https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/baris-terkoglu-ekrem-imamogluna-yakin-hangi-isimlerin-mal-varligina-tedbir-kondugunu-acikladi-1094347662.html

Barış Terkoğlu, Ekrem İmamoğlu'na yakın hangi isimlerin mal varlığına tedbir konduğunu açıkladı

Barış Terkoğlu, Ekrem İmamoğlu'na yakın hangi isimlerin mal varlığına tedbir konduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresinde bulunan bazı isimlerin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konulduğu ortaya çıktı. Gazeteci Barış... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T11:56+0300

2025-03-10T11:56+0300

2025-03-10T11:56+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

hesap

inceleme

tedbir

necati özkan

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çevresindeki bazı isimlerin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konulduğu ortaya çıktı. Gazeteci Barış Terkoğlu, konuya ilişkin yazısında İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz’ın mal varlıklarına tedbir konulan isimler arasında yer aldığını açıkladı.CHP’nin 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde tek aday olarak yarışacak olan Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yakın çevresinde ve tanımadığı bazı kişilerin mal varlıklarına el konulduğunu öğrendiğini söyledi. İmamoğlu dün yaptığı açıklamada, “Dün öğrendim ki aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi hiç tanımadığım insanların mal varlıklarına, banka hesaplarına el koymuşlar. Dedim ya, aralarında tanımadıklarım da var” ifadelerini kullandı.İmamoğlu'na yakın hangi isimlerin mal varlıklarına tedbir kararı alındı?Konuya ilişkin en dikkat çekici açıklamalardan biri, Barış Terkoğlu’nun köşe yazısında paylaştığı bilgiler oldu. Terkoğlu, İmamoğlu’nun “Aralarında tanımadıklarım da var” dediği isimlerin önemli bir kısmının İBB iştiraklerinden ihale alan şirketlerin sahipleri olduğunu belirtti. Terkoğlu, "bu isimler arasında İmamoğlu’na seçim kazandıran kampanyayı yapan Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın bulunduğunu" yazdı.İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan, mal varlığına el konulmasını Barış Terkoğlu’na verdiği röportajda doğruladı ve süreci şöyle anlattı:“Cuma günü öğle yemeğindeydim, Beşiktaş Tapu Müdürlüğü’nden bana bir SMS geldi. Mesajda ‘adınıza kayıtlı gayrimenkul üzerinde el koyma kararı şerhi tesisi işlemi yapılmaktadır’ deniyordu. Önce dolandırıcılık sandım. Ancak içime kurt düştü, avukatıma ilettim. Sonrasında öğrendik ki bu karar, Başsavcılığın yaptığı bir işlemmiş.”Özkan, banka hesabını kontrol etmek için eşine küçük bir miktar para göndermeye çalıştığını, ancak işlemin başarısız olduğunu fark ettiğini belirterek, “Bankayı aradım, ancak şubenin bile haberi yoktu” dedi.'İBB ile ticari bağım yok'Özkan, kamuoyunda hakkında yapılan spekülasyonlara da yanıt verdi:“Ben 42 yıldır profesyonel iletişim alanında çalışıyorum. Türkiye’de ve dünyada birçok büyük projeye imza attım. Ancak İBB’de herhangi bir görevim, sorumluluğum ya da imza yetkim yok. Yıllardır İBB veya iştiraklerinden ihale almadım. Girsem, hakkımla alabileceğim işler olmasına rağmen bunu tercih etmiyorum.”'Soruşturma gizli'Özkan, avukatının kendisine verdiği bilgileri de paylaşarak, soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğunu ve kendisine yöneltilen suçlamaları dahi bilmediğini belirtti:“Bu bir soruşturma dosyası ve dosyada gizlilik kararı var. Konu nedir, suç isnadı nedir, hangi davranışımı hangi kanunun hangi maddesine aykırı bulmuşlar, bilmiyorum.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250309/imamoglu-adanada-chplilere-seslendi-200-bine-yakin-insan-son-birkac-haftada-kosarak-cosarak-1094335425.html

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ekrem i̇mamoğlu, hesap, inceleme, tedbir, necati özkan