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Lüksemburg kraliyet ailesini yıkan ölüm: Prens Frederik 22 yaşında hayatını kaybetti
Lüksemburg kraliyet ailesini yıkan ölüm: Prens Frederik 22 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın en küçük ülkelerinden olan Lüksemburg Kraliyet ailesi 22 yaşındaki Prens Frederik'in ölümüyle yıkıldı. 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T11:28+0300
2025-03-10T11:28+0300
yaşam
lüksemburg
lüksemburg prensi
kraliyet
kraliyet ailesi
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Nadir görülen bir genetik hastalıkla dünyaya gelen Lüksemburg Prensi'nin 22 yaşındaki oğlu Prens Frederik hayatını kaybetti. Genç prens, vücut hücrelerini etkileyen, enerji kaybetmelerine neden olan ve beyin, sinirler, karaciğer, bağırsaklar, kaslar ve gözler de dahil olmak üzere birçok organın ilerleyici başarısızlığına yol açan genetik bir mitokondriyal bozuklukla mücadele ediyordu. Avrupa’nın en küçük ülkelerinden olan Lüksemburg’un kraliyet ailesi büyük bir acıyla sarsıldı. Lüksemburg Prensi Robert ve Nassau Prensesi Julie'nin en küçük oğlu Prens Frederik 22 yaşında hayatını kaybetti. Prens Robert oğlunun ölüm haberini Prens Frederik'in tıbbi araştırmaları teşvik etmek ve hastalığa bir çare bulmak için kurduğu bir kuruluş olan POLG Vakfı'nın web sitesinde paylaştı. Duygusal bir açıklama yapan 56 yaşındaki Robert, “Eşim ve ben, oğlumuzun vefatını size büyük bir üzüntüyle bildirmek istiyoruz” dedi.Herkesle vedalaştıPrens Robert, oğlunun ölümünden bir gün önce aile üyeleriyle de tek tek vedalaştığını anlatırken, Frederik'in veda mesajlarının “nazik, bilge ve öğretici” olduğunu, oğlunun aileden “uzun süredir devam eden son bir aile şakasıyla” ayrıldığını kaydetti. Baba Robert, “Son anlarında bile mizahı ve sınırsız şefkati onu, hepimizi neşelendirmek için son bir kahkaha ile aramızdan ayrılmaya zorladı” dedi.Genetik hastalıkla doğdu başkaları için de çare olmaya çalıştıVücut hücrelerini etkileyen, enerji kaybetmelerine neden olan ve beyin, sinirler, karaciğer, bağırsaklar, kaslar ve gözler de dahil olmak üzere birçok organın ilerleyici başarısızlığına yol açan genetik bir mitokondriyal bozuklukla doğan prensin hastalığı 14 yaşında teşhis edilebildi. Kendi hastalığıyla mücadele eden Prens Frederic, hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da POLG Vakfı’nı kurmuş ve kendi durumundakilerin derdine çare olabilmek için yapılan araştırmalara destek vermişti.
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lüksemburg, lüksemburg prensi, kraliyet, kraliyet ailesi
lüksemburg, lüksemburg prensi, kraliyet, kraliyet ailesi

Lüksemburg kraliyet ailesini yıkan ölüm: Prens Frederik 22 yaşında hayatını kaybetti

11:28 10.03.2025
Lüksemburg Prensi sosyal medya
Lüksemburg Prensi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
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Avrupa'nın en küçük ülkelerinden olan Lüksemburg Kraliyet ailesi 22 yaşındaki Prens Frederik'in ölümüyle yıkıldı.
Nadir görülen bir genetik hastalıkla dünyaya gelen Lüksemburg Prensi'nin 22 yaşındaki oğlu Prens Frederik hayatını kaybetti. Genç prens, vücut hücrelerini etkileyen, enerji kaybetmelerine neden olan ve beyin, sinirler, karaciğer, bağırsaklar, kaslar ve gözler de dahil olmak üzere birçok organın ilerleyici başarısızlığına yol açan genetik bir mitokondriyal bozuklukla mücadele ediyordu.
Avrupa’nın en küçük ülkelerinden olan Lüksemburg’un kraliyet ailesi büyük bir acıyla sarsıldı. Lüksemburg Prensi Robert ve Nassau Prensesi Julie'nin en küçük oğlu Prens Frederik 22 yaşında hayatını kaybetti. Prens Robert oğlunun ölüm haberini Prens Frederik'in tıbbi araştırmaları teşvik etmek ve hastalığa bir çare bulmak için kurduğu bir kuruluş olan POLG Vakfı'nın web sitesinde paylaştı. Duygusal bir açıklama yapan 56 yaşındaki Robert, “Eşim ve ben, oğlumuzun vefatını size büyük bir üzüntüyle bildirmek istiyoruz” dedi.
Lüksemburg Prensi sosyal medya
Lüksemburg Prensi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2025
Lüksemburg Prensi sosyal medya

Herkesle vedalaştı

Prens Robert, oğlunun ölümünden bir gün önce aile üyeleriyle de tek tek vedalaştığını anlatırken, Frederik'in veda mesajlarının “nazik, bilge ve öğretici” olduğunu, oğlunun aileden “uzun süredir devam eden son bir aile şakasıyla” ayrıldığını kaydetti. Baba Robert, “Son anlarında bile mizahı ve sınırsız şefkati onu, hepimizi neşelendirmek için son bir kahkaha ile aramızdan ayrılmaya zorladı” dedi.

Genetik hastalıkla doğdu başkaları için de çare olmaya çalıştı

Vücut hücrelerini etkileyen, enerji kaybetmelerine neden olan ve beyin, sinirler, karaciğer, bağırsaklar, kaslar ve gözler de dahil olmak üzere birçok organın ilerleyici başarısızlığına yol açan genetik bir mitokondriyal bozuklukla doğan prensin hastalığı 14 yaşında teşhis edilebildi. Kendi hastalığıyla mücadele eden Prens Frederic, hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da POLG Vakfı’nı kurmuş ve kendi durumundakilerin derdine çare olabilmek için yapılan araştırmalara destek vermişti.
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