https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/tusiad-yoneticilerine-dava-acildi-1094286198.html

TÜSİAD yöneticilerine dava açıldı: İstenen cezalar belli oldu

TÜSİAD yöneticilerine dava açıldı: İstenen cezalar belli oldu

Sputnik Türkiye

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T14:12+0300

2025-03-07T14:12+0300

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat 2025’te düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle soruşturma kapsamına alınmıştı.Savcılık, iki ismin konuşmalarında yargıyı yönlendirmeye çalıştığı ve gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli ifadeler kullandığını öne sürdü. Bu gerekçelerle, Orhan Turan ve Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.Kamu davası açıldı: 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiHazırlanan iddianamede, TÜSİAD yöneticileri için 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi yayma suçu kapsamında yürütüldüğü ve kamu davası açıldığı belirtildi.Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:"TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında; 13/02/2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle, 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından dolayı başlatılan soruşturma kapsamında iddianame düzenlenmiştir. Zincirleme suç hükümleri kapsamında basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan kamu davası açılmış olup, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili soruşturma ayrıca devam etmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/ahmet-ozerin-iddianamesi-kabul-edildi-15-yila-kadar-hapis-istemi-1094283649.html

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