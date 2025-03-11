https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/efsane-kadro-yetmedi-berguzar-korel-ve-mehmet-gunsurun-dizisi-annem-ankara-final-yapiyor-1094374653.html
Efsane kadro yetmedi: Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün dizisi 'Annem Ankara' final yapıyor
Efsane kadro yetmedi: Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün dizisi 'Annem Ankara' final yapıyor
Sputnik Türkiye
Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Annem Ankara dizisi, reytinglere yenik düştü. 13 hafta boyunca ekranlarda kalan yapım, 23 Mart Pazar günü final... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T08:08+0300
2025-03-11T08:08+0300
2025-03-11T08:08+0300
yaşam
kanal d
bergüzar korel
halit ergenç
mehmet günsür
final
final
dizi
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2024 Kasım ayında yayın hayatına başlayan Annem Ankara, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca Kanal D yönetimi tarafından final kararı alındı.Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ü uzun bir aradan sonra ekranlara döndüren dizi, her çarşamba akşamı yayınlanıyordu. Ancak kanal yönetimi, 14. bölümle birlikte dizinin ekran macerasını noktalama kararı aldı.Dizinin final bölümü için başlangıçta Salı günü planlanmıştı. Ancak Halit Ergenç’in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse dizisiyle çakışmaması için son anda değişiklik yapılarak 23 Mart Pazar günü yayınlanmasına karar verildi.Annem Ankara'nın yerine hangi dizi gelecek?Annem Ankara dizisinin final yapmasının ardından Kanal D’nin yeni projesi olan Eşref Rüya aynı gün izleyiciyle buluşacak.Yeni diziyle ilgili detaylar henüz netleşmese de, kanal yönetimi Annem Ankara’nın boşluğunu dolduracak güçlü bir yapımla izleyiciyi ekran başına çekmeyi hedefliyor.Reyting yarışında elenen bir dizi daha!Son dönemde televizyon dünyasında rekabetin artması, birçok yapımın kısa sürede ekran macerasının sona ermesine neden oluyor. Annem Ankara, reyting savaşına yenilen diziler kervanına katıldı.Özellikle dijital platformların yükselişi, geleneksel televizyon dizilerinin ömrünü kısaltan önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/evde-yetisiyor-150-tlye-satiliyor-kazanc-kapisi-oldu-bircok-kisiyi-zengin-etti-1094372406.html
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kanal d, bergüzar korel, halit ergenç, mehmet günsür, final, final, dizi
kanal d, bergüzar korel, halit ergenç, mehmet günsür, final, final, dizi
Efsane kadro yetmedi: Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün dizisi 'Annem Ankara' final yapıyor
Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Annem Ankara dizisi, reytinglere yenik düştü. 13 hafta boyunca ekranlarda kalan yapım, 23 Mart Pazar günü final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak. Dizinin bitmesiyle birlikte aynı gün yayınlanacak yeni dizi Eşref Rüya izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
2024 Kasım ayında yayın hayatına başlayan Annem Ankara, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca Kanal D yönetimi tarafından final kararı alındı.
Bergüzar Korel
ve Mehmet Günsür’ü
uzun bir aradan sonra ekranlara döndüren dizi, her çarşamba akşamı yayınlanıyordu
. Ancak kanal yönetimi, 14. bölümle birlikte dizinin ekran macerasını noktalama kararı aldı
.
Dizinin final bölümü için başlangıçta Salı günü planlanmıştı
. Ancak Halit Ergenç’in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse dizisiyle çakışmaması için
son anda değişiklik yapılarak 23 Mart Pazar günü yayınlanmasına karar verildi
.
Annem Ankara'nın yerine hangi dizi gelecek?
Annem Ankara dizisinin final yapmasının ardından Kanal D’nin yeni projesi olan Eşref Rüya
aynı gün izleyiciyle buluşacak.
Yeni diziyle ilgili detaylar henüz netleşmese de, kanal yönetimi Annem Ankara’nın boşluğunu dolduracak güçlü bir yapımla izleyiciyi ekran başına çekmeyi hedefliyor.
Reyting yarışında elenen bir dizi daha!
Son dönemde televizyon dünyasında rekabetin artması, birçok yapımın kısa sürede ekran macerasının sona ermesine neden oluyor. Annem Ankara, reyting savaşına yenilen diziler kervanına katıldı.
Özellikle dijital platformların yükselişi, geleneksel televizyon dizilerinin ömrünü kısaltan önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.