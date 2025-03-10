https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/nedim-senerden-ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-iddia-yatay-geciste-referanslari-kimlerdi-1094356838.html

Nedim Şener’den Ekrem İmamoğlu hakkında yeni iddia: Yatay geçişte referansları kimlerdi?

Nedim Şener’den Ekrem İmamoğlu hakkında yeni iddia: Yatay geçişte referansları kimlerdi?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Nedim Şener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçiş yaptığına dair önemli iddialarda bulundu. Diplomasında usulsüzlük olduğu öne sürülen... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T15:35+0300

2025-03-10T15:35+0300

2025-03-10T15:35+0300

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ekrem i̇mamoğlu

nedim şener

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Ekrem İmamoğlu’nun YÖK tarafından tanınmayan Kuzey Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yapmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesi kamuoyuna yansıdı. İmamoğlu, bu süreci ortaya çıkaran YÖK uzmanlarının ifade vermesi gerektiğini savunarak, avukatlarının YÖK uzmanları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.Savcılıkta referans gösterilen i̇simlerİmamoğlu’na, yatay geçiş sırasında referans olarak gösterdiği iki isim soruldu:Gazeteci Nedim Şener, İmamoğlu’nun Necmettin Karaduman hakkında savcılık ifadesinde, sadece “TBMM Başkanlığı yapmış, ailece tanıdığımız Trabzon milletvekili olduğu için tanırım” dediğini aktardı. Ancak Şener'in belirttiğine göre, resmi başvuru formuna göre Karaduman, İmamoğlu’nun yatay geçişinde referans olarak gösterdiği iki isimden biri olarak yer alıyordu.Nedim Şener: İmamoğlu gerçeği gizlemeye mi çalışıyor?Şener, sosyal medya paylaşımlarında "çelişkiye" dikkat çekerek, süreci şu sözlerle anlattı:“Vefasız İmamoğlu, aynı zamanda nikah şahidi olan, 1980’lerin güçlü siyasi figürü ANAP’lı babası Hasan İmamoğlu’nun yakın dostu Necmettin Karaduman’ı referans gösterdiğini ya unutmuş ya da gerçeği savcılıktan gizlemeyi başaracağını zannetmiş.”Şener, İmamoğlu’nun diğer referansının ise YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi’ne öğrenci bulan ve üniversitenin durumunu en iyi bilen organizatör yetkilisi Özalp Tazan olduğunu söyledi.Bu noktada İmamoğlu’nun, GAÜ’nün YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını bilmediği yönündeki savunmasının gerçekçi olmadığı iddia edildi. Şener’e göre, İmamoğlu üniversitenin tanınmadığını bildiği halde başvurdu ve Necmettin Karaduman ile üniversite yönetiminin işbirliğiyle yatay geçişi gerçekleştirdi.Nedim Şener, Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş başvuru formundaki bir diğer dikkat çekici noktaya da vurgu yaptı.İmamoğlu, başvuru formunda yatay geçiş gerekçesi olarak "ekonomik durumum iyi olmadığı için" ifadesini kullanmıştı. Ancak, Şener bu beyanın gerçekle örtüşmediğini iddia ederek şu sözleri paylaştı:“Müteahhit ANAP’lı baba, binlerce sterlin ödeyerek KKTC’ye sınavsız kayıt yaptırdı. Orada ev tuttu, uçakla gidip geldi. Şimdi ise başvuru formunda ekonomik durumunu gerekçe göstermesi komik.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/baris-terkoglu-ekrem-imamogluna-yakin-hangi-isimlerin-mal-varligina-tedbir-kondugunu-acikladi-1094347662.html

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şener, ekrem i̇mamoğlu, nedim şener, trabzon, kktc, anap, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yök, haberler