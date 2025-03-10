https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/dem-parti-heyeti-chpye-geldi-1094352688.html
DEM Parti heyeti, CHP'ye geldi
DEM Parti heyeti, CHP'ye geldi
Sputnik Türkiye
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretlerine başladı. Heyet bugün CHP'ye geldi. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T13:11+0300
2025-03-10T13:11+0300
2025-03-10T13:19+0300
poli̇ti̇ka
chp
pkk
yeniden refah partisi
dem parti i̇mralı heyeti
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DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısının ardından partileri ziyaret edeceklerini duyurmuştu. Heyet bugün CHP Genel Merkezi'ne geldi. Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti, ilk kez siyasi parti temsilcileriyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Heyet ilk siyasi parti ziyaretlerine 10 Mart Pazartesi günü CHP, 15 Mart'ta saat 11.00'de Yeniden Refah Partisi ile görüşeceği şeklinde açıklama yapmıştı. DEM Parti heyeti, ayrıca 17 Mart'ta hem AK Parti heyetiyle hem de MHP heyetiyle görüşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/imrali-gorusmesi-fotografinin-ardindan-ismail-saymaz-canli-yayinda-acikladi-abdullah-ocalanin-1094056089.html
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Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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chp, pkk, yeniden refah partisi, dem parti i̇mralı heyeti
chp, pkk, yeniden refah partisi, dem parti i̇mralı heyeti
DEM Parti heyeti, CHP'ye geldi
13:11 10.03.2025 (güncellendi: 13:19 10.03.2025)
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti, siyasi parti ziyaretlerine başladı. Heyet bugün CHP'ye geldi.
DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısının ardından partileri ziyaret edeceklerini duyurmuştu. Heyet bugün CHP Genel Merkezi'ne geldi.
Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından DEM Parti heyeti, ilk kez siyasi parti temsilcileriyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Heyet ilk siyasi parti ziyaretlerine 10 Mart Pazartesi günü CHP, 15 Mart'ta saat 11.00'de Yeniden Refah Partisi ile görüşeceği şeklinde açıklama yapmıştı. DEM Parti heyeti, ayrıca 17 Mart'ta hem AK Parti heyetiyle hem de MHP heyetiyle görüşecek.