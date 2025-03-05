https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/beyin-cerrahini-bicaklayan-hastanin-savunmasi-sasirtti-bana-yapay-zeka-yerlestirdi-1094212898.html

Beyin cerrahını bıçaklayan hastanın savunması şaşırttı: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

Beyin cerrahını bıçaklayan hastanın savunması şaşırttı: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'

Sputnik Türkiye

Niğde'de kendisini daha önceden ameliyat eden beyin cerrahını bıçaklayan hasta, doktoru 'bana yapay zeka yerleştirdi' diye suçladı. 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T12:44+0300

2025-03-05T12:44+0300

2025-03-05T12:44+0300

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bıçaklama

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayan zanlı tutuklandı. Doktoru neden bıçakladınız sorusuna ise, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var" diye yanıt verdi. Başımda onun cihazları varDoktor Burak Yürük'ü (34), hastanede çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S'nin (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlı T.S, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var." dedi. Öte yandan doktor Burak Yürük'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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niğde, sağlıkta şiddet, doktora şiddet, bıçaklama