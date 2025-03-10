https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/survivor-tarihinde-bir-ilk-kacak-yapi-krizi-yasandi-evler-yikildi-1094353064.html

Survivor tarihinde bir ilk: Kaçak yapı krizi yaşandı, evler yıkıldı

Survivor tarihinde bir ilk: Kaçak yapı krizi yaşandı, evler yıkıldı

Sputnik Türkiye

Dominik'te süren Survivor'da yarışmacıların adada yaptıkları evler 'kaçak yapı' sayıldı. Evler kısa sürede yıkıldı, yarışmacılar evsiz kaldı. 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T13:18+0300

2025-03-10T13:18+0300

2025-03-10T13:18+0300

yaşam

acun ilıcalı

survivor

dominik cumhuriyeti

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Dominik Turizm Bakanlığı, Türk yarışma programı Survivor yarışmacılarının adada yaptıkları barakaları 'kaçak yapı' oldukları gerekçesiyle yıktı. Survivor tarihinde ilk kez böyle bir durum yaşandı. Kaçak yapı diyerek yıktıTartışmaların ve olayların eksik olmadığı Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor'da ilginç bir olay yaşandı. Dominik Turizm Bakanlığı, yarışmacıların ada sahilinde yaptıkları evlerin 'kaçak yapı' olduğunu tespit etti ve yıkımlarını gerçekleştirdi. Daha önce de polisle karşı karşıya kalınmıştıGeçtiğimiz sezonda, yarışmacı Poyraz'ın bir villaya izinsiz girmesi ve oradan yiyecek ile içecek alması sonucu Dominik polisi olayın peşine düşmüş, Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle şikayetin geri çekilmesi sağlanmıştı.

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dominik cumhuriyeti

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acun ilıcalı, survivor, dominik cumhuriyeti