https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/yavastan-ozelin-mansur-baskanimizin-da-emanetidir-sozleri-ile-ilgili-degerlendirme--transferden-1094228993.html

Yavaş'tan Özel'in 'Mansur Başkanımızın da emanetidir' sözleri ile ilgili değerlendirme: 'Transferden haberim olmadı'

Yavaş'tan Özel'in 'Mansur Başkanımızın da emanetidir' sözleri ile ilgili değerlendirme: 'Transferden haberim olmadı'

Sputnik Türkiye

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Özel'in Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılımına ilişkin , "Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir"... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T22:12+0300

2025-03-05T22:12+0300

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terör

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı MÜSİAD tarafından ATO Congresium'da düzenlenen iftar programının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısında, Beker'in partiye katılımına ilişkin, "Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir" ifadesinin sorulması üzerine, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti. Mansur Yavaş açıklamasında şunları söyledi:'Terörsüz Türkiye yorumu: 'Görüşmelere şehit ailelerini de dahil etsinler lütfen'Yavaş'a gazeteciler tarafından 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında gelinen noktaya ilişkin görüşleri de soruldu. Değerlendirmesinin aynı olduğunu belirten Mansur Yavaş "Çünkü henüz silah bırakan, teslim olan yok. Sadece görüşmeler var ama görüşmelere şehit ailelerini de dahil etsinler lütfen. Daha sonra onları yok sayma gibi bir işe girilmesin. Kanın akmasını hiç kimse istemez. Barışı herkes ister ama bizim de açıkçası geçen söylediğim gibi tereddütlerimiz var" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/tbmm-baskani-kurtulmus-40-kusur-yilimizi-calan-teror-belasi-artik-dirilmemek-uzere-tarihin-1094227713.html

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adnan beker, i̇yi̇ parti, chp, ankara, mansur yavaş, özgür özel, terör