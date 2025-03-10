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Gece ve sabah saatlerine dikkat: 7 il için çığ uyarısı verildi
Gece ve sabah saatlerine dikkat: 7 il için çığ uyarısı verildi
Sputnik Türkiye
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli için gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
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Doğu Anadolu'nun Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli illeri için çığ uyarısı yapıldı.Erzurum Valiliği, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiğini ve bölge genelinde, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğunu aktardı.Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir çağrısında bulunuldu.
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10 mart hava durumu, 10 mart pazartesi hava nasıl olacak, çığ tehlikesi, çığ uyarısı
10 mart hava durumu, 10 mart pazartesi hava nasıl olacak, çığ tehlikesi, çığ uyarısı

Gece ve sabah saatlerine dikkat: 7 il için çığ uyarısı verildi

00:08 10.03.2025
© İHA / METİN TEK-AW131434Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti
Yüksekova'da çığ bölgesindeki kar kalınlığı 10 metreyi geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
© İHA / METİN TEK-AW131434
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Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli için gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.
Doğu Anadolu'nun Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli illeri için çığ uyarısı yapıldı.
Erzurum Valiliği, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiğini ve bölge genelinde, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğunu aktardı.
Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir çağrısında bulunuldu.
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