü final... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T08:08+0300

2025-03-11T08:08+0300

2025-03-11T08:08+0300

yaşam

kanal d

bergüzar korel

halit ergenç

mehmet günsür

final

final

dizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084823867_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afac541ad6ea1c580ca76962dfde0202.jpg

2024 Kasım ayında yayın hayatına başlayan Annem Ankara, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca Kanal D yönetimi tarafından final kararı alındı.Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ü uzun bir aradan sonra ekranlara döndüren dizi, her çarşamba akşamı yayınlanıyordu. Ancak kanal yönetimi, 14. bölümle birlikte dizinin ekran macerasını noktalama kararı aldı.Dizinin final bölümü için başlangıçta Salı günü planlanmıştı. Ancak Halit Ergenç’in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse dizisiyle çakışmaması için son anda değişiklik yapılarak 23 Mart Pazar günü yayınlanmasına karar verildi.Annem Ankara'nın yerine hangi dizi gelecek?Annem Ankara dizisinin final yapmasının ardından Kanal D’nin yeni projesi olan Eşref Rüya aynı gün izleyiciyle buluşacak.Yeni diziyle ilgili detaylar henüz netleşmese de, kanal yönetimi Annem Ankara’nın boşluğunu dolduracak güçlü bir yapımla izleyiciyi ekran başına çekmeyi hedefliyor.Reyting yarışında elenen bir dizi daha!Son dönemde televizyon dünyasında rekabetin artması, birçok yapımın kısa sürede ekran macerasının sona ermesine neden oluyor. Annem Ankara, reyting savaşına yenilen diziler kervanına katıldı.Özellikle dijital platformların yükselişi, geleneksel televizyon dizilerinin ömrünü kısaltan önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/evde-yetisiyor-150-tlye-satiliyor-kazanc-kapisi-oldu-bircok-kisiyi-zengin-etti-1094372406.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanal d, bergüzar korel, halit ergenç, mehmet günsür, final, final, dizi