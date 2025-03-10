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Mevduat faizlerinde düşüş sürüyor, bankalar yeni oranları açıkladı: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Mevduat faizlerinde düşüş sürüyor, bankalar yeni oranları açıkladı: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın faiz indirimleri devam ederken, mevduat faizlerinde de aşağı yönlü hareket sürüyor. Yılın ilk iki toplantısında politika faizi yüzde 42.5’e... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T08:54+0300
2025-03-10T08:55+0300
ekonomi̇
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tl
mevduat
mevduat faizi
kur korumalı tl mevduat
dövize dayalı tl mevduat
kur korumalı mevduat (kkm)
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Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42.5 seviyesine çekti. Faiz indirimi öncesinde mevduat faizleri yüzde 48 seviyelerine kadar çıkarken, birçok banka bu oranları birkaç puan aşağı çekti.Ancak politikada gevşeme olmasına rağmen bazı bankaların hala yüzde 47 seviyesinde mevduat faizi sunduğu görülüyor. Uzmanlara göre, bu durum bankaların kısa vadeli mevduatlarla uzun vadeli ve sabit faizli kredi kullandırma stratejisinden kaynaklanıyor.Bankalar neden yüksek faiz veriyor?Piyasalardaki faiz oranlarını değerlendiren Milliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar, bankaların neden politika faizinin üzerinde faiz sunduğunu şöyle açıkladı:Ancak uzmanlara göre kısa vadeli mevduatlarda da faiz oranlarında düşüş eğilimi başladı. Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 38 seviyelerine kadar çekti, ancak para çıkışını engellemek isteyen bankalar yüzde 43-47 aralığında faiz vermeye devam ediyor.Mevduat faizleri daha da düşer mi?Nisan ayında TCMB’nin politika faizini 250 baz puan daha indirmesi bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, kısa vadeli mevduat faizlerinde de yeni bir düşüş dalgası yaşanabilir.Ancak uzmanlar, faizleri etkileyen tek unsurun Merkez Bankası politikası olmadığını vurguluyor. Bankalara getirilen düzenlemeler, kredi koşulları ve enflasyon beklentileri de mevduat faizlerini doğrudan etkiliyor.Baydar’a göre, kredi faizlerinde düşüş yaşanırsa, mevduat faizleri de buna paralel olarak 2 puana kadar gerileyebilir.1 Milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?Mevduat faizlerindeki değişim, parasını mevduatta değerlendiren yatırımcılar açısından kritik öneme sahip. Şu an için 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi yüzde 47 faizle 35.025 TL olarak hesaplanıyor.Bu durumda 32 gün sonunda toplam bakiye 1.035.025 TL seviyesine ulaşıyor. Ancak faiz oranlarının düşmeye devam etmesi halinde, bu getirinin de azalması bekleniyor.Mevduat mı, borsa mı? Yatırımcılar ne yapmalı?Son dönemde mevduat faizlerinin düşüş eğiliminde olması, yatırımcıları farklı yatırım araçlarına yönelmeye teşvik ediyor. Ancak uzmanlara göre, mevduat ve borsa tamamen farklı risk gruplarında yer alıyor.Ayrıca jeopolitik riskler ve piyasa dalgalanmaları, yatırım kararlarında dikkate alınması gereken faktörler arasında yer alıyor.
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tl, mevduat, mevduat faizi, kur korumalı tl mevduat, dövize dayalı tl mevduat, kur korumalı mevduat (kkm)
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Mevduat faizlerinde düşüş sürüyor, bankalar yeni oranları açıkladı: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

08:54 10.03.2025 (güncellendi: 08:55 10.03.2025)
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Merkez Bankası’nın faiz indirimleri devam ederken, mevduat faizlerinde de aşağı yönlü hareket sürüyor. Yılın ilk iki toplantısında politika faizi yüzde 42.5’e çekilirken, bankalar da faiz oranlarında yeni düzenlemeler yaptı. Peki, mevduat faizleri neden düşüyor, bankalar neden yüksek faiz veriyor, 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42.5 seviyesine çekti. Faiz indirimi öncesinde mevduat faizleri yüzde 48 seviyelerine kadar çıkarken, birçok banka bu oranları birkaç puan aşağı çekti.
Ancak politikada gevşeme olmasına rağmen bazı bankaların hala yüzde 47 seviyesinde mevduat faizi sunduğu görülüyor. Uzmanlara göre, bu durum bankaların kısa vadeli mevduatlarla uzun vadeli ve sabit faizli kredi kullandırma stratejisinden kaynaklanıyor.

Bankalar neden yüksek faiz veriyor?

Piyasalardaki faiz oranlarını değerlendiren Milliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar, bankaların neden politika faizinin üzerinde faiz sunduğunu şöyle açıkladı:
"Bankaların verdiği yüksek faiz, genellikle kısa vadeli mevduatlar içindir. Bunun nedeni, bankaların uzun vadeli kredi verirken ilerleyen dönemde faizlerin daha da düşeceğini öngörmeleri ve maliyet avantajı sağlamaya çalışmalarıdır. Bu yüzden kısa vadede cazip oranlarla mevduat topluyorlar."
Ancak uzmanlara göre kısa vadeli mevduatlarda da faiz oranlarında düşüş eğilimi başladı. Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 38 seviyelerine kadar çekti, ancak para çıkışını engellemek isteyen bankalar yüzde 43-47 aralığında faiz vermeye devam ediyor.

Mevduat faizleri daha da düşer mi?

Nisan ayında TCMB’nin politika faizini 250 baz puan daha indirmesi bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, kısa vadeli mevduat faizlerinde de yeni bir düşüş dalgası yaşanabilir.
Ancak uzmanlar, faizleri etkileyen tek unsurun Merkez Bankası politikası olmadığını vurguluyor. Bankalara getirilen düzenlemeler, kredi koşulları ve enflasyon beklentileri de mevduat faizlerini doğrudan etkiliyor.
Baydar’a göre, kredi faizlerinde düşüş yaşanırsa, mevduat faizleri de buna paralel olarak 2 puana kadar gerileyebilir.

1 Milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Mevduat faizlerindeki değişim, parasını mevduatta değerlendiren yatırımcılar açısından kritik öneme sahip. Şu an için 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi yüzde 47 faizle 35.025 TL olarak hesaplanıyor.
Bu durumda 32 gün sonunda toplam bakiye 1.035.025 TL seviyesine ulaşıyor. Ancak faiz oranlarının düşmeye devam etmesi halinde, bu getirinin de azalması bekleniyor.

Mevduat mı, borsa mı? Yatırımcılar ne yapmalı?

Son dönemde mevduat faizlerinin düşüş eğiliminde olması, yatırımcıları farklı yatırım araçlarına yönelmeye teşvik ediyor. Ancak uzmanlara göre, mevduat ve borsa tamamen farklı risk gruplarında yer alıyor.
"Borsada yatırımcılar hem fiyat dalgalanmaları hem de tahtaların kapanması nedeniyle risk alıyor. Mevduatta ise bu tür bir risk yok. Bu yüzden düşük risk isteyen yatırımcılar için kısa vadeli mevduat ve para piyasası fonları hala cazip görünüyor."
Ayrıca jeopolitik riskler ve piyasa dalgalanmaları, yatırım kararlarında dikkate alınması gereken faktörler arasında yer alıyor.
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