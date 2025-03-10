Ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen, başladığı tedaviyi ve nedenlerini anlattı

Yazacaklarımdan ben sorumlu değilim. Çünkü doktorum antidepresan ilaç tedavisine başlattı beni. Bu bir yerden patlayacaktı. Safra kesesini aldırmak zorunda kaldım. Şimdi, başta söylediğim gibi bu yeni ilaçlar bünyemde tuhaf tuhaf şeylere yol açarsa yazdıklarım abuk sabuk sözcüklere dönüşürse sorumlusu ben değilim. Kafadır. Bu yaştan sonra kızamık veya kabakulak olmayı beklemiyorum ama durumumun da çok parlak olduğu söylenemez. Hepiniz sağlığınıza çok dikkat edin. Siz benim kıymetlilerimsiniz. Okurlarım, seyircilerim... Hepinize sağlık diliyorum. Sağlık iyi olunca gerisi kolaylaşıyor."