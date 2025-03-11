https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/bu-yil-kocakari-soguklari-olmayacak-meteoroloji-uzmanindan-mart-ayi-surpriz-yapabilir-uyarisi-1094384557.html
Bu yıl ‘kocakarı soğukları’ olmayacak: Meteoroloji uzmanından 'mart ayı sürpriz yapabilir' uyarısı
Bu yıl ‘kocakarı soğukları’ olmayacak: Meteoroloji uzmanından 'mart ayı sürpriz yapabilir' uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji uzmanlarından kritik açıklama geldi. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T12:28+0300
2025-03-11T12:28+0300
2025-03-11T12:28+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
bugün hava durumu
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093883335_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_53b5d920c77fa60a6a217c46e94308fc.jpg
Halk arasında "kocakarı soğukları" olarak bilinen ve genellikle mart ayının ortalarından itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, bu yıl görülmeyecek. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, yaptığı açıklamada, "2025 Mart ayında kocakarı soğukları yaşanmayacak. Mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde bir sıcaklık öngörülüyor" dedi.'Mart şakacı ve sürprizlere açık bir aydır'Ahmet Köse, mart ayının değişken hava koşullarına sahip olduğunu ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Köse, "Bu, kış tamamen bitti anlamına gelmez. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır atasözünü unutmayın. Ayın ikinci yarısında hava yeniden soğuyabilir" ifadelerini kullandı.Geçmişte bilimsel hava tahminlerinin olmadığı dönemlerde, insanlar hava koşullarını uzun yıllara dayanan gözlemlerle tahmin ediyordu. Köse, "Halk, ekim, dikim ve hasat süreçlerini bu tahminlere göre yürütüyordu. Mart ayının ilk 8 günü, yılın geri kalanındaki hava durumu hakkında ipuçları verirdi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/istanbulda-kizilimsi-olacak-onlem-almadan-disariya-cikmayin-bir-hafta-surecek-1094382833.html
türki̇ye
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093883335_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f25a046e75a803798a2733451e7b247.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava durumu, kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, sıcak hava, kocakarı soğukları
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava durumu, kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, sıcak hava, kocakarı soğukları
Bu yıl ‘kocakarı soğukları’ olmayacak: Meteoroloji uzmanından 'mart ayı sürpriz yapabilir' uyarısı
Meteoroloji uzmanlarından kritik açıklama geldi. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyrettiğini belirterek, "Bu yıl mart ayında 'kocakarı soğukları' beklenmiyor" dedi. Ancak mart ayının sürprizlere açık olduğunu belirtti.
Halk arasında "kocakarı soğukları" olarak bilinen ve genellikle mart ayının ortalarından itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, bu yıl görülmeyecek. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, yaptığı açıklamada, "2025 Mart ayında kocakarı soğukları yaşanmayacak. Mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde bir sıcaklık öngörülüyor" dedi.
'Mart şakacı ve sürprizlere açık bir aydır'
Ahmet Köse, mart ayının değişken hava koşullarına sahip olduğunu ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Köse, "Bu, kış tamamen bitti anlamına gelmez. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır atasözünü unutmayın. Ayın ikinci yarısında hava yeniden soğuyabilir" ifadelerini kullandı.
Geçmişte bilimsel hava tahminlerinin olmadığı dönemlerde, insanlar hava koşullarını uzun yıllara dayanan gözlemlerle tahmin ediyordu. Köse, "Halk, ekim, dikim ve hasat süreçlerini bu tahminlere göre yürütüyordu. Mart ayının ilk 8 günü, yılın geri kalanındaki hava durumu hakkında ipuçları verirdi" dedi.