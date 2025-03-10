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Ünlü şef 'Asla yemeyin' diyerek tek tek açıkladı: 'Herkes severek yiyor ama restoranlar ve oteller hile yapıyor'
Ünlü şef 'Asla yemeyin' diyerek tek tek açıkladı: 'Herkes severek yiyor ama restoranlar ve oteller hile yapıyor'
Sputnik Türkiye
Ünlü şef Ayvaz Akbacak, katıldığı televizyon programında restoran ve tatil beldelerindeki gıda hilelerini ifşa etti. “Asla yemeyin” diyerek vatandaşları uyaran... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T07:59+0300
2025-03-10T07:59+0300
sağlik
balçiçek i̇lter
döner
yemek
tatil
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Ekol TV'de Balçiçek İlter'in sunduğu "Balçiçek ile Şimdi" programına konuk olan ünlü şef Ayvaz Akbacak, restoran ve tatil beldelerindeki gıda hilelerini tek tek anlattı. Akbacak, özellikle açık büfe restoranlara gidenleri uyararak, kahvaltıda kalan peynirlerin börek yapımında kullanıldığını söyledi."Bir restoranda veya tatil beldesinde kesinlikle börek yemeyin" diyen Akbacak, şu ifadeleri kullandı:Açık büfelerde büyük tehlike: 'Makarnalar yıkanıp mezeye dönüşüyor'Açık büfelerdeki yiyeceklerin birçoğunun ertesi gün başka bir formatta yeniden sunulduğunu belirten Akbacak, özellikle makarna ve patates gibi yiyeceklerde bu durumun yaygın olduğunu vurguladı.Akbacak, bu tarz uygulamaların Türk mutfağının kalitesini düşürdüğünü ve uluslararası gastronomi alanında Türkiye’yi geriye götürdüğünü söyledi.Dönerde büyük risk: 'Ölüme kadar gider'Döner konusunda da vatandaşları ciddi şekilde uyaran Akbacak, özellikle tavuk döner tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.Akbacak, kırmızı etin bozulması halinde bazı belirtilerin fark edilebildiğini ancak beyaz ette bozulmanın daha tehlikeli olduğunu belirtti. Ayrıca, sirkülasyonu düşük restoranlarda döner yememek gerektiğini vurguladı:Gıda hilelerine karşı nasıl önlem alınabilir?Gıda sektöründe yaşanan bu tür hilelerden korunmak için tüketicilerin bilinçli olması gerektiğini belirten Akbacak, şu önerilerde bulundu:✅ Sirkülasyonu düşük restoranlarda döner yemeyin.✅ Açık büfelerde makarna ve patates gibi yiyecekleri dikkatli seçin.✅ Börek gibi içinde peynir bulunan ürünleri tatil beldelerinde tüketmemeye özen gösterin.✅ Yiyeceklerin hazırlanma süreçlerini gözlemleyin ve hijyen standartlarını sorgulayın.
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restoran hileleri, açık büfe yemek hileleri, dönerde yapılan hileler, gıda sahtekarlıkları, ünlü şefin uyarıları, restoranlarda asla yememeniz gereken yiyecekler, makarna yıkanıp tekrar servis ediliyor mu, açık büfede hangi yiyecekler riskli, böreklerde kullanılan bayat malzemeler, restoranlarda peynir nasıl değerlendiriliyor, tavuk dönerde sağlık riski var mı, gıda güvenliği nasıl sağlanır, yemeklerde kullanılan bayat malzemeler, tatil beldelerinde hangi yemekler yenmez, ünlü şef restoran sırlarını açıkladı, restoranlarda en çok yapılan gıda hileleri, hijyen kurallarına uymayan restoranlar, sağlıklı yemek nasıl seçilir, gıda sahtekarlığına karşı nasıl önlem alınır
restoran hileleri, açık büfe yemek hileleri, dönerde yapılan hileler, gıda sahtekarlıkları, ünlü şefin uyarıları, restoranlarda asla yememeniz gereken yiyecekler, makarna yıkanıp tekrar servis ediliyor mu, açık büfede hangi yiyecekler riskli, böreklerde kullanılan bayat malzemeler, restoranlarda peynir nasıl değerlendiriliyor, tavuk dönerde sağlık riski var mı, gıda güvenliği nasıl sağlanır, yemeklerde kullanılan bayat malzemeler, tatil beldelerinde hangi yemekler yenmez, ünlü şef restoran sırlarını açıkladı, restoranlarda en çok yapılan gıda hileleri, hijyen kurallarına uymayan restoranlar, sağlıklı yemek nasıl seçilir, gıda sahtekarlığına karşı nasıl önlem alınır

Ünlü şef 'Asla yemeyin' diyerek tek tek açıkladı: 'Herkes severek yiyor ama restoranlar ve oteller hile yapıyor'

07:59 10.03.2025
© İHA / UĞUR DÖNEKTürk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek -
Türk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek - - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© İHA / UĞUR DÖNEK
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Ünlü şef Ayvaz Akbacak, katıldığı televizyon programında restoran ve tatil beldelerindeki gıda hilelerini ifşa etti. “Asla yemeyin” diyerek vatandaşları uyaran Akbacak, özellikle börek, döner ve açık büfe yiyecekleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ekol TV'de Balçiçek İlter'in sunduğu "Balçiçek ile Şimdi" programına konuk olan ünlü şef Ayvaz Akbacak, restoran ve tatil beldelerindeki gıda hilelerini tek tek anlattı. Akbacak, özellikle açık büfe restoranlara gidenleri uyararak, kahvaltıda kalan peynirlerin börek yapımında kullanıldığını söyledi.
"Bir restoranda veya tatil beldesinde kesinlikle börek yemeyin" diyen Akbacak, şu ifadeleri kullandı:
"Kahvaltıdan dönen bütün peynirler mikslendikten sonra börek yapılır. Ben buna 'parmak börek' diyorum. O börek kızartılıp tekrar tekrar servis edilir."

Açık büfelerde büyük tehlike: 'Makarnalar yıkanıp mezeye dönüşüyor'

Açık büfelerdeki yiyeceklerin birçoğunun ertesi gün başka bir formatta yeniden sunulduğunu belirten Akbacak, özellikle makarna ve patates gibi yiyeceklerde bu durumun yaygın olduğunu vurguladı.
"Büfede bir gün önce salçalı olarak sunulan makarna, ertesi gün yıkanıp yoğurtlanarak meze haline getiriliyor. Aynı şekilde patatesler de bir gün sıcak olarak servis edilirken, ertesi gün başka bir yemek olarak karşımıza çıkıyor."
Akbacak, bu tarz uygulamaların Türk mutfağının kalitesini düşürdüğünü ve uluslararası gastronomi alanında Türkiye’yi geriye götürdüğünü söyledi.

Dönerde büyük risk: 'Ölüme kadar gider'

Döner konusunda da vatandaşları ciddi şekilde uyaran Akbacak, özellikle tavuk döner tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
"Döner yiyeceğiniz bir yerde, döner kesilirken alt ve üst kısmına iyi bakın. Dönerin sonuna gelindiğinde, pişmiş etin üzerine çiğ et takıyorlar. Özellikle tavuk dönerde bu durum çok riskli. Allah korusun, ölüme kadar gidebilir!"
Akbacak, kırmızı etin bozulması halinde bazı belirtilerin fark edilebildiğini ancak beyaz ette bozulmanın daha tehlikeli olduğunu belirtti. Ayrıca, sirkülasyonu düşük restoranlarda döner yememek gerektiğini vurguladı:
"Eğer bir dönercide sirkülasyon yoksa, adam kesiyor, ya bekletiyor ya da donduruyor. Dondurduğu eti mikrodalgada ısıtıp tekrar servis ediyor. Bu durum, ciddi sağlık problemlerine yol açabilir."

Gıda hilelerine karşı nasıl önlem alınabilir?

Gıda sektöründe yaşanan bu tür hilelerden korunmak için tüketicilerin bilinçli olması gerektiğini belirten Akbacak, şu önerilerde bulundu:
Sirkülasyonu düşük restoranlarda döner yemeyin.
Açık büfelerde makarna ve patates gibi yiyecekleri dikkatli seçin.
Börek gibi içinde peynir bulunan ürünleri tatil beldelerinde tüketmemeye özen gösterin.
Yiyeceklerin hazırlanma süreçlerini gözlemleyin ve hijyen standartlarını sorgulayın.
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