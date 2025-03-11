https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/arda-gulerin-ayrilik-plani-transferde-bu-kez-ters-kose-iddia-1094377435.html
Arda Güler'in ayrılık planı: Transferde bu kez ters köşe iddia
Arda Güler'in ayrılık planı: Transferde bu kez ters köşe iddia
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle hem Türk hem de dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler'in, İspanyol devindeki ikinci sezonunda ayrılık... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T09:29+0300
2025-03-11T09:29+0300
2025-03-11T09:29+0300
spor
arda güler
la liga
almanya
carlo ancelotti
real madrid
leverkusen
transfer
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler son dönemde takımında forma giyme şansı bulamadı. Güler hakkındaki transfer iddiaları da bu sebeple çoğaldı.13 maçta 6 golü varLa Liga devine transfer olduğu ilk sezon sakatlıklarla mücadele eden Güler, sezon sonuna doğru forma şansı bulmuş ve çıktığı 13 maçta 6 gollük bir katkı vermişti.Bu sezona daha fazla süre alma umuduyla başlayan Güler'in hesabı Carlo Ancelotti ile uyuşmadı. İtalyan çalıştırıcı, bu sezon 29 maçta Arda Güler'e görev verirken bu müsabakaların 10'unda genç futbolcuyu ilk 11'de tercih etti.Arda'ya Almanya'dan yeşil ışıkOyuna sonradan dahil olduğu 19 maçta kısa süreler bulan 20 yaşındaki futbolcu için Almanya'dan dikkat çeken bir haber geldi.Arda Güler hangi takıma transfer olacak?Fussball News'in haberine göre; Arda Güler ve menajeri, ayrılık seçeneğini ciddi olarak değerlendirmeye aldı. Haberin devamında Güler'in yeni adresinin Almanya olacağı öne sürüldü.Milli yıldız için Leverkusen vem Frankfurt'un devreye girdiği iddia edilirken, Leverkusen'in Wirtz'in ayrılığı sonrası Arda Güler'i kadroya katmak istediği belirtildi.Leverkusen'in kiralık hamlesinden ziyade sadece bonservisle transferi gündemine aldığı kaydedildi.Arda'nın bu sezon performansı nasıl?Bu sezon Real Madrid formasıyla 29 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/genc-futbolcu-arda-gulerin-yeni-takimi-belli-oldu-mu-1094318641.html
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arda güler, arda güler neden oynamıyor, arda güler transfer, arda güler real madrid, arda güler almanya
arda güler, arda güler neden oynamıyor, arda güler transfer, arda güler real madrid, arda güler almanya
Arda Güler'in ayrılık planı: Transferde bu kez ters köşe iddia
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle hem Türk hem de dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler'in, İspanyol devindeki ikinci sezonunda ayrılık aşamasına geldiği iddia edildi.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler son dönemde takımında forma giyme şansı bulamadı. Güler hakkındaki transfer iddiaları da bu sebeple çoğaldı.
La Liga devine transfer olduğu ilk sezon sakatlıklarla mücadele eden Güler, sezon sonuna doğru forma şansı bulmuş ve çıktığı 13 maçta 6 gollük bir katkı vermişti.
Bu sezona daha fazla süre alma umuduyla başlayan Güler'in hesabı Carlo Ancelotti ile uyuşmadı. İtalyan çalıştırıcı, bu sezon 29 maçta Arda Güler'e görev verirken bu müsabakaların 10'unda genç futbolcuyu ilk 11'de tercih etti.
Arda'ya Almanya'dan yeşil ışık
Oyuna sonradan dahil olduğu 19 maçta kısa süreler bulan 20 yaşındaki futbolcu için Almanya'dan dikkat çeken bir haber geldi.
Arda Güler hangi takıma transfer olacak?
Fussball News'in haberine göre; Arda Güler ve menajeri, ayrılık seçeneğini ciddi olarak değerlendirmeye aldı. Haberin devamında Güler'in yeni adresinin Almanya olacağı öne sürüldü.
Milli yıldız için Leverkusen vem Frankfurt'un devreye girdiği iddia edilirken, Leverkusen'in Wirtz'in ayrılığı sonrası Arda Güler'i kadroya katmak istediği belirtildi.
Leverkusen'in kiralık hamlesinden ziyade sadece bonservisle transferi gündemine aldığı kaydedildi.
Arda'nın bu sezon performansı nasıl?
Bu sezon Real Madrid formasıyla 29 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.