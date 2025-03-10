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Survivor tarihinde bir ilk: Kaçak yapı krizi yaşandı, evler yıkıldı
Survivor tarihinde bir ilk: Kaçak yapı krizi yaşandı, evler yıkıldı
Sputnik Türkiye
Dominik'te süren Survivor'da yarışmacıların adada yaptıkları evler 'kaçak yapı' sayıldı. Evler kısa sürede yıkıldı, yarışmacılar evsiz kaldı. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T13:18+0300
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Dominik Turizm Bakanlığı, Türk yarışma programı Survivor yarışmacılarının adada yaptıkları barakaları 'kaçak yapı' oldukları gerekçesiyle yıktı. Survivor tarihinde ilk kez böyle bir durum yaşandı. Kaçak yapı diyerek yıktıTartışmaların ve olayların eksik olmadığı Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor'da ilginç bir olay yaşandı. Dominik Turizm Bakanlığı, yarışmacıların ada sahilinde yaptıkları evlerin 'kaçak yapı' olduğunu tespit etti ve yıkımlarını gerçekleştirdi. Daha önce de polisle karşı karşıya kalınmıştıGeçtiğimiz sezonda, yarışmacı Poyraz'ın bir villaya izinsiz girmesi ve oradan yiyecek ile içecek alması sonucu Dominik polisi olayın peşine düşmüş, Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle şikayetin geri çekilmesi sağlanmıştı.
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acun ilıcalı, survivor, dominik cumhuriyeti
acun ilıcalı, survivor, dominik cumhuriyeti

Survivor tarihinde bir ilk: Kaçak yapı krizi yaşandı, evler yıkıldı

13:18 10.03.2025
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© İHA
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Dominik'te süren Survivor'da yarışmacıların adada yaptıkları evler 'kaçak yapı' sayıldı. Evler kısa sürede yıkıldı, yarışmacılar evsiz kaldı.
Dominik Turizm Bakanlığı, Türk yarışma programı Survivor yarışmacılarının adada yaptıkları barakaları 'kaçak yapı' oldukları gerekçesiyle yıktı. Survivor tarihinde ilk kez böyle bir durum yaşandı.

Kaçak yapı diyerek yıktı

Tartışmaların ve olayların eksik olmadığı Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor'da ilginç bir olay yaşandı. Dominik Turizm Bakanlığı, yarışmacıların ada sahilinde yaptıkları evlerin 'kaçak yapı' olduğunu tespit etti ve yıkımlarını gerçekleştirdi.

Daha önce de polisle karşı karşıya kalınmıştı

Geçtiğimiz sezonda, yarışmacı Poyraz'ın bir villaya izinsiz girmesi ve oradan yiyecek ile içecek alması sonucu Dominik polisi olayın peşine düşmüş, Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle şikayetin geri çekilmesi sağlanmıştı.
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