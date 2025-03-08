https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/genc-futbolcu-arda-gulerin-yeni-takimi-belli-oldu-mu-1094318641.html

Genç futbolcu Arda Güler'in yeni takımı belli oldu mu?

Genç futbolcu Arda Güler'in yeni takımı belli oldu mu?

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de bu sezon istediği süreyi bulamayan Arda Güler'in İspanyol devinden ayrılması gündemde. İspanyol basınına göre Güler'le Alman ekiplerinin yanı... 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T15:10+0300

2025-03-08T15:10+0300

2025-03-08T15:10+0300

spor

real madrid

sevilla

la liga

arda güler

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Genç futbolcu Arda Güler'in bu sezonda istediğini bulamadığı Real Madrid'den ayrılması gündemde. Güler'in nereye gideceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central bir diğer La Liga ekibi Sevilla'nın Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirterek şu ifadelere yer verdi: Ancelotti kulüpten ayrılmazsa ayrılmak istemesi normal Arda kiralık gitmek istemiyor"Basında çıkan bazı haberlerde Arda'nın Real Madrid'den sadece transfer yoluyla ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Oyuncu başka bir kulübe kiralık gitmeyi kesinlikle reddediyor. Türkiye'den ayrılırken de bu ihtimali reddetmişti çünkü bir ara aşamadan geçmek zorunda kalmadan doğrudan bir takıma imza atmak istiyordu. Real Madrid Arda'yı satmak ya da transfer etmek istemiyor. Onun takımda başarılı olabilecek, muazzam potansiyele sahip bir oyuncu olduğuna inanıyorlar. Süre alamamasından dolayı yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorlar ama sabırlı olmasını istiyorlar. Vinícius, Rodrygo ve Valverde gibi oyuncular da takımdaki ilk günlerinde aynı şeyleri yaşamak zorunda kaldılar, ta ki sıkı çalışma ve çabayla kalitelerini gösterip ilk 11'de yer bulana kadar."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/real-madrid-kazandi-arda-guler-tartisma-yaratti-ancelotti-ovdu-ama-elestiriler-bitmedi-1094027887.html

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real madrid, sevilla, la liga, arda güler