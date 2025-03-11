https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/efsane-futbolcu-maradonanin-olumunde-ihmalkarlik-iddiasi-saglik-ekibi-cinayet-suclamasiyla-1094393124.html
Efsane futbolcu Maradona'nın ölümünde 'ihmalkarlık' iddiası: Sağlık ekibi 'cinayet' suçlamasıyla yargılanıyor
Efsane futbolcu Maradona'nın ölümünde 'ihmalkarlık' iddiası: Sağlık ekibi 'cinayet' suçlamasıyla yargılanıyor
Sputnik Türkiye
Futbolun efsane ismi Diego Maradona'nın 60 yaşında ölümünün ardından tedavisinde yetkili olan sağlık görevlileri cinayetten yargılanacak. 2020 yılında hayatını... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T13:57+0300
2025-03-11T13:57+0300
2025-03-11T13:57+0300
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Futbolun efsane ismi Diego Maradona'yı 2020 yılındaki ölümünden önce tedavi eden sağlık görevlileri cinayetten yargılanıyor. Arjantinli futbolcuyu tedavi eden sağlık ekibinden yedi kişinin Buenos Aires'te cinayet suçlamasıyla yargılanacağı duyuruldu.'Ölümü önlenebilirdi'Sağlık çalışanlarının ihmalkarlığı nedeniyle öldüğü iddia edilen Maradona, 2020 yılında beyninde atan kan pıhtısı için ameliyata girmişti. Maradona ameliyatın ardından iyileşmiş ancak Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki evinde kalp krizi geçirmişti. Ölümünün ardından açılan davada savcılar, doktorların ihmali olmasaydı Maradona'nın ölümünün önlenebileceği sonucuna vardı.Sağlık ekibi suçlamaları kabul etmediYargılanacak olan sağlık ekibinde Maradona'nın beyin cerrahı, psikiyatristi ve hemşireleri bulunuyor. Mahkemeye sunulan raporda futbol yıldızının kalp krizi geçirmeden önce 12 saatten fazla bir süre acı çektiği, bir kalp yetmezliği belirtisi olan 'alışılmadık vücut şişkinliğinin' hemşireler tarafından göz ardı edildiği belirtiliyor.Sağlık çalışanları 'Maradona'nın tedaviye direnen zor bir hasta olduğunu belirterek herhangi bir yanlış yapmadıklarını' söylüyor. Temmuz ayına kadar sürmesi beklenen davada 110'dan fazla tanık dinlenecek.
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Efsane futbolcu Maradona'nın ölümünde 'ihmalkarlık' iddiası: Sağlık ekibi 'cinayet' suçlamasıyla yargılanıyor
Futbolun efsane ismi Diego Maradona'nın 60 yaşında ölümünün ardından tedavisinde yetkili olan sağlık görevlileri cinayetten yargılanacak. 2020 yılında hayatını kaybeden Maradona'nın sağlık çalışanlarının ihmalkarlığı nedeniyle vefat ettiği iddia edildi.
Futbolun efsane ismi Diego Maradona'yı 2020 yılındaki ölümünden önce tedavi eden sağlık görevlileri cinayetten yargılanıyor. Arjantinli futbolcuyu tedavi eden sağlık ekibinden yedi kişinin Buenos Aires'te cinayet suçlamasıyla yargılanacağı duyuruldu.
Sağlık çalışanlarının ihmalkarlığı nedeniyle öldüğü iddia edilen Maradona, 2020 yılında beyninde atan kan pıhtısı için ameliyata girmişti. Maradona ameliyatın ardından iyileşmiş ancak Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki evinde kalp krizi geçirmişti. Ölümünün ardından açılan davada savcılar, doktorların ihmali olmasaydı Maradona'nın ölümünün önlenebileceği sonucuna vardı.
Sağlık ekibi suçlamaları kabul etmedi
Yargılanacak olan sağlık ekibinde Maradona'nın beyin cerrahı, psikiyatristi ve hemşireleri bulunuyor. Mahkemeye sunulan raporda futbol yıldızının kalp krizi geçirmeden önce 12 saatten fazla bir süre acı çektiği, bir kalp yetmezliği belirtisi olan 'alışılmadık vücut şişkinliğinin' hemşireler tarafından göz ardı edildiği belirtiliyor.
Sağlık çalışanları 'Maradona'nın tedaviye direnen zor bir hasta olduğunu belirterek herhangi bir yanlış yapmadıklarını' söylüyor. Temmuz ayına kadar sürmesi beklenen davada 110'dan fazla tanık dinlenecek.