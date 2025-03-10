https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/gece-ve-sabah-saatlerine-dikkat-7-il-icin-cig-uyarisi-verildi-1094338820.html

Gece ve sabah saatlerine dikkat: 7 il için çığ uyarısı verildi

Gece ve sabah saatlerine dikkat: 7 il için çığ uyarısı verildi

Sputnik Türkiye

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli için gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T00:08+0300

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türki̇ye

erzincan

ağrı

iğdır

meteoroloji

çığ

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Doğu Anadolu'nun Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Tunceli illeri için çığ uyarısı yapıldı.Erzurum Valiliği, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis beklendiğini ve bölge genelinde, yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğunu aktardı.Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir çağrısında bulunuldu.

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türki̇ye

erzincan

ağrı

iğdır

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