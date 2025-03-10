https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/ramazan-topu-yuzunde-patladi-hastaneye-kaldirildi-1094338939.html
Ramazan topu yüzünde patladı: Hastaneye kaldırıldı
Ramazan topu yüzünde patladı: Hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta ramazan topu 72 yaşındaki bir kişinin yüzünde patladı Kazazedenin kendi isteğiyle ramazan topunu patlattığı belirtildi. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T00:45+0300
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Sivas'ın Gürün ilçesinde 72 yaşındaki B.Ş.'nin gönüllü olarak patlattığı ramazan topu yüzüne isabet etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İlk önce Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş. ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/gece-ve-sabah-saatlerine-dikkat-7-il-icin-cig-uyarisi-verildi-1094338820.html
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sivas, gürün , ramazan ayı, ramazan
sivas, gürün , ramazan ayı, ramazan
Ramazan topu yüzünde patladı: Hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta ramazan topu 72 yaşındaki bir kişinin yüzünde patladı Kazazedenin kendi isteğiyle ramazan topunu patlattığı belirtildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde 72 yaşındaki B.Ş.'nin gönüllü olarak patlattığı ramazan topu yüzüne isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk önce Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş. ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.