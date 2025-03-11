https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/chpde-23-mart-sonrasi-bilmecesi-parti-politikalarini-aday-mi-genel-merkez-mi-aciklayacak-1094387363.html

CHP’de 23 Mart sonrası bilmecesi: Parti politikalarını aday mı genel merkez mi açıklayacak?

CHP’de 23 Mart sonrası bilmecesi: Parti politikalarını aday mı genel merkez mi açıklayacak?

Sputnik Türkiye

CHP’de 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı’nın belirlenmesi için genel merkez gözetiminde ön seçim yapılacak. Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre bu tarihten sonra... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T12:30+0300

2025-03-11T12:30+0300

2025-03-11T12:30+0300

türki̇ye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp pm

chp genel merkezi

özgür özel

ekrem i̇mamoğlu

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 23 Mart'ta yapılacak genel merkez denetimli ön seçim için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı aday adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da il ziyaretleri gerçekleştirerek parti üyeleri ile bir araya geliyor. CHP Genel Merkezi’nde ise 23 Mart sonrasında partinin nasıl şekilleneceği gündemde.Parti içerisinden cumhurbaşkanı adayının yetki ve sorumluluklarının neler olacağı, parti politikalarını nasıl şekillendirileceği, partiyi kimin temsil edeceği, adayın seçim kampanyasının nasıl yürütüleceği, adayın söylemlerinin belirlemesi, gündeme ilişkin yapılacak açıklamaların nasıl belirleneceği gibi sorulara yanıt aranıyor.Parti kurmaylarından alınan bilgiye göre 23 Mart sonrasında çift başlı bir görüm oluşmaması için cumhurbaşkanı adayının daha önde görünmesi öngörülüyor. Kurmaylar “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütmenin başı cumhurbaşkanı. Bu sistem de bir seçime gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayı yürütmenin başına talip olan kişi. O nedenle 23 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adayımız daha ön planda olacak. Seçimi kazanması durumunda vaatlerimizi uygulayacak olan yine aday olacak. Seçim vaatlerini onun açıklaması daha doğru ve daha etkili olacaktır. Genel merkez ise adayın işini kolaylaştırmak, ona destek olmak, onun önünü açacak politikalar üretmek ile görevli olacak” değerlendirmesi yaptılar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/chp-cumhurbaskani-adayini-trump-modeli-ile-belirleyecek-1093466778.html

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