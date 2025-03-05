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Yavaş'tan Özel'in 'Mansur Başkanımızın da emanetidir' sözleri ile ilgili değerlendirme: 'Transferden haberim olmadı'
Yavaş'tan Özel'in 'Mansur Başkanımızın da emanetidir' sözleri ile ilgili değerlendirme: 'Transferden haberim olmadı'
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Özel'in Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılımına ilişkin , "Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir"... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı MÜSİAD tarafından ATO Congresium'da düzenlenen iftar programının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısında, Beker'in partiye katılımına ilişkin, "Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir" ifadesinin sorulması üzerine, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti. Mansur Yavaş açıklamasında şunları söyledi:'Terörsüz Türkiye yorumu: 'Görüşmelere şehit ailelerini de dahil etsinler lütfen'Yavaş'a gazeteciler tarafından 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında gelinen noktaya ilişkin görüşleri de soruldu. Değerlendirmesinin aynı olduğunu belirten Mansur Yavaş "Çünkü henüz silah bırakan, teslim olan yok. Sadece görüşmeler var ama görüşmelere şehit ailelerini de dahil etsinler lütfen. Daha sonra onları yok sayma gibi bir işe girilmesin. Kanın akmasını hiç kimse istemez. Barışı herkes ister ama bizim de açıkçası geçen söylediğim gibi tereddütlerimiz var" şeklinde konuştu.
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adnan beker, i̇yi̇ parti, chp, ankara, mansur yavaş, özgür özel, terör
adnan beker, i̇yi̇ parti, chp, ankara, mansur yavaş, özgür özel, terör

Yavaş'tan Özel'in 'Mansur Başkanımızın da emanetidir' sözleri ile ilgili değerlendirme: 'Transferden haberim olmadı'

22:12 05.03.2025 (güncellendi: 22:42 05.03.2025)
© AA / İsmail AslandağAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA / İsmail Aslandağ
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Özel'in Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılımına ilişkin , "Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir" ifadesiyle ilgili "Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı" yorumunda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı MÜSİAD tarafından ATO Congresium'da düzenlenen iftar programının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısında, Beker'in partiye katılımına ilişkin, "Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir" ifadesinin sorulması üzerine, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti. Mansur Yavaş açıklamasında şunları söyledi:
"Ben de bir gün önce basından öğrendim. Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İYİ Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı açıkçası. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir."

'Terörsüz Türkiye yorumu: 'Görüşmelere şehit ailelerini de dahil etsinler lütfen'

Yavaş'a gazeteciler tarafından 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında gelinen noktaya ilişkin görüşleri de soruldu. Değerlendirmesinin aynı olduğunu belirten Mansur Yavaş "Çünkü henüz silah bırakan, teslim olan yok. Sadece görüşmeler var ama görüşmelere şehit ailelerini de dahil etsinler lütfen. Daha sonra onları yok sayma gibi bir işe girilmesin. Kanın akmasını hiç kimse istemez. Barışı herkes ister ama bizim de açıkçası geçen söylediğim gibi tereddütlerimiz var" şeklinde konuştu.
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