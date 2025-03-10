https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/sakaryada-okul-mudurune-odasinda-bicakli-saldiri-duzenlendi-ogretmenin-durumu-agir-1094363966.html

Sakarya'da okul müdürüne odasında bıçaklı saldırı düzenlendi: Öğretmenin durumu ağır

Sakarya'da okul müdürüne odasında bıçaklı saldırı düzenlendi: Öğretmenin durumu ağır

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü E.C, odasında M.H. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olay yerine... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T17:54+0300

2025-03-10T17:54+0300

2025-03-10T17:54+0300

türki̇ye

sakarya

öğretmen

saldırı

bıçaklı saldırı

saldırı girişimi

hastane

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Sakarya'da okul müdürü E.C, odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü E.C. odasında bulunduğu sırada M.H. isimli kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıyı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu E.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayın ardından polis ekipleri saldırgan M.H'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu devam ederken, olayın sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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sakarya, öğretmen, saldırı, bıçaklı saldırı, saldırı girişimi, hastane, veli