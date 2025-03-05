https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/survivora-rtukten-rekor-ceza-almeda-ismail-ve-adilhan-arasindaki-olay-buyuk-fatura-cikardi-1094220530.html
Survivor’a RTÜK’ten rekor ceza: Almeda, İsmail ve Adilhan arasındaki olay büyük fatura çıkardı
Survivor’a RTÜK’ten rekor ceza: Almeda, İsmail ve Adilhan arasındaki olay büyük fatura çıkardı
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV8’de yayınlanan Survivor yarışmasına "şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler" içerdiği gerekçesiyle 17 milyon 852... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T15:54+0300
2025-03-05T15:54+0300
2025-03-05T15:54+0300
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acun ılıcalı
acun ilıcalı
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survivor all star
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ceza
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RTÜK, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan Survivor programının bazı bölümlerinde şiddet içeren görüntüler tespit etti.Kurul, yarışmadaki tartışmaların şiddet eğilimini artırdığı ve topluma olumsuz örnek oluşturduğu gerekçesiyle, TV8’e kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL’nin yüzde 3’ü kadar para cezası verdi.Sözcü'nün haberine göre, RTÜK’ün cezaya ilişkin kararında şu ifadelere yer verildi:"İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir."RTÜK, "şiddeti özendirici yayın yapılamaz" ilkesinin ihlal edildiğini belirterek, Survivor'un yayınlandığı TV8’e tarihi bir ceza uyguladı.Hangi sahnelere ceza verildi?RTÜK, özellikle 16 ve 18 Ocak tarihlerinde yayınlanan bölümlerde, yarışmacılar Almeda, İsmail ve Adilhan arasında geçen tartışmaların şiddet içerdiğini belirledi.İncelenen diyaloglar arasında şu ifadeler yer aldı:"Ne oldu? Kulağımın dibinde bağırma, göreceksin sen, kes, otur yerine. Seni parçalarım, kuduruyorsun."Ayrıca, yarışmacıların birbirlerinin üzerine yürüdükleri, itiştikleri ve boğaz sıkma gibi fiziksel müdahalelerde bulundukları sahnelerin de yayınlandığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/survivor-all-star-yarismacisi-hikmet-tugsuzun-gecmisi-ortaya-cikti-turkiyeye-dondugunde-1094186533.html
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acun ılıcalı, acun ilıcalı, tv8, survivor, survivor all star, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza
acun ılıcalı, acun ilıcalı, tv8, survivor, survivor all star, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza
Survivor’a RTÜK’ten rekor ceza: Almeda, İsmail ve Adilhan arasındaki olay büyük fatura çıkardı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV8’de yayınlanan Survivor yarışmasına "şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler" içerdiği gerekçesiyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası kesti. Kararda, programın gerçek hayatta rastlanandan daha fazla şiddet unsuru içerdiği vurgulandı.
RTÜK, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan Survivor programının bazı bölümlerinde şiddet içeren görüntüler tespit etti.
Kurul, yarışmadaki tartışmaların şiddet eğilimini artırdığı ve topluma olumsuz örnek oluşturduğu gerekçesiyle, TV8’e kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL’nin yüzde 3’ü kadar para cezası verdi.
Sözcü'nün haberine göre, RTÜK’ün cezaya ilişkin kararında şu ifadelere yer verildi:
"İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir."
RTÜK, "şiddeti özendirici yayın yapılamaz" ilkesinin ihlal edildiğini belirterek, Survivor'un yayınlandığı TV8’e tarihi bir ceza uyguladı.
Hangi sahnelere ceza verildi?
RTÜK, özellikle 16 ve 18 Ocak tarihlerinde yayınlanan bölümlerde, yarışmacılar Almeda, İsmail ve Adilhan arasında geçen tartışmaların şiddet içerdiğini belirledi.
İncelenen diyaloglar arasında şu ifadeler yer aldı:
"Ne oldu? Kulağımın dibinde bağırma, göreceksin sen, kes, otur yerine. Seni parçalarım, kuduruyorsun."
Ayrıca, yarışmacıların birbirlerinin üzerine yürüdükleri, itiştikleri ve boğaz sıkma gibi fiziksel müdahalelerde bulundukları sahnelerin de yayınlandığı tespit edildi.