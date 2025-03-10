https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/rekabet-kurulundan-uc-harfli-markete-yeni-sorusturma-1094344941.html
Rekabet Kurulu'ndan BİM, ŞOK, Migros ve CarrefourSA'ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan BİM, ŞOK, Migros ve CarrefourSA'ya soruşturma
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, BİM, Şok, Migros ve CarrefourSA'ya soruşturma açtı. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T10:30+0300
2025-03-10T10:30+0300
2025-03-10T11:42+0300
ekonomi̇
bi̇m
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rekabet kurulu
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carrefoursa
migros
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Rekabet Kurulu, BİM, Şok, Migros ve CarrefourSA'ya soruşturma başlattı. Şirketler tarafından KAP'a yapılan açıklamalarda, "Rekabet Kurulu tarafından şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirketimize bildirilmiştir" denildi. Ceza olarak yorumlanamaz BİM'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Rekabet Kurumu'nun aralarında BİM'in de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığını bildirdiği belirtildi. BİM, Rekabet Kurumu'nun soruşturma açmış olmasının cezai yaptırım ile karşı karşıya kalındığı ya da kalınacağı şeklinde yorumlanamayacağını dile getirdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:Şok ve Migros'a soruşturmaŞok Marketler (SOKM) ve Migros Ticaret A.Ş.'nin (MGROS) de KAP'a yaptıkları açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu bazı perakende şirketleri ve bazı tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir" denildi.CarrefourSA da KAP'a, "Rekabet Kurulu tarafından şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirketimize bildirilmiştir" şeklinde aynı açıklamayı gönderdi. İki hafta önce rekor ceza kesmiştiRekabet Kurumu 2 hafta önce BİM’e 1 milyar 300 bin TL idari para cezası kesildiğini açıklamıştı. Cezanın gerekçesi olarak yerinde incelemenin engellenmesi belirtilmişti. Kuruldan yapılan açıklamada, “Yerinde incelemeyi engellemenin sonuçları ağır olabilir” ifadesine yer verilmişti.BİM'den kesilen cezaya ilişkin yapılan açıklamada, "Verilen bu ceza haksız, hukuksuz ve hakkaniyetsiz bir cezadır. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde karara karşı derhal tüm yasal yollara başvurulacaktır” denilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/rekabet-kurumu-duyurdu-uc-harfli-markete-1-milyar-300-milyon-lira-ceza-kesildi-1093813766.html
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bi̇m, rekabet kurumu, rekabet kurulu, soruşturma, carrefoursa, migros
bi̇m, rekabet kurumu, rekabet kurulu, soruşturma, carrefoursa, migros
Rekabet Kurulu'ndan BİM, ŞOK, Migros ve CarrefourSA'ya soruşturma
10:30 10.03.2025 (güncellendi: 11:42 10.03.2025)
Rekabet Kurulu, BİM, Şok, Migros ve CarrefourSA'ya soruşturma açtı.
Rekabet Kurulu, BİM, Şok, Migros ve CarrefourSA'ya soruşturma başlattı. Şirketler tarafından KAP'a yapılan açıklamalarda, "Rekabet Kurulu tarafından şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirketimize bildirilmiştir" denildi.
BİM'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Rekabet Kurumu'nun aralarında BİM'in de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığını bildirdiği belirtildi. BİM, Rekabet Kurumu'nun soruşturma açmış olmasının cezai yaptırım ile karşı karşıya kalındığı ya da kalınacağı şeklinde yorumlanamayacağını dile getirdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Şok ve Migros'a soruşturma
Şok Marketler (SOKM) ve Migros Ticaret A.Ş.'nin (MGROS) de KAP'a yaptıkları açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu bazı perakende şirketleri ve bazı tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir" denildi.
CarrefourSA da KAP'a, "Rekabet Kurulu tarafından şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirketimize bildirilmiştir" şeklinde aynı açıklamayı gönderdi.
Perakende hisseleri etkilendi
Bim, Şok ve Migros soruşturmaları Borsa İstanbul'da hisseler üzerinde de etkili oldu. BIMAS yaklaşık yüzde 5, SOKM payları yaklaşık yüzde 2,5 ve MGROS payları da yüzde 5'in üzerinde düşüşle işlem gördü.
İki hafta önce rekor ceza kesmişti
Rekabet Kurumu 2 hafta önce BİM’e 1 milyar 300 bin TL idari para cezası kesildiğini açıklamıştı. Cezanın gerekçesi olarak yerinde incelemenin engellenmesi belirtilmişti. Kuruldan yapılan açıklamada, “Yerinde incelemeyi engellemenin sonuçları ağır olabilir” ifadesine yer verilmişti.
BİM'den kesilen cezaya ilişkin yapılan açıklamada, "Verilen bu ceza haksız, hukuksuz ve hakkaniyetsiz bir cezadır. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde karara karşı derhal tüm yasal yollara başvurulacaktır” denilmişti.