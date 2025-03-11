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Bayram gelmeden zam haberleri geldi: Otobüs biletleri yüzde 70, uçak yüzde 350 zamlandı
Bayram gelmeden zam haberleri geldi: Otobüs biletleri yüzde 70, uçak yüzde 350 zamlandı
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı gelmeden ulaşım sektöründe bilet fiyatlarına zam geldi. Otobüs biletleri fiyatlarındaki zam yüzde 70'i bulurken uçak bilet fiyatlarında yüzde... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T11:07+0300
2025-03-11T11:07+0300
ekonomi̇
otobüs bileti
uçak bileti
zam
ramazan bayramı
aydın ağaoğlu
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Bayram tatili öncesinde ulaşım sektöründeki fiyat fiyatlarında önemli artışlar görüldü. Bayram öncesinde bin 150 lira olan otobüs bileti arife günü bin 800 liradan satışa çıkarılırken, uçak bileti fiyatlarında da artış dikkat çekici. Firma yetkilileri ise 'zamların' gerekçesi olarak talep artışını gösteriyor. Bir hafta içinde yüzde 70 zamTürkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ramazan Bayramı’ndan bir önceki hafta ile bayramdan bir gün öncesi arasındaki fiyat farkı oldukça büyük. Örneğin 17 Mart tarihinde İstanbul’dan Trabzon’a otobüs ile 1.100 liraya gidilebilirken, 29 Mart tarihinde bu fiyat 1.800 liraya çıkıyor. Bu da 1 hafta içinde yüzde 70’e varan zam yapılması demek..Uçak biletlerinde 17 Mart tarihinde İstanbul’dan Adana’ya 1.300 liraya bilet bulunurken, hemen bir hafta sonra bilet fiyatı 4.869 liraya çıkıyor. Buradaki zam ise yüzde 350’yi buluyor.Vatandaşlar tepkili, şirket yekililerine göre zamlar olağanYolcular, firmaların bu fırsatçılığını eleştirirken, büyük bir otobüs firmasının bölge müdürü fiyatların yükseldiğini ancak bu durumun fırsatçılık olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.Yetkili “Bayram dönemlerinde talebin olağanüstü artması nedeniyle fiyatlarda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Sefer sayısını artırmamıza rağmen, yüksek talep fiyatları yukarı çekiyor. Otobüs firmaları olarak ancak bu dönemlerde para kazanabiliyoruz. Normal dönemlerdeki zararımızı bayramlarda telafi ediyoruz” dedi."Erken rezervasyon yaptırın"Bir hava yolu şirketi temsilcisi ise, “Bilet fiyatlarımız, arz-talep dengesi doğrultusunda dinamik olarak belirleniyor. Yoğunluk nedeniyle fiyatların artması kaçınılmaz oluyor. Ancak müşterilerimizin mağdur olmaması için erken rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Çünkü bazı seferler şimdiden doldu” açıklamasında bulundu.Neye göre zam yapılıyor?Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her bayram ve özel günde yaşanan bir durum. Şirketlere ‘neden böyle bir fiyat artışına gittiniz?’ diye sormak açıkçası bizim görevimiz değil. Burada tüketicinin yapması gereken yapacağı seyahatin biletini erken almak. Çünkü ulaşımda fiyatlar arz-talep üzerine kuruluyor. Bugün birçok sektörde de aynı durum yaşanıyor. Talebin yüksek olacağı dönemlerde tüketicilerimiz erkenden biletlerini almalı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/aycicek-yagi-400-liraya-dayandi-zamlar-devam-edecek-mi-1094380459.html
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otobüs bileti, uçak bileti, zam, ramazan bayramı, aydın ağaoğlu
otobüs bileti, uçak bileti, zam, ramazan bayramı, aydın ağaoğlu

Bayram gelmeden zam haberleri geldi: Otobüs biletleri yüzde 70, uçak yüzde 350 zamlandı

11:07 11.03.2025
© AAOtobüs
Otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© AA
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Ramazan Bayramı gelmeden ulaşım sektöründe bilet fiyatlarına zam geldi. Otobüs biletleri fiyatlarındaki zam yüzde 70'i bulurken uçak bilet fiyatlarında yüzde 350'e varan zam yapıldı.
Bayram tatili öncesinde ulaşım sektöründeki fiyat fiyatlarında önemli artışlar görüldü. Bayram öncesinde bin 150 lira olan otobüs bileti arife günü bin 800 liradan satışa çıkarılırken, uçak bileti fiyatlarında da artış dikkat çekici. Firma yetkilileri ise 'zamların' gerekçesi olarak talep artışını gösteriyor.

Bir hafta içinde yüzde 70 zam

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ramazan Bayramı’ndan bir önceki hafta ile bayramdan bir gün öncesi arasındaki fiyat farkı oldukça büyük. Örneğin 17 Mart tarihinde İstanbul’dan Trabzon’a otobüs ile 1.100 liraya gidilebilirken, 29 Mart tarihinde bu fiyat 1.800 liraya çıkıyor. Bu da 1 hafta içinde yüzde 70’e varan zam yapılması demek..
Uçak biletlerinde 17 Mart tarihinde İstanbul’dan Adana’ya 1.300 liraya bilet bulunurken, hemen bir hafta sonra bilet fiyatı 4.869 liraya çıkıyor. Buradaki zam ise yüzde 350’yi buluyor.

Vatandaşlar tepkili, şirket yekililerine göre zamlar olağan

Yolcular, firmaların bu fırsatçılığını eleştirirken, büyük bir otobüs firmasının bölge müdürü fiyatların yükseldiğini ancak bu durumun fırsatçılık olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.
Yetkili “Bayram dönemlerinde talebin olağanüstü artması nedeniyle fiyatlarda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Sefer sayısını artırmamıza rağmen, yüksek talep fiyatları yukarı çekiyor. Otobüs firmaları olarak ancak bu dönemlerde para kazanabiliyoruz. Normal dönemlerdeki zararımızı bayramlarda telafi ediyoruz” dedi.

"Erken rezervasyon yaptırın"

Bir hava yolu şirketi temsilcisi ise, “Bilet fiyatlarımız, arz-talep dengesi doğrultusunda dinamik olarak belirleniyor. Yoğunluk nedeniyle fiyatların artması kaçınılmaz oluyor. Ancak müşterilerimizin mağdur olmaması için erken rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Çünkü bazı seferler şimdiden doldu” açıklamasında bulundu.

Neye göre zam yapılıyor?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Hem otobüs, hem hava yolu şirketlerinde her yıl bu fiyat artışlarını görüyoruz. Bu zamlara gerekçe olarak neyi sunduklarını buradan sizin vasıtanızla soruyoruz? Normal şartlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçak bilet fiyatları ile ilgili bir tavan fiyat uygulaması yapıyor. Ancak bayram dönemlerinde bu uygulamayı ihlal eden firmalar oluyor. Aynı şekilde Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliğinde de otobüs bilet fiyatları ile ilgili bir düzenleme var. Ancak uyulmuyor. Fiyat artışlarını 1 ay önce ilgili bakanlığa bildirilmesi gerekiliyor. Ancak bayramdan 3-5 gün önce fiyatlar uçuyor. Fahiş fiyat artışı ile ilgili, tüketiciler aşırı zam yapan otobüs firmalarını ya da uçak şirketlerini Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na şikâyet edebilirler. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’na da CİMER üzerinden şikâyetlerini bildirebilirler” dedi.
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her bayram ve özel günde yaşanan bir durum. Şirketlere ‘neden böyle bir fiyat artışına gittiniz?’ diye sormak açıkçası bizim görevimiz değil. Burada tüketicinin yapması gereken yapacağı seyahatin biletini erken almak. Çünkü ulaşımda fiyatlar arz-talep üzerine kuruluyor. Bugün birçok sektörde de aynı durum yaşanıyor. Talebin yüksek olacağı dönemlerde tüketicilerimiz erkenden biletlerini almalı” dedi.
Ayçiçek yağı, Yağ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
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