https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/beyin-cerrahini-bicaklayan-hastanin-savunmasi-sasirtti-bana-yapay-zeka-yerlestirdi-1094212898.html
Beyin cerrahını bıçaklayan hastanın savunması şaşırttı: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'
Beyin cerrahını bıçaklayan hastanın savunması şaşırttı: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'
Sputnik Türkiye
Niğde'de kendisini daha önceden ameliyat eden beyin cerrahını bıçaklayan hasta, doktoru 'bana yapay zeka yerleştirdi' diye suçladı. 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T12:44+0300
2025-03-05T12:44+0300
2025-03-05T12:44+0300
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayan zanlı tutuklandı. Doktoru neden bıçakladınız sorusuna ise, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var" diye yanıt verdi. Başımda onun cihazları varDoktor Burak Yürük'ü (34), hastanede çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S'nin (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlı T.S, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var." dedi. Öte yandan doktor Burak Yürük'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/dogumdan-donen-ciftin-aci-sonu-anne-ve-baba-oldu-5-gunluk-bebekleri-agir-yarali-1094202591.html
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niğde, sağlıkta şiddet, doktora şiddet, bıçaklama
niğde, sağlıkta şiddet, doktora şiddet, bıçaklama
Beyin cerrahını bıçaklayan hastanın savunması şaşırttı: 'Bana yapay zeka yerleştirdi'
Niğde'de kendisini daha önceden ameliyat eden beyin cerrahını bıçaklayan hasta, doktoru 'bana yapay zeka yerleştirdi' diye suçladı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde görevli Uzm. Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayan zanlı tutuklandı. Doktoru neden bıçakladınız sorusuna ise, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var" diye yanıt verdi.
Başımda onun cihazları var
Doktor Burak Yürük'ü (34), hastanede çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S'nin (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlı T.S, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var." dedi. Öte yandan doktor Burak Yürük'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.