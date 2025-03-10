https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/usulsuz-cakar-kullanimina-138-bin-lira-ceza-1094367925.html

Usulsüz çakar kullanımına 138 bin lira ceza

Usulsüz çakar kullanımına 138 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

Kastamonu'da usulsüz çakar lamba kullanan bir otomobil sürücüsüne 138 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 1 ay el konulurken, söz konusu araç da 1 ay... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

çakar

çakar lamba

ceza

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Usulsüz çakar kullanımına kesilen cezalardan bir örnek de Kastamonu'dan geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yaptıkları kontroller sırasında çakar lamba kullanan bir otomobili durdurdu.Sürücüye usulsüz çakar lamba kullanmaktan 138 bin 172 lira ile cam filmi olan araçları kullanmaktan 2 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.Otomobil 30 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 30 gün el konuldu.

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çakar, çakar lamba, ceza