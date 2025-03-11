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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/beyaz-saray-ukraynaya-istihbarat-destegi-ve-guvenlik-yardimini-yeniden-baslatacagiz-1094405156.html
Beyaz Saray: Ukrayna’ya istihbarat desteği ve güvenlik yardımlarını yeniden başlatacağız
Beyaz Saray: Ukrayna’ya istihbarat desteği ve güvenlik yardımlarını yeniden başlatacağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Cidde'deki ABD-Ukrayna görüşmelerinin ardından Kiev yönetimine askeri ve istihbarat yardımını 'derhal yeniden başlatma' kararı aldığı... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T21:53+0300
2025-03-11T22:03+0300
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Söz konusu karara ilişkin basın açıklamasında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz tarafından basın toplantısında açıklandı.Waltz yaptığı açıklamada, “Başkan Trump Ukrayna'ya güvenlik yardımının askıya alınmasını kaldırmaya karar verdi, karar derhal yürürlüğe girecek” dedi.Kiev'in barışa hazır olduğunu gösterdiğini ifade eden Waltz, Rusya ile ateşkes konusunda anlaşılması gerektiğini öne sürdü. Waltz açıklamasında, gelecek günlerde Rusya'nın temsilcisi ile görüşeceğini söyledi.Cidde'deki ABD-Ukrayna görüşmelerinin ardından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna'nın ABD'nin 30 günlük acil ateşkes önerisini de kabul etmeye hazır olduğu da iddia edildi.Ukrayna heyetinin toplantıda çatışmayı sona erdirmek için 'somut adımlar ve teklifler' sunduğunu öne süren Waltz, şu cümleleri kaydetti:'Ukrayna Rusya ile barış görüşmelerine başlamaya hazır'Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Ukrayna'nın çatışmaları durdurmaya ve Rusya ile barış görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu ifade ettiğini iddia etti.Waltz, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump tüm düşmanlıkların sona ermesi gerektiğini açıkça ifade etti. Ukraynalılar da bu öneriyi kabul ettiler. Barışa hazırlar. Şimdi bunu Ruslara ileteceğiz ve onların yanıtını alacağız” dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ABD'nin çok iyimser olduğunu söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak ayında yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmayı çözme hedefinin kısa bir ateşkes ve çatışmayı sürdürmek amacıyla güçlerin yeniden toplanması ve yeniden silahlanması için bir mola değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/abd-disislerinden-amerikan-ve-ukrayna-heyetlerinin-gorusmesine-iliskin-ilk-aciklama-1094403984.html
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abd, mike waltz, tammy bruce, ukrayna, kiev, abd, donald trump

Beyaz Saray: Ukrayna’ya istihbarat desteği ve güvenlik yardımlarını yeniden başlatacağız

21:53 11.03.2025 (güncellendi: 22:03 11.03.2025)
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AA
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ABD Başkanı Trump'ın Cidde'deki ABD-Ukrayna görüşmelerinin ardından Kiev yönetimine askeri ve istihbarat yardımını 'derhal yeniden başlatma' kararı aldığı ifade edildi.
Söz konusu karara ilişkin basın açıklamasında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz tarafından basın toplantısında açıklandı.
Waltz yaptığı açıklamada, “Başkan Trump Ukrayna'ya güvenlik yardımının askıya alınmasını kaldırmaya karar verdi, karar derhal yürürlüğe girecek” dedi.
Kiev'in barışa hazır olduğunu gösterdiğini ifade eden Waltz, Rusya ile ateşkes konusunda anlaşılması gerektiğini öne sürdü. Waltz açıklamasında, gelecek günlerde Rusya'nın temsilcisi ile görüşeceğini söyledi.
Cidde'deki ABD-Ukrayna görüşmelerinin ardından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna'nın ABD'nin 30 günlük acil ateşkes önerisini de kabul etmeye hazır olduğu da iddia edildi.
Ukrayna heyetinin toplantıda çatışmayı sona erdirmek için 'somut adımlar ve teklifler' sunduğunu öne süren Waltz, şu cümleleri kaydetti:
Somut adımlar attılar ve somut önerilerde bulundular, sadece tam ateşkes önerimizi kabul etmekle kalmadılar, ki bunun ayrıntılarını birlikte yayınladığımız ortak bildiride görebilirsiniz. Ama aynı zamanda bu savaşın nasıl sona erdirileceğine dair önemli ayrıntılara da girdik.

'Ukrayna Rusya ile barış görüşmelerine başlamaya hazır'

Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Ukrayna'nın çatışmaları durdurmaya ve Rusya ile barış görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu ifade ettiğini iddia etti.
Waltz, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump tüm düşmanlıkların sona ermesi gerektiğini açıkça ifade etti. Ukraynalılar da bu öneriyi kabul ettiler. Barışa hazırlar. Şimdi bunu Ruslara ileteceğiz ve onların yanıtını alacağız” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ABD'nin çok iyimser olduğunu söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak ayında yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmayı çözme hedefinin kısa bir ateşkes ve çatışmayı sürdürmek amacıyla güçlerin yeniden toplanması ve yeniden silahlanması için bir mola değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini vurgulamıştı.
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