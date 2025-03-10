https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/kritik-toplanti-sona-erdi-trabzonsporda-senol-gunes-karari-1094360919.html
Kritik toplantı sona erdi: Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı
Kritik toplantı sona erdi: Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sona eriyor. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörünün kim olacağı da merak konusu. Trabzonspor'un... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T16:49+0300
2025-03-10T16:49+0300
2025-03-10T16:49+0300
spor
şenol güneş
trabzonspor
fatih tekke
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Şenol Güneş, teknik direktörlük görevini bırakıyor.Şenol Güneş görevini bıraktıBugün yönetimle yaklaşık 4 saatlik bir görüşme yapan Şenol Güneş, saat 16:00'daki antrenmanda görevinin başında olmayacak.Bordo-mavili yönetimin Şenol Güneş'e sportif direktörlük teklifi yaptığı öne sürülüyor.Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?Öte yandan Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin yeni hocasını Ajansspor'da açıkladı.Tekelioğlu, Şenol Güneş sonrası Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün Fatih Tekke olacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor taraftarı ve kamuoyu Fatih Tekke'yi çok istiyor" ifadelerini kullandı.Fatih Tekke son olarak Alanyaspor'u çalıştırmış ve 7 Kasım 2024 tarihinde Akdeniz ekibinden ayrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/trabzonspor-teknik-direktoru-senol-gunes-haciosmanogluna-soyluyorum-seni-kandiriyorlar-1094017542.html
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şenol güneş, şenol güneş son dakika, şenopl güneş trabzonsporu bıraktı mı
şenol güneş, şenol güneş son dakika, şenopl güneş trabzonsporu bıraktı mı
Kritik toplantı sona erdi: Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı
Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sona eriyor. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörünün kim olacağı da merak konusu. Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, Karadeniz devinin başına geçecek yeni ismi canlı yayında duyurdu. İşte detaylar...
Şenol Güneş, teknik direktörlük görevini bırakıyor.
Şenol Güneş görevini bıraktı
Bugün yönetimle yaklaşık 4 saatlik bir görüşme yapan Şenol Güneş, saat 16:00'daki antrenmanda görevinin başında olmayacak.
Bordo-mavili yönetimin Şenol Güneş'e sportif direktörlük teklifi yaptığı öne sürülüyor.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?
Öte yandan Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin yeni hocasını Ajansspor'da açıkladı.
Tekelioğlu, Şenol Güneş sonrası Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün Fatih Tekke olacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor taraftarı ve kamuoyu Fatih Tekke'yi çok istiyor" ifadelerini kullandı.
Fatih Tekke son olarak Alanyaspor'u çalıştırmış ve 7 Kasım 2024 tarihinde Akdeniz ekibinden ayrılmıştı.