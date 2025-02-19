https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/rekabet-kurumu-duyurdu-uc-harfli-markete-1-milyar-300-milyon-lira-ceza-kesildi-1093813766.html

Rekabet Kurumu duyurdu: Üç harfli markete 1 milyar 300 milyon lira ceza kesildi

Rekabet Kurumu duyurdu: Üç harfli markete 1 milyar 300 milyon lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurumu, BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde inceleme sırasında bir yöneticinin veri silme eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti. Bu durumun... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T20:54+0300

2025-02-19T20:54+0300

2025-02-19T20:54+0300

türkiye

bim

rekabet kurumu

market

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Ünlü marketler zinciri BİM’e yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL idari para cezası kesildiği açıklandı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rekabet Kurumu, BİM’in genel merkezinde gerçekleştirilen yerinde inceleme sırasında bir yönetici tarafından veri silinmesi nedeniyle incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı gerekçesiyle şirkete yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Kurum, yayınladığı videoda yerinde incelemelerin engellenmesinin ağır yaptırımlarla sonuçlanabileceğini bir kez daha hatırlattı.'BİM'e 1 milyar 300 milyon Türk lirası ceza'Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama videosunda şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221221/bim-marketin-kurucusu-cuneyd-zapsu--ben-ise-alacak-adam-bulamiyorum-1064834976.html

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bim, rekabet kurumu, market, zincir market, ceza, ceza kanunu, müdür, genel müdür, müdür yardımcılığı