ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: 'Kiev nadir metaller anlaşmasını sonuçlandırmayı kabul etti'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aydın ve Denizli Valiliği’nden susuz tarım için karar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
SGK hileli boşanmaları takibe aldı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:32
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Zeynel Abidin Ergen: ‘4-5 bin lira ikramiye, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamıyor'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İnsanlar ilk defa ne Zaman ve nasıl İsim kullanmaya başladı ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de yapay zekayla ilgili düzenlemeler yolda
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Elektrik çarpması hissi yaşayanlar için nedenleri ve çözüm yolları
16:13
7 dk
SESLİ HABER
İstanbul'daki taksi ücretleri şaşırttı: Taksi yerine uçağa binebiliyorsunuz
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusyasız Avrupa güvenliğinden bahsetmek imkansız
17:11
1 dk
SESLİ HABER
Musk ve Rubio, Polonya Dışişleri Bakanı ile atıştı: ‘Sessiz ol küçük adam’
17:18
3 dk
SESLİ HABER
Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 40'a varan zam
17:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de gözaltına alınan terörist, Moskova’daki terör saldırısında dahli olduğunu itiraf etti
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü deterjan markasına 2.2 milyon ceza: Bakanlık ‘Tek yıkamada çıkar’ iddiasını çürüttü
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Yetim maaşında hile yapanlardan aylıklar faizi ile geri alınacak
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Karahantepe'ye koruma projesi: Tarihi miras daha güçlü korunacak
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
ÖZEL HABER
Avrupa’nın Trump korkusu: Tek tuşla bitirebilir
19:11
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
‘Türkiye-Suriye arasında deniz yetki alanı anlaşması imzalanması Rum Kesimi’nin kabusu olur’
19:44
46 dk
SESLİ HABER
Meteoroloji duyurdu: Mevsim normalleri üzerinde sıcaklık geliyor
22:55
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa’nın Trump korkusu: Tek tuşla bitirebilir
23:09
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi başlıyor
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin şiddet haritası
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
5199 Sayılı kanun gölgesinde zulüm
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
İsimler, anlamları ve öyküleri
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Katliamın arkasında uluslararası istihbarat örgütleri var
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy geri adım attı: Özür diledi
16:18
3 dk
SESLİ HABER
Musk: Hacker saldırısının kaynağı Ukrayna
16:32
1 dk
SESLİ HABER
Dünya Sağlık Örgütü Uyardı: Sudan Virüsü Küresel Salgın Riski Taşıyor
16:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın özel temsilcisi Putin’le görüşmeyi planlıyor
16:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: İstanbul’da çöl tozu etkili olacak
17:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Mart ayında erken yaz havası: Sıcaklıklar yükseliyor
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/abd-disisleri-bakani-rubio-duyurdu-kiev-nadir-metaller-anlasmasini-sonuclandirmayi-kabul-etti-1094405727.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: 'Kiev nadir metaller anlaşmasını sonuçlandırmayı kabul etti'
ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: 'Kiev nadir metaller anlaşmasını sonuçlandırmayı kabul etti'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, ABD ve Ukrayna liderlerinin hükümetlerine nadir toprak metalleri anlaşmasını sonuçlandırmaları talimatını... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T22:18+0300
2025-03-11T22:20+0300
ukrayna krizi
abd
marco rubio
ukrayna
abd
kiev
donald trump
j.d. vance
vladimir putin
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094371541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2d380f105a92849acdfd652cae3ce48.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, “Bu önemli bir anlaşma ve bugün Kiev'e maden anlaşmasının önemini koruduğunu açıkça belirttik. Ancak şu anda en önemli şey Ukrayna'da barışın sağlanmasıdır” dedi.Trump ile Zelenskiy'in yardımcılarına Ukrayna'nın maden kaynaklarının ABD tarafından geliştirilmesine ilişkin bir anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili tüm çalışmaların tamamlanması talimatını verdiğini belirten Rubio, 'hükümetlerinin ilgili üyelerine anlaşmanın imzalanmasını takip etmeleri talimatını vereceklerini' de söyledi.Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki toplantının ardından yapılan ortak açıklamada da, Washington ile Kiev'in maden kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin kapsamlı bir anlaşma imzalama konusunda mutabık kaldığı belirtildi.Ortak açıklama metninde “Her iki ülkenin liderleri, Ukrayna ekonomisini güçlendirmek ve Ukrayna'nın uzun vadeli refah ve güvenliğini garanti altına almak için Ukrayna'nın kritik maden kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin kapsamlı bir anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalama konusunda mutabık kaldılar” cümlesi yer aldı.28 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın maden kaynaklarının ortaklaşa geliştirilmesine ilişkin bir anlaşmayı imzalamak üzere geldiği Beyaz Saray'da Zelenskiy'i azarlamıştı. Amerikalı lider, Kiev'den ateşkesi kabul etmesini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmeyi bırakmasını talep etmişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Zelenskiy'i Demokratlar için kampanya yürüten biri olarak nitelendirmiş ve sonunda Ukrayna heyeti Beyaz Saray'dan ayrılması istenmişti.'ABD Ukrayna'ya ateşkes ve müzakere önerdi, Kiev kabul etti'ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan'da Ukrayna temsilcileriyle bir araya gelen ABD heyetinin ateşkes ve müzakerelerin derhal başlatılmasını teklif ettiğini ve Kiev'in bu teklifi desteklediğini belirtti.Toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Rubio, “Bugün Ukraynalıların kabul ettiği bir teklifte bulunduk: Bu teklif ateşkes sağlanması ve bu çatışmanın kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması ve bu müzakerelerin onların çıkarlarına, güvenliklerine ve bir ulus olarak gelişme kabiliyetlerine uygun olmasıdır” dedi.'ABD Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes teklifini kabul edeceğini umuyor'ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya'nın 'iyi niyetinin' en iyi göstergesinin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek üzere görüşmelere başlamayı kabul etmesi olacağını söyledi.Bir brifingde gazetecilere yaptığı açıklamada Rubio, “Rusların mümkün olan en kısa sürede evet diyeceğini ve ardından ikinci aşamaya geçebileceğimizi umuyoruz, yani sonu gelmeyen diyaloglara değil gerçek müzakerelere. Yani bu çatışmayı her iki taraf için de kabul edilebilir, sürdürülebilir ve uzun vadede Ukrayna'nın istikrar ve güvenliğini sağlayacak bir şekilde sona erdirecek gerçek müzakerelere” cümlelerini kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak ayında yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmayı çözme hedefinin kısa bir ateşkes ve çatışmayı sürdürmek amacıyla güçlerin yeniden toplanması ve yeniden silahlanması için bir mola değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini vurgulamıştı.'Ukrayna ihtilafına askeri çözüm bulunamaz, müzakerelere ihtiyaç var'Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın askeri bir çözümü olamayacağını, tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu söyledi.Moskova'nın ateşkes girişimine olumlu yanıt vermesini beklediklerini ifade eden Rubio, “Bu çatışmanın askeri bir çözümü yok ve sona erdirmenin, Başkan'ın hedefine ulaşmanın yolu müzakerelerden geçiyor. Ancak bu gerçekleşmeden önce birbirimize ateş etmeyi bırakmamız gerekiyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/beyaz-saray-ukraynaya-istihbarat-destegi-ve-guvenlik-yardimini-yeniden-baslatacagiz-1094405156.html
ukrayna
abd
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094371541_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_80de8606d021c5d9d39478ecd25c7b71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, marco rubio, ukrayna, abd, kiev, donald trump, j.d. vance, vladimir putin, rusya
abd, marco rubio, ukrayna, abd, kiev, donald trump, j.d. vance, vladimir putin, rusya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio duyurdu: 'Kiev nadir metaller anlaşmasını sonuçlandırmayı kabul etti'

22:18 11.03.2025 (güncellendi: 22:20 11.03.2025)
© AP Photo / Saul LoebABD Dışişleri Marco Rubio
ABD Dışişleri Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, ABD ve Ukrayna liderlerinin hükümetlerine nadir toprak metalleri anlaşmasını sonuçlandırmaları talimatını verdiklerini belirterek maden anlaşmasının önemini koruduğunu dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, “Bu önemli bir anlaşma ve bugün Kiev'e maden anlaşmasının önemini koruduğunu açıkça belirttik. Ancak şu anda en önemli şey Ukrayna'da barışın sağlanmasıdır” dedi.
Trump ile Zelenskiy'in yardımcılarına Ukrayna'nın maden kaynaklarının ABD tarafından geliştirilmesine ilişkin bir anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili tüm çalışmaların tamamlanması talimatını verdiğini belirten Rubio, 'hükümetlerinin ilgili üyelerine anlaşmanın imzalanmasını takip etmeleri talimatını vereceklerini' de söyledi.
Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki toplantının ardından yapılan ortak açıklamada da, Washington ile Kiev'in maden kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin kapsamlı bir anlaşma imzalama konusunda mutabık kaldığı belirtildi.
Ortak açıklama metninde “Her iki ülkenin liderleri, Ukrayna ekonomisini güçlendirmek ve Ukrayna'nın uzun vadeli refah ve güvenliğini garanti altına almak için Ukrayna'nın kritik maden kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin kapsamlı bir anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalama konusunda mutabık kaldılar” cümlesi yer aldı.
28 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın maden kaynaklarının ortaklaşa geliştirilmesine ilişkin bir anlaşmayı imzalamak üzere geldiği Beyaz Saray'da Zelenskiy'i azarlamıştı. Amerikalı lider, Kiev'den ateşkesi kabul etmesini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmeyi bırakmasını talep etmişti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Zelenskiy'i Demokratlar için kampanya yürüten biri olarak nitelendirmiş ve sonunda Ukrayna heyeti Beyaz Saray'dan ayrılması istenmişti.

'ABD Ukrayna'ya ateşkes ve müzakere önerdi, Kiev kabul etti'

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan'da Ukrayna temsilcileriyle bir araya gelen ABD heyetinin ateşkes ve müzakerelerin derhal başlatılmasını teklif ettiğini ve Kiev'in bu teklifi desteklediğini belirtti.
Toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Rubio, “Bugün Ukraynalıların kabul ettiği bir teklifte bulunduk: Bu teklif ateşkes sağlanması ve bu çatışmanın kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması ve bu müzakerelerin onların çıkarlarına, güvenliklerine ve bir ulus olarak gelişme kabiliyetlerine uygun olmasıdır” dedi.

'ABD Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes teklifini kabul edeceğini umuyor'

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya'nın 'iyi niyetinin' en iyi göstergesinin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek üzere görüşmelere başlamayı kabul etmesi olacağını söyledi.
Bir brifingde gazetecilere yaptığı açıklamada Rubio, “Rusların mümkün olan en kısa sürede evet diyeceğini ve ardından ikinci aşamaya geçebileceğimizi umuyoruz, yani sonu gelmeyen diyaloglara değil gerçek müzakerelere. Yani bu çatışmayı her iki taraf için de kabul edilebilir, sürdürülebilir ve uzun vadede Ukrayna'nın istikrar ve güvenliğini sağlayacak bir şekilde sona erdirecek gerçek müzakerelere” cümlelerini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ocak ayında yaptığı açıklamada Ukrayna'daki çatışmayı çözme hedefinin kısa bir ateşkes ve çatışmayı sürdürmek amacıyla güçlerin yeniden toplanması ve yeniden silahlanması için bir mola değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini vurgulamıştı.

'Ukrayna ihtilafına askeri çözüm bulunamaz, müzakerelere ihtiyaç var'

Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmanın askeri bir çözümü olamayacağını, tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu söyledi.
Moskova'nın ateşkes girişimine olumlu yanıt vermesini beklediklerini ifade eden Rubio, “Bu çatışmanın askeri bir çözümü yok ve sona erdirmenin, Başkan'ın hedefine ulaşmanın yolu müzakerelerden geçiyor. Ancak bu gerçekleşmeden önce birbirimize ateş etmeyi bırakmamız gerekiyor” dedi.
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
Ukrayna krizi
Beyaz Saray: Ukrayna’ya istihbarat desteği ve güvenlik yardımlarını yeniden başlatacağız
21:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала