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Rekabet Kurumu duyurdu: Üç harfli markete 1 milyar 300 milyon lira ceza kesildi
Rekabet Kurumu duyurdu: Üç harfli markete 1 milyar 300 milyon lira ceza kesildi
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Rekabet Kurumu, BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde inceleme sırasında bir yöneticinin veri silme eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti. Bu durumun... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
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rekabet kurumu
market
zincir market
ceza
ceza kanunu
müdür
genel müdür
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Ünlü marketler zinciri BİM’e yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL idari para cezası kesildiği açıklandı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rekabet Kurumu, BİM’in genel merkezinde gerçekleştirilen yerinde inceleme sırasında bir yönetici tarafından veri silinmesi nedeniyle incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı gerekçesiyle şirkete yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Kurum, yayınladığı videoda yerinde incelemelerin engellenmesinin ağır yaptırımlarla sonuçlanabileceğini bir kez daha hatırlattı.'BİM'e 1 milyar 300 milyon Türk lirası ceza'Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama videosunda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221221/bim-marketin-kurucusu-cuneyd-zapsu--ben-ise-alacak-adam-bulamiyorum-1064834976.html
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bim, rekabet kurumu, market, zincir market, ceza, ceza kanunu, müdür, genel müdür, müdür yardımcılığı
bim, rekabet kurumu, market, zincir market, ceza, ceza kanunu, müdür, genel müdür, müdür yardımcılığı

Rekabet Kurumu duyurdu: Üç harfli markete 1 milyar 300 milyon lira ceza kesildi

20:54 19.02.2025
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BİM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
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Rekabet Kurumu, BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde inceleme sırasında bir yöneticinin veri silme eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti. Bu durumun incelemeyi engellediği ve zorlaştırdığı gerekçesiyle BİM’e yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Ünlü marketler zinciri BİM’e yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL idari para cezası kesildiği açıklandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rekabet Kurumu, BİM’in genel merkezinde gerçekleştirilen yerinde inceleme sırasında bir yönetici tarafından veri silinmesi nedeniyle incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı gerekçesiyle şirkete yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Kurum, yayınladığı videoda yerinde incelemelerin engellenmesinin ağır yaptırımlarla sonuçlanabileceğini bir kez daha hatırlattı.

'BİM'e 1 milyar 300 milyon Türk lirası ceza'

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama videosunda şu ifadeleri kullandı:

14 Ocak tarihinde BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde incelemede, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği Kurum uzmanlarınca tespit edilmiş ve Kurulun 6 Şubat tarihinde almış olduğu kararla; yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedilerek BİM’e yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Cüneyd Zapsu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
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