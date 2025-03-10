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DEM Parti heyeti, CHP'ye geldi
DEM Parti heyeti, CHP'ye geldi
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretlerine başladı. Heyet bugün CHP'ye geldi. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T13:11+0300
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DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısının ardından partileri ziyaret edeceklerini duyurmuştu. Heyet bugün CHP Genel Merkezi'ne geldi. Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti, ilk kez siyasi parti temsilcileriyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Heyet ilk siyasi parti ziyaretlerine 10 Mart Pazartesi günü CHP, 15 Mart'ta saat 11.00'de Yeniden Refah Partisi ile görüşeceği şeklinde açıklama yapmıştı. DEM Parti heyeti, ayrıca 17 Mart'ta hem AK Parti heyetiyle hem de MHP heyetiyle görüşecek.
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chp, pkk, yeniden refah partisi, dem parti i̇mralı heyeti
chp, pkk, yeniden refah partisi, dem parti i̇mralı heyeti

DEM Parti heyeti, CHP'ye geldi

13:11 10.03.2025 (güncellendi: 13:19 10.03.2025)
© SputnikDEM Parti heyeti, CHP'ye geldi
DEM Parti heyeti, CHP'ye geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretlerine başladı. Heyet bugün CHP'ye geldi.
DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısının ardından partileri ziyaret edeceklerini duyurmuştu. Heyet bugün CHP Genel Merkezi'ne geldi.
Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti, ilk kez siyasi parti temsilcileriyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Heyet ilk siyasi parti ziyaretlerine 10 Mart Pazartesi günü CHP, 15 Mart'ta saat 11.00'de Yeniden Refah Partisi ile görüşeceği şeklinde açıklama yapmıştı. DEM Parti heyeti, ayrıca 17 Mart'ta hem AK Parti heyetiyle hem de MHP heyetiyle görüşecek.
DEM Partililer ile PKK elebaşı Öcalan'ın yer aldığı fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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İmralı görüşmesi fotoğrafının ardından İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı: Abdullah Öcalan'ın arkasındaki 3 kişi kim?
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