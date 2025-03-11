https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/abd-disisleri-bakani-rubio-duyurdu-kiev-nadir-metaller-anlasmasini-sonuclandirmayi-kabul-etti-1094405727.html

ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: 'Kiev nadir metaller anlaşmasını sonuçlandırmayı kabul etti'

ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: 'Kiev nadir metaller anlaşmasını sonuçlandırmayı kabul etti'

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, ABD ve Ukrayna liderlerinin hükümetlerine nadir toprak metalleri anlaşmasını sonuçlandırmaları talimatını... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T22:18+0300

2025-03-11T22:18+0300

2025-03-11T22:20+0300

ukrayna krizi

abd

marco rubio

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abd

kiev

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j.d. vance

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, “Bu önemli bir anlaşma ve bugün Kiev'e maden anlaşmasının önemini koruduğunu açıkça belirttik. Ancak şu anda en önemli şey Ukrayna'da barışın sağlanmasıdır” dedi.Trump ile Zelenskiy'in yardımcılarına Ukrayna'nın maden kaynaklarının ABD tarafından geliştirilmesine ilişkin bir anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili tüm çalışmaların tamamlanması talimatını verdiğini belirten Rubio, 'hükümetlerinin ilgili üyelerine anlaşmanın imzalanmasını takip etmeleri talimatını vereceklerini' de söyledi.Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki toplantının ardından yapılan ortak açıklamada da, Washington ile Kiev'in maden kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin kapsamlı bir anlaşma imzalama konusunda mutabık kaldığı belirtildi.Ortak açıklama metninde “Her iki ülkenin liderleri, Ukrayna ekonomisini güçlendirmek ve Ukrayna'nın uzun vadeli refah ve güvenliğini garanti altına almak için Ukrayna'nın kritik maden kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin kapsamlı bir anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalama konusunda mutabık kaldılar” cümlesi yer aldı.28 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın maden kaynaklarının ortaklaşa geliştirilmesine ilişkin bir anlaşmayı imzalamak üzere geldiği Beyaz Saray'da Zelenskiy'i azarlamıştı. Amerikalı lider, Kiev'den ateşkesi kabul etmesini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmeyi bırakmasını talep etmişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Zelenskiy'i Demokratlar için kampanya yürüten biri olarak nitelendirmiş ve sonunda Ukrayna heyeti Beyaz Saray'dan ayrılması istenmişti.'ABD Ukrayna'ya ateşkes ve müzakere önerdi, Kiev kabul etti'ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan'da Ukrayna temsilcileriyle bir araya gelen ABD heyetinin ateşkes ve müzakerelerin derhal başlatılmasını teklif ettiğini ve Kiev'in bu teklifi desteklediğini belirtti.Toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Rubio, “Bugün Ukraynalıların kabul ettiği bir teklifte bulunduk: Bu teklif ateşkes sağlanması ve bu çatışmanın kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması ve bu müzakerelerin onların çıkarlarına, güvenliklerine ve bir ulus olarak gelişme kabiliyetlerine uygun olmasıdır” dedi.'ABD Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes teklifini kabul edeceğini umuyor'ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya'nın 'iyi niyetinin' en iyi göstergesinin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek üzere görüşmelere başlamayı kabul etmesi olacağını söyledi.Bir brifingde gazetecilere yaptığı açıklamada Rubio, “Rusların mümkün olan en kısa sürede evet diyeceğini ve ardından ikinci aşamaya geçebileceğimizi umuyoruz, yani sonu gelmeyen diyaloglara değil gerçek müzakerelere. Yani bu çatışmayı her iki taraf için de kabul edilebilir, sürdürülebilir ve uzun vadede Ukrayna'nın istikrar ve güvenliğini sağlayacak bir şekilde sona erdirecek gerçek müzakerelere” cümlelerini kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak ayında yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmayı çözme hedefinin kısa bir ateşkes ve çatışmayı sürdürmek amacıyla güçlerin yeniden toplanması ve yeniden silahlanması için bir mola değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini vurgulamıştı.'Ukrayna ihtilafına askeri çözüm bulunamaz, müzakerelere ihtiyaç var'Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın askeri bir çözümü olamayacağını, tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu söyledi.Moskova'nın ateşkes girişimine olumlu yanıt vermesini beklediklerini ifade eden Rubio, “Bu çatışmanın askeri bir çözümü yok ve sona erdirmenin, Başkan'ın hedefine ulaşmanın yolu müzakerelerden geçiyor. Ancak bu gerçekleşmeden önce birbirimize ateş etmeyi bırakmamız gerekiyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/beyaz-saray-ukraynaya-istihbarat-destegi-ve-guvenlik-yardimini-yeniden-baslatacagiz-1094405156.html

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