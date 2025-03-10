https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/unlu-sef-asla-yemeyin-diyerek-tek-tek-acikladi-herkes-severek-yiyor-ama-restoranlar-ve-oteller-hile-1094340998.html

Ünlü şef 'Asla yemeyin' diyerek tek tek açıkladı: 'Herkes severek yiyor ama restoranlar ve oteller hile yapıyor'

Ünlü şef 'Asla yemeyin' diyerek tek tek açıkladı: 'Herkes severek yiyor ama restoranlar ve oteller hile yapıyor'

Sputnik Türkiye

Ünlü şef Ayvaz Akbacak, katıldığı televizyon programında restoran ve tatil beldelerindeki gıda hilelerini ifşa etti. “Asla yemeyin” diyerek vatandaşları uyaran... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T07:59+0300

2025-03-10T07:59+0300

2025-03-10T07:59+0300

sağlik

balçiçek i̇lter

döner

yemek

tatil

açık büfe

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Ekol TV'de Balçiçek İlter'in sunduğu "Balçiçek ile Şimdi" programına konuk olan ünlü şef Ayvaz Akbacak, restoran ve tatil beldelerindeki gıda hilelerini tek tek anlattı. Akbacak, özellikle açık büfe restoranlara gidenleri uyararak, kahvaltıda kalan peynirlerin börek yapımında kullanıldığını söyledi."Bir restoranda veya tatil beldesinde kesinlikle börek yemeyin" diyen Akbacak, şu ifadeleri kullandı:Açık büfelerde büyük tehlike: 'Makarnalar yıkanıp mezeye dönüşüyor'Açık büfelerdeki yiyeceklerin birçoğunun ertesi gün başka bir formatta yeniden sunulduğunu belirten Akbacak, özellikle makarna ve patates gibi yiyeceklerde bu durumun yaygın olduğunu vurguladı.Akbacak, bu tarz uygulamaların Türk mutfağının kalitesini düşürdüğünü ve uluslararası gastronomi alanında Türkiye’yi geriye götürdüğünü söyledi.Dönerde büyük risk: 'Ölüme kadar gider'Döner konusunda da vatandaşları ciddi şekilde uyaran Akbacak, özellikle tavuk döner tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.Akbacak, kırmızı etin bozulması halinde bazı belirtilerin fark edilebildiğini ancak beyaz ette bozulmanın daha tehlikeli olduğunu belirtti. Ayrıca, sirkülasyonu düşük restoranlarda döner yememek gerektiğini vurguladı:Gıda hilelerine karşı nasıl önlem alınabilir?Gıda sektöründe yaşanan bu tür hilelerden korunmak için tüketicilerin bilinçli olması gerektiğini belirten Akbacak, şu önerilerde bulundu:✅ Sirkülasyonu düşük restoranlarda döner yemeyin.✅ Açık büfelerde makarna ve patates gibi yiyecekleri dikkatli seçin.✅ Börek gibi içinde peynir bulunan ürünleri tatil beldelerinde tüketmemeye özen gösterin.✅ Yiyeceklerin hazırlanma süreçlerini gözlemleyin ve hijyen standartlarını sorgulayın.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/meteorolojiden-sicakliklar-rekor-kiracak-uyarisi-30-dereceyi-bulacak-bahar-yasanmadan-yaz-geliyor-1094340321.html

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