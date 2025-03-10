https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/gece-ve-sabah-saatlerine-dikkat-7-il-icin-cig-uyarisi-verildi-1094338820.html
Gece ve sabah saatlerine dikkat: 7 il için çığ uyarısı verildi
Gece ve sabah saatlerine dikkat: 7 il için çığ uyarısı verildi
Sputnik Türkiye
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli için gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T00:08+0300
2025-03-10T00:08+0300
2025-03-10T00:08+0300
türki̇ye
erzincan
ağrı
iğdır
meteoroloji
çığ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080207358_0:493:1290:1219_1920x0_80_0_0_f49cddf639801e646ce9371f73aff571.jpg
Doğu Anadolu'nun Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli illeri için çığ uyarısı yapıldı.Erzurum Valiliği, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiğini ve bölge genelinde, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğunu aktardı.Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/marmaris-belediyesinden-muhurlenen-otel-ve-devre-mulk-insaatiyla-ilgili-aciklama-104-milyon-757-bin-1094338531.html
türki̇ye
erzincan
ağrı
iğdır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080207358_0:372:1290:1340_1920x0_80_0_0_611567d88cbebf542bccf30fcedf6a10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
10 mart hava durumu, 10 mart pazartesi hava nasıl olacak, çığ tehlikesi, çığ uyarısı
10 mart hava durumu, 10 mart pazartesi hava nasıl olacak, çığ tehlikesi, çığ uyarısı
Gece ve sabah saatlerine dikkat: 7 il için çığ uyarısı verildi
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli için gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.
Doğu Anadolu'nun Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli illeri için çığ uyarısı yapıldı.
Erzurum Valiliği, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiğini ve bölge genelinde, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğunu aktardı.
Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir çağrısında bulunuldu.