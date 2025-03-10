https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/dem-parti-heyeti-chpye-geldi-1094352688.html

DEM Parti heyeti, CHP'ye geldi

DEM Parti heyeti, CHP'ye geldi

Sputnik Türkiye

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretlerine başladı. Heyet bugün CHP'ye geldi. 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T13:11+0300

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poli̇ti̇ka

chp

pkk

yeniden refah partisi

dem parti i̇mralı heyeti

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DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısının ardından partileri ziyaret edeceklerini duyurmuştu. Heyet bugün CHP Genel Merkezi'ne geldi. Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti, ilk kez siyasi parti temsilcileriyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Heyet ilk siyasi parti ziyaretlerine 10 Mart Pazartesi günü CHP, 15 Mart'ta saat 11.00'de Yeniden Refah Partisi ile görüşeceği şeklinde açıklama yapmıştı. DEM Parti heyeti, ayrıca 17 Mart'ta hem AK Parti heyetiyle hem de MHP heyetiyle görüşecek.

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chp, pkk, yeniden refah partisi, dem parti i̇mralı heyeti