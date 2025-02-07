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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/chp-cumhurbaskani-adayini-trump-modeli-ile-belirleyecek-1093466778.html
CHP, Cumhurbaşkanı adayını ‘Trump modeli’ ile belirleyecek
CHP, Cumhurbaşkanı adayını ‘Trump modeli’ ile belirleyecek
Sputnik Türkiye
CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim yapma girişimi parti kaynakları tarafından Trump modeli olarak... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T14:27+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini açıklamasının ardından, 10 Şubat'ta Genel Merkez'de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı daha da önem kazandı. Hafta sonu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday olarak ismi geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ta süreci görüşmek için Pazar günü bir araya gelmesi bekleniyor.CHP’de aday belirlenmesi için karar verilirse, ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge ile yaklaşık 1 milyon 600 bin CHP üyesinin oy kullanması öngörülüyor. Parti tarafından ilan edilecek cumhurbaşkanı adayları arasından hangi tarihte ve hangi yöntemle seçim yapacağı yapılacak toplantılar sonrasında belli olacak.‘Adaylığı erken açıklamak Trump’a yaradı’CHP kurmayları, adayın erken belirlenmesi stratejisini ABD Başkanı Donald Trump’un seçim sürecine benzetiyor. Kurmaylar, Trump’un ilk dönemi sonrasında Biden’ın kazandığı seçimlerin ardından 2024 seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıklamasını hatırlatıyor. Trump’un adaylığını erken açıklamasının seçilmesine olumsuz değil, olumlu etki ettiğine de dikkat çekiyorlar.‘Maduriyet kullanıldı’CHP kurmayları ABD Başkanı Trump’un mahkemeye çıkartılması, evinin aranması, hakkında davalar açılması, suikasta uğraması gibi sürçleri kullanarak oy oranını artırdığını hatırlatarak, CHP’nin adayına yönelik girişimlerin de mağduriyet algısı yaratabileceğini belirttiler. CHP’nin adayına yönelik girişimlerin desteğe dönüşebileceği değerlendirilmesi yapıldı.‘Biz olsaydık böyle olmazdı’ söylemi kullanılacakCHP'nin adayının belirlenmesi ile birlikte, Trump’un Biden yönetimine karşı kullandığı ‘ben olsaydım öyle olmazdı’ söylemi de kullanılacak. Kaynaklar hükümetin yaptığı olumsuz şeylere karşı adayın “Biz iktidarda olsaydık böyle olmazdı” söylemini kullanarak alternatif politikayı ortaya koyacağını da belirtiyorlar.‘Dağınıklık görünümü değişecek’CHP'nin kurultay sonrasında kamuoyuna verdiği dağınıklık ve kavga algısının da adayının belirlenmesi sonrasından biteceğini belirten kaynaklar “Adayın belirlenmesi ile birlikte partinin dağınık görüntüsü değişecektir. Aday belirlendikten sonra aday etrafında söylem birliği yapılacaktır. Partinin siyaseti tek bir merkezden belirlenecek olması da dağınıklığın toparlanmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandılar.
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özgür özel, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, pazar, chp, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), donald trump

CHP, Cumhurbaşkanı adayını ‘Trump modeli’ ile belirleyecek

14:27 07.02.2025
© AA / Hakan Nuralmansur yavaş
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© AA / Hakan Nural
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Özel
CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim yapma girişimi parti kaynakları tarafından Trump modeli olarak değerlendiriliyor. Trump’un kaybettiği seçim sonrası hemen adaylığını açıklaması ve Biden yönetiminde yaşadığı mağduriyet ile “ben olsam böyle olmazdı” söylemi örnek alınacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini açıklamasının ardından, 10 Şubat'ta Genel Merkez'de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı daha da önem kazandı. Hafta sonu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday olarak ismi geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ta süreci görüşmek için Pazar günü bir araya gelmesi bekleniyor.
CHP’de aday belirlenmesi için karar verilirse, ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge ile yaklaşık 1 milyon 600 bin CHP üyesinin oy kullanması öngörülüyor. Parti tarafından ilan edilecek cumhurbaşkanı adayları arasından hangi tarihte ve hangi yöntemle seçim yapacağı yapılacak toplantılar sonrasında belli olacak.

‘Adaylığı erken açıklamak Trump’a yaradı’

CHP kurmayları, adayın erken belirlenmesi stratejisini ABD Başkanı Donald Trump’un seçim sürecine benzetiyor. Kurmaylar, Trump’un ilk dönemi sonrasında Biden’ın kazandığı seçimlerin ardından 2024 seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıklamasını hatırlatıyor. Trump’un adaylığını erken açıklamasının seçilmesine olumsuz değil, olumlu etki ettiğine de dikkat çekiyorlar.

‘Maduriyet kullanıldı’

CHP kurmayları ABD Başkanı Trump’un mahkemeye çıkartılması, evinin aranması, hakkında davalar açılması, suikasta uğraması gibi sürçleri kullanarak oy oranını artırdığını hatırlatarak, CHP’nin adayına yönelik girişimlerin de mağduriyet algısı yaratabileceğini belirttiler. CHP’nin adayına yönelik girişimlerin desteğe dönüşebileceği değerlendirilmesi yapıldı.

‘Biz olsaydık böyle olmazdı’ söylemi kullanılacak

CHP'nin adayının belirlenmesi ile birlikte, Trump’un Biden yönetimine karşı kullandığı ‘ben olsaydım öyle olmazdı’ söylemi de kullanılacak. Kaynaklar hükümetin yaptığı olumsuz şeylere karşı adayın “Biz iktidarda olsaydık böyle olmazdı” söylemini kullanarak alternatif politikayı ortaya koyacağını da belirtiyorlar.

‘Dağınıklık görünümü değişecek’

CHP'nin kurultay sonrasında kamuoyuna verdiği dağınıklık ve kavga algısının da adayının belirlenmesi sonrasından biteceğini belirten kaynaklar “Adayın belirlenmesi ile birlikte partinin dağınık görüntüsü değişecektir. Aday belirlendikten sonra aday etrafında söylem birliği yapılacaktır. Partinin siyaseti tek bir merkezden belirlenecek olması da dağınıklığın toparlanmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandılar.
Özgür Özel, kırmızı kart çıkarmaya devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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