https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/bu-yil-kocakari-soguklari-olmayacak-meteoroloji-uzmanindan-mart-ayi-surpriz-yapabilir-uyarisi-1094384557.html

Bu yıl ‘kocakarı soğukları’ olmayacak: Meteoroloji uzmanından 'mart ayı sürpriz yapabilir' uyarısı

Bu yıl ‘kocakarı soğukları’ olmayacak: Meteoroloji uzmanından 'mart ayı sürpriz yapabilir' uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanlarından kritik açıklama geldi. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T12:28+0300

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Halk arasında "kocakarı soğukları" olarak bilinen ve genellikle mart ayının ortalarından itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, bu yıl görülmeyecek. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, yaptığı açıklamada, "2025 Mart ayında kocakarı soğukları yaşanmayacak. Mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde bir sıcaklık öngörülüyor" dedi.'Mart şakacı ve sürprizlere açık bir aydır'Ahmet Köse, mart ayının değişken hava koşullarına sahip olduğunu ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Köse, "Bu, kış tamamen bitti anlamına gelmez. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır atasözünü unutmayın. Ayın ikinci yarısında hava yeniden soğuyabilir" ifadelerini kullandı.Geçmişte bilimsel hava tahminlerinin olmadığı dönemlerde, insanlar hava koşullarını uzun yıllara dayanan gözlemlerle tahmin ediyordu. Köse, "Halk, ekim, dikim ve hasat süreçlerini bu tahminlere göre yürütüyordu. Mart ayının ilk 8 günü, yılın geri kalanındaki hava durumu hakkında ipuçları verirdi" dedi.

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