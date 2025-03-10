https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/unlu-tiyatrocu-mujdat-gezen-basladigi-tedaviyi-ve-nedenlerini-anlatti-1094350806.html
Ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen, başladığı tedaviyi ve nedenlerini anlattı
Ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen, başladığı tedaviyi ve nedenlerini anlattı
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Müjdat Gezen 'antidepresan' kullanmaya başladığını duyururken, 'Yazdıklarım abuk sabuk sözcüklere dönüşürse sorumlusu ben değilim. Kafadır"... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T12:28+0300
2025-03-10T12:28+0300
2025-03-10T12:28+0300
yaşam
müjdat gezen
antidepresan
sağlık
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Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden olan Müjdat Gezen, geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrasında antidepresan kullanmaya başladığını duyurdu. Gezen, "Yazdıklarım abuk sabuk sözcüklere dönüşürse sorumlusu ben değilim. Kafadır" dedi.Yazacaklarımdan ben sorumlu değilimCumhuriyet'teki köşe yazısında yakın zamanda safra kesesi ameliyatı olmasının ardından psikolojik tedavi görmeye başladığını duyurdu. Gezen, antidepresan kullandığını şu sözlerle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/beyin-cerrahini-bicaklayan-hastanin-savunmasi-sasirtti-bana-yapay-zeka-yerlestirdi-1094212898.html
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müjdat gezen, antidepresan, sağlık
müjdat gezen, antidepresan, sağlık
Ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen, başladığı tedaviyi ve nedenlerini anlattı
Ünlü sanatçı Müjdat Gezen 'antidepresan' kullanmaya başladığını duyururken, 'Yazdıklarım abuk sabuk sözcüklere dönüşürse sorumlusu ben değilim. Kafadır" ifadelerini kullandı.
Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden olan Müjdat Gezen, geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrasında antidepresan kullanmaya başladığını duyurdu. Gezen, "Yazdıklarım abuk sabuk sözcüklere dönüşürse sorumlusu ben değilim. Kafadır" dedi.
Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim
Cumhuriyet'teki köşe yazısında yakın zamanda safra kesesi ameliyatı olmasının ardından psikolojik tedavi görmeye başladığını duyurdu. Gezen, antidepresan kullandığını şu sözlerle duyurdu:
Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim. Çünkü doktorum antidepresan ilaç tedavisine başlattı beni. Bu bir yerden patlayacaktı. Safra kesesini aldırmak zorunda kaldım. Şimdi, başta söylediğim gibi bu yeni ilaçlar bünyemde tuhaf tuhaf şeylere yol açarsa yazdıklarım abuk sabuk sözcüklere dönüşürse sorumlusu ben değilim. Kafadır. Bu yaştan sonra kızamık veya kabakulak olmayı beklemiyorum ama durumumun da çok parlak olduğu söylenemez. Hepiniz sağlığınıza çok dikkat edin. Siz benim kıymetlilerimsiniz. Okurlarım, seyircilerim... Hepinize sağlık diliyorum. Sağlık iyi olunca gerisi kolaylaşıyor."