https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/chpde-23-mart-sonrasi-bilmecesi-parti-politikalarini-aday-mi-genel-merkez-mi-aciklayacak-1094387363.html
CHP’de 23 Mart sonrası bilmecesi: Parti politikalarını aday mı genel merkez mi açıklayacak?
CHP’de 23 Mart sonrası bilmecesi: Parti politikalarını aday mı genel merkez mi açıklayacak?
Sputnik Türkiye
CHP’de 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı’nın belirlenmesi için genel merkez gözetiminde ön seçim yapılacak. Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre bu tarihten sonra... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T12:30+0300
2025-03-11T12:30+0300
2025-03-11T12:30+0300
türki̇ye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp pm
chp genel merkezi
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
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CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 23 Mart'ta yapılacak genel merkez denetimli ön seçim için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı aday adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da il ziyaretleri gerçekleştirerek parti üyeleri ile bir araya geliyor. CHP Genel Merkezi’nde ise 23 Mart sonrasında partinin nasıl şekilleneceği gündemde.Parti içerisinden cumhurbaşkanı adayının yetki ve sorumluluklarının neler olacağı, parti politikalarını nasıl şekillendirileceği, partiyi kimin temsil edeceği, adayın seçim kampanyasının nasıl yürütüleceği, adayın söylemlerinin belirlemesi, gündeme ilişkin yapılacak açıklamaların nasıl belirleneceği gibi sorulara yanıt aranıyor.Parti kurmaylarından alınan bilgiye göre 23 Mart sonrasında çift başlı bir görüm oluşmaması için cumhurbaşkanı adayının daha önde görünmesi öngörülüyor. Kurmaylar “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütmenin başı cumhurbaşkanı. Bu sistem de bir seçime gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayı yürütmenin başına talip olan kişi. O nedenle 23 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adayımız daha ön planda olacak. Seçimi kazanması durumunda vaatlerimizi uygulayacak olan yine aday olacak. Seçim vaatlerini onun açıklaması daha doğru ve daha etkili olacaktır. Genel merkez ise adayın işini kolaylaştırmak, ona destek olmak, onun önünü açacak politikalar üretmek ile görevli olacak” değerlendirmesi yaptılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/chp-cumhurbaskani-adayini-trump-modeli-ile-belirleyecek-1093466778.html
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Osman Nuri Cerit
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chp ön seçim, chp ön seçim ne zaman, chp cumhurbaşkanı adayı, chp ön seçim sonuçları,
chp ön seçim, chp ön seçim ne zaman, chp cumhurbaşkanı adayı, chp ön seçim sonuçları,
CHP’de 23 Mart sonrası bilmecesi: Parti politikalarını aday mı genel merkez mi açıklayacak?
Özel
CHP’de 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı’nın belirlenmesi için genel merkez gözetiminde ön seçim yapılacak. Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre bu tarihten sonra yürütmenin başına aday olması nedeniyle parti vaatlerini ve politikalarını cumhurbaşkanı adayı açıklayacak.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 23 Mart'ta yapılacak genel merkez denetimli ön seçim için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı aday adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da il ziyaretleri gerçekleştirerek parti üyeleri ile bir araya geliyor. CHP Genel Merkezi’nde ise 23 Mart sonrasında partinin nasıl şekilleneceği gündemde.
Parti içerisinden cumhurbaşkanı adayının yetki ve sorumluluklarının neler olacağı, parti politikalarını nasıl şekillendirileceği, partiyi kimin temsil edeceği, adayın seçim kampanyasının nasıl yürütüleceği, adayın söylemlerinin belirlemesi, gündeme ilişkin yapılacak açıklamaların nasıl belirleneceği gibi sorulara yanıt aranıyor.
Parti kurmaylarından alınan bilgiye göre 23 Mart sonrasında çift başlı bir görüm oluşmaması için cumhurbaşkanı adayının daha önde görünmesi öngörülüyor. Kurmaylar “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütmenin başı cumhurbaşkanı. Bu sistem de bir seçime gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayı yürütmenin başına talip olan kişi. O nedenle 23 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adayımız daha ön planda olacak. Seçimi kazanması durumunda vaatlerimizi uygulayacak olan yine aday olacak. Seçim vaatlerini onun açıklaması daha doğru ve daha etkili olacaktır. Genel merkez ise adayın işini kolaylaştırmak, ona destek olmak, onun önünü açacak politikalar üretmek ile görevli olacak” değerlendirmesi yaptılar.