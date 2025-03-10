https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/ramazan-topu-yuzunde-patladi-hastaneye-kaldirildi-1094338939.html

Ramazan topu yüzünde patladı: Hastaneye kaldırıldı

Ramazan topu yüzünde patladı: Hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta ramazan topu 72 yaşındaki bir kişinin yüzünde patladı Kazazedenin kendi isteğiyle ramazan topunu patlattığı belirtildi. 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T00:45+0300

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sivas

gürün

ramazan ayı

ramazan

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Sivas'ın Gürün ilçesinde 72 yaşındaki B.Ş.'nin gönüllü olarak patlattığı ramazan topu yüzüne isabet etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlk önce Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş. ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/gece-ve-sabah-saatlerine-dikkat-7-il-icin-cig-uyarisi-verildi-1094338820.html

türki̇ye

sivas

gürün

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sivas, gürün , ramazan ayı, ramazan