https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/cumhurbaskani-erdogan-filistinli-kardeslerimizi-canimizin-cani-olarak-bildik-1094403609.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün varılan mutabakat eksiksiz uygulanmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün varılan mutabakat eksiksiz uygulanmalıdır
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı programında önemli açıklamalarda bulundu. İftar programında bir araya gelen Filistinli... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T20:19+0300
2025-03-11T20:19+0300
2025-03-11T20:38+0300
türki̇ye
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Filistinli misafirlerle iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dayanışma mesajları verdi.Filistinlilerle Kardeşlik İftarı programında Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteği belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na sağlıkla, mutlulukla erişmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Dünyanın dört bir yanında hayata tutunan Filistin'in yiğit evlatlarını selamlıyorum. Zulme meydan okuyan tüm şehitlerimizi, Filistin'in yürekli evlatlarını rahmetle yad ediyorum. Gazze'de ve Batı Şeria'da özgürlükleri için şehit düşenlere rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimize de sağlıklı ömür diliyorum'' açıklamasında bulundu.'330'dan fazla sağlık görevlisi öldürüldü'İsrail'in 471 günlük saldırılarında 61 binin üzerinde Filistinlinin öldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'İkinci Nekbe projelerinin hiçbiri kabul edilemez'Netanyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişmlerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Filistin topraklarının tamamında hemen her bir metrekaresinde, kardeşliğimizin nişaneleri vardır. 9 Aralık 1917'de son Osmanlı taburu Kudüs'ten ayrılırken Aksa'yı muhafaza etmek üzere bazı birlikler bırakır. Bunlardan birisi Iğdırlı Hasan Onbaşı'dır. Hasan Onbaşı nöbetini yarım asır boyunca bırakmamıştır. Bu nöbeti bugün biz sürdürüyoruz. Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz hala devam ediyor. Siyonist rejimin 471 gün süren soykırım politikası karşısında yalnız bırakmadık kardeşlerimizi, hiçbir zaman bırakmayacağız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistinlilerin sesi olduk. 9 ülkenin daha Filistin'i tanımasına vesile olduk. Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık.İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurarak 9.5 milyar dolar ticaret hacminden vazgeçtik. Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine omuz verdik. Filistin'in direnişine terör örgütü iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarının daima yanında olduk. Gazzeli hastaların ülkemizdeki hastanelerde tedavilerine devam etmelerini sağladık. 2 bine yakın kardeşimize ülkemizde barınma imkanı sunduk. Gazze'nin geleceğine yönelik Kahire'deki Gazze planını çok doğru buluyoruz. Netanyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişimi ilk günden beri sürüyor. Mevcut hükümetin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Bölgemizdeki yeni planların devreye alınmasına geçit vermeyeceğiz. Filistinlileri topraklarından sürgün ederek Filistin halkına ikinci Nekbe projelerinin hiçbiri kabul edilemez. Filistin'in tapusu Filistinlilerin elindedir'' dedi.SDG ve Suriye Geçici Hükümeti arasında imzalanan mutabakata ilk yorumDün Suriye Geçici Hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri arasında imzalanan anlaşma hakkında ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Komşumuz Suriye'nin birlik ve dirliğini tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru adım olarak görüyoruz. İmzalanan mutabakat eksiksiz olarak uygulanmalıdır. Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde tüm oyunları bozar, geleceğimizi garanti altına alabiliriz. Birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolu olmadığını lütfen aklımızdan çıkarmayalım'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/cumhurbaskani-erdogan-mezhep-kavgasi-isteyenler-var-1094364090.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, beştepe, beştepe külliyesi, beştepe millet camisi, ramazan, ramazan ayı, i̇ftar, iftar yemeği
recep tayyip erdoğan, ak parti, beştepe, beştepe külliyesi, beştepe millet camisi, ramazan, ramazan ayı, i̇ftar, iftar yemeği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün varılan mutabakat eksiksiz uygulanmalıdır
20:19 11.03.2025 (güncellendi: 20:38 11.03.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı programında önemli açıklamalarda bulundu. İftar programında bir araya gelen Filistinli misafirlerle bir araya gelen Erdoğan, Filistin davasına verdiği desteği bir kez daha vurgulayarak, uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Filistinli misafirlerle iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dayanışma mesajları verdi.
Filistinlilerle Kardeşlik İftarı programında Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteği belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na sağlıkla, mutlulukla erişmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Dünyanın dört bir yanında hayata tutunan Filistin'in yiğit evlatlarını selamlıyorum. Zulme meydan okuyan tüm şehitlerimizi, Filistin'in yürekli evlatlarını rahmetle yad ediyorum. Gazze'de ve Batı Şeria'da özgürlükleri için şehit düşenlere rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimize de sağlıklı ömür diliyorum'' açıklamasında bulundu.
'330'dan fazla sağlık görevlisi öldürüldü'
İsrail'in 471 günlük saldırılarında 61 binin üzerinde Filistinlinin öldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Son asrın en barbar soykırımlarından birinin mağdurlarını burada misafir ediyoruz. İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar bir utanç lekesi olarak tarihe geçti. 61 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu, 200 üzerinde basın mensubu katledildi. 330'dan fazla sağlık görevlisi öldürüldü. Filistin'i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük, kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik. Kader birliği yaptığımız Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Ortak tarihimizin, dostluğumuzun, kardeşliğimizin izleri vardır. Gönül birliğimiz Filistin'in caddelerine, camilerine nakledilmiştir.
'İkinci Nekbe projelerinin hiçbiri kabul edilemez'
Netanyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişmlerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Filistin topraklarının tamamında hemen her bir metrekaresinde, kardeşliğimizin nişaneleri vardır. 9 Aralık 1917'de son Osmanlı taburu Kudüs'ten ayrılırken Aksa'yı muhafaza etmek üzere bazı birlikler bırakır. Bunlardan birisi Iğdırlı Hasan Onbaşı'dır. Hasan Onbaşı nöbetini yarım asır boyunca bırakmamıştır. Bu nöbeti bugün biz sürdürüyoruz. Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz hala devam ediyor. Siyonist rejimin 471 gün süren soykırım politikası karşısında yalnız bırakmadık kardeşlerimizi, hiçbir zaman bırakmayacağız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistinlilerin sesi olduk. 9 ülkenin daha Filistin'i tanımasına vesile olduk. Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık.İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurarak 9.5 milyar dolar ticaret hacminden vazgeçtik. Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine omuz verdik. Filistin'in direnişine terör örgütü iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarının daima yanında olduk. Gazzeli hastaların ülkemizdeki hastanelerde tedavilerine devam etmelerini sağladık. 2 bine yakın kardeşimize ülkemizde barınma imkanı sunduk. Gazze'nin geleceğine yönelik Kahire'deki Gazze planını çok doğru buluyoruz. Netanyahu hükümetinin ateşkesi baltalama girişimi ilk günden beri sürüyor. Mevcut hükümetin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Bölgemizdeki yeni planların devreye alınmasına geçit vermeyeceğiz. Filistinlileri topraklarından sürgün ederek Filistin halkına ikinci Nekbe projelerinin hiçbiri kabul edilemez. Filistin'in tapusu Filistinlilerin elindedir'' dedi.
SDG ve Suriye Geçici Hükümeti arasında imzalanan mutabakata ilk yorum
Dün Suriye Geçici Hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri arasında imzalanan anlaşma hakkında ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Komşumuz Suriye'nin birlik ve dirliğini tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru adım olarak görüyoruz. İmzalanan mutabakat eksiksiz olarak uygulanmalıdır. Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde tüm oyunları bozar, geleceğimizi garanti altına alabiliriz. Birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolu olmadığını lütfen aklımızdan çıkarmayalım'' açıklamasında bulundu.