https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/genc-futbolcu-arda-gulerin-yeni-takimi-belli-oldu-mu-1094318641.html
Genç futbolcu Arda Güler'in yeni takımı belli oldu mu?
Genç futbolcu Arda Güler'in yeni takımı belli oldu mu?
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de bu sezon istediği süreyi bulamayan Arda Güler'in İspanyol devinden ayrılması gündemde. İspanyol basınına göre Güler'le Alman ekiplerinin yanı... 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T15:10+0300
2025-03-08T15:10+0300
2025-03-08T15:10+0300
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real madrid
sevilla
la liga
arda güler
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Genç futbolcu Arda Güler'in bu sezonda istediğini bulamadığı Real Madrid'den ayrılması gündemde. Güler'in nereye gideceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central bir diğer La Liga ekibi Sevilla'nın Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirterek şu ifadelere yer verdi: Ancelotti kulüpten ayrılmazsa ayrılmak istemesi normal Arda kiralık gitmek istemiyor"Basında çıkan bazı haberlerde Arda'nın Real Madrid'den sadece transfer yoluyla ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Oyuncu başka bir kulübe kiralık gitmeyi kesinlikle reddediyor. Türkiye'den ayrılırken de bu ihtimali reddetmişti çünkü bir ara aşamadan geçmek zorunda kalmadan doğrudan bir takıma imza atmak istiyordu. Real Madrid Arda'yı satmak ya da transfer etmek istemiyor. Onun takımda başarılı olabilecek, muazzam potansiyele sahip bir oyuncu olduğuna inanıyorlar. Süre alamamasından dolayı yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorlar ama sabırlı olmasını istiyorlar. Vinícius, Rodrygo ve Valverde gibi oyuncular da takımdaki ilk günlerinde aynı şeyleri yaşamak zorunda kaldılar, ta ki sıkı çalışma ve çabayla kalitelerini gösterip ilk 11'de yer bulana kadar."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/real-madrid-kazandi-arda-guler-tartisma-yaratti-ancelotti-ovdu-ama-elestiriler-bitmedi-1094027887.html
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real madrid, sevilla, la liga, arda güler
real madrid, sevilla, la liga, arda güler
Genç futbolcu Arda Güler'in yeni takımı belli oldu mu?
Real Madrid'de bu sezon istediği süreyi bulamayan Arda Güler'in İspanyol devinden ayrılması gündemde. İspanyol basınına göre Güler'le Alman ekiplerinin yanı sıra Sevilla da ilgileniyor.
Genç futbolcu Arda Güler'in bu sezonda istediğini bulamadığı Real Madrid'den ayrılması gündemde. Güler'in nereye gideceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central bir diğer La Liga ekibi Sevilla'nın Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
Ancelotti kulüpten ayrılmazsa ayrılmak istemesi normal
"Sevilla kulübü, Real Madrid'i aldıkları hakem kararlarına karşı yazdıkları mektup nedeniyle kamuoyu önünde eleştiren kulüplerden biri. Geçmişte de Arda'yı transfer etmeye çalışmışlar ancak oyuncu ve kulüp yollarını ayırmak istememişti. Yaz aylarında durum farklı olabilir çünkü Arda önümüzdeki aylarda oynamamaya devam ederse ve Ancelotti kulüpten ayrılmazsa, ayrılmak istemesi normal."Şu an için genç oyuncu daha fazla fırsat elde etmek için çok çalışıyor ancak bu fırsatları elde etmesi zor görünüyor. Şimdi sezonun en önemli kısmı geliyor ve Ancelotti kilit maçlarda adamlarının kim olacağı konusunda net bir fikre sahip. Koçun yapabileceği şey, bazı lig maçlarında bazı oyuncuları dinlendirmek olabilir ve Arda bu sayede dakika kazanabilir.
Arda kiralık gitmek istemiyor
"Basında çıkan bazı haberlerde Arda'nın Real Madrid'den sadece transfer yoluyla ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Oyuncu başka bir kulübe kiralık gitmeyi kesinlikle reddediyor. Türkiye'den ayrılırken de bu ihtimali reddetmişti çünkü bir ara aşamadan geçmek zorunda kalmadan doğrudan bir takıma imza atmak istiyordu. Real Madrid Arda'yı satmak ya da transfer etmek istemiyor. Onun takımda başarılı olabilecek, muazzam potansiyele sahip bir oyuncu olduğuna inanıyorlar. Süre alamamasından dolayı yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorlar ama sabırlı olmasını istiyorlar. Vinícius, Rodrygo ve Valverde gibi oyuncular da takımdaki ilk günlerinde aynı şeyleri yaşamak zorunda kaldılar, ta ki sıkı çalışma ve çabayla kalitelerini gösterip ilk 11'de yer bulana kadar."