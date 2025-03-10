https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/mevduat-faizlerinde-dusus-suruyor-bankalar-yeni-oranlari-acikladi-1-milyon-tlnin-aylik-getirisi-ne-1094341705.html

Mevduat faizlerinde düşüş sürüyor, bankalar yeni oranları açıkladı: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Mevduat faizlerinde düşüş sürüyor, bankalar yeni oranları açıkladı: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri devam ederken, mevduat faizlerinde de aşağı yönlü hareket sürüyor. Yılın ilk iki toplantısında politika faizi yüzde 42.5’e... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T08:54+0300

2025-03-10T08:54+0300

2025-03-10T08:55+0300

ekonomi̇

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

tl

mevduat

mevduat faizi

kur korumalı tl mevduat

dövize dayalı tl mevduat

kur korumalı mevduat (kkm)

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Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42.5 seviyesine çekti. Faiz indirimi öncesinde mevduat faizleri yüzde 48 seviyelerine kadar çıkarken, birçok banka bu oranları birkaç puan aşağı çekti.Ancak politikada gevşeme olmasına rağmen bazı bankaların hala yüzde 47 seviyesinde mevduat faizi sunduğu görülüyor. Uzmanlara göre, bu durum bankaların kısa vadeli mevduatlarla uzun vadeli ve sabit faizli kredi kullandırma stratejisinden kaynaklanıyor.Bankalar neden yüksek faiz veriyor?Piyasalardaki faiz oranlarını değerlendiren Milliyet'e konuşan ekonomist Hikmet Baydar, bankaların neden politika faizinin üzerinde faiz sunduğunu şöyle açıkladı:Ancak uzmanlara göre kısa vadeli mevduatlarda da faiz oranlarında düşüş eğilimi başladı. Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 38 seviyelerine kadar çekti, ancak para çıkışını engellemek isteyen bankalar yüzde 43-47 aralığında faiz vermeye devam ediyor.Mevduat faizleri daha da düşer mi?Nisan ayında TCMB’nin politika faizini 250 baz puan daha indirmesi bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, kısa vadeli mevduat faizlerinde de yeni bir düşüş dalgası yaşanabilir.Ancak uzmanlar, faizleri etkileyen tek unsurun Merkez Bankası politikası olmadığını vurguluyor. Bankalara getirilen düzenlemeler, kredi koşulları ve enflasyon beklentileri de mevduat faizlerini doğrudan etkiliyor.Baydar’a göre, kredi faizlerinde düşüş yaşanırsa, mevduat faizleri de buna paralel olarak 2 puana kadar gerileyebilir.1 Milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?Mevduat faizlerindeki değişim, parasını mevduatta değerlendiren yatırımcılar açısından kritik öneme sahip. Şu an için 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi yüzde 47 faizle 35.025 TL olarak hesaplanıyor.Bu durumda 32 gün sonunda toplam bakiye 1.035.025 TL seviyesine ulaşıyor. Ancak faiz oranlarının düşmeye devam etmesi halinde, bu getirinin de azalması bekleniyor.Mevduat mı, borsa mı? Yatırımcılar ne yapmalı?Son dönemde mevduat faizlerinin düşüş eğiliminde olması, yatırımcıları farklı yatırım araçlarına yönelmeye teşvik ediyor. Ancak uzmanlara göre, mevduat ve borsa tamamen farklı risk gruplarında yer alıyor.Ayrıca jeopolitik riskler ve piyasa dalgalanmaları, yatırım kararlarında dikkate alınması gereken faktörler arasında yer alıyor.

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