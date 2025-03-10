https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/sakaryada-okul-mudurune-odasinda-bicakli-saldiri-duzenlendi-ogretmenin-durumu-agir-1094363966.html
Sakarya'da okul müdürüne odasında bıçaklı saldırı düzenlendi: Öğretmenin durumu ağır
Sakarya'da okul müdürüne odasında bıçaklı saldırı düzenlendi: Öğretmenin durumu ağır
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü E.C, odasında M.H. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay yerine... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T17:54+0300
2025-03-10T17:54+0300
2025-03-10T17:54+0300
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sakarya
öğretmen
saldırı
bıçaklı saldırı
saldırı girişimi
hastane
veli
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Sakarya'da okul müdürü E.C, odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü E.C. odasında bulunduğu sırada M.H. isimli kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıyı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu E.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayın ardından polis ekipleri saldırgan M.H'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu devam ederken, olayın sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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sakarya, öğretmen, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, hastane, veli
sakarya, öğretmen, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, hastane, veli
Sakarya'da okul müdürüne odasında bıçaklı saldırı düzenlendi: Öğretmenin durumu ağır
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü E.C, odasında M.H. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, E.C'yi hastaneye kaldırırken saldırgan M.H. gözaltına alındı.
Sakarya'da okul müdürü E.C, odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü E.C. odasında bulunduğu sırada M.H. isimli kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıyı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu E.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından polis ekipleri saldırgan M.H'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu devam ederken, olayın sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.