https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/kritik-toplanti-sona-erdi-trabzonsporda-senol-gunes-karari-1094360919.html

Kritik toplantı sona erdi: Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı

Kritik toplantı sona erdi: Trabzonspor'da Şenol Güneş kararı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sona eriyor. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörünün kim olacağı da merak konusu. Trabzonspor'un... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T16:49+0300

2025-03-10T16:49+0300

2025-03-10T16:49+0300

spor

şenol güneş

trabzonspor

fatih tekke

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Şenol Güneş, teknik direktörlük görevini bırakıyor.Şenol Güneş görevini bıraktıBugün yönetimle yaklaşık 4 saatlik bir görüşme yapan Şenol Güneş, saat 16:00'daki antrenmanda görevinin başında olmayacak.Bordo-mavili yönetimin Şenol Güneş'e sportif direktörlük teklifi yaptığı öne sürülüyor.Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?Öte yandan Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin yeni hocasını Ajansspor'da açıkladı.Tekelioğlu, Şenol Güneş sonrası Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün Fatih Tekke olacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor taraftarı ve kamuoyu Fatih Tekke'yi çok istiyor" ifadelerini kullandı.Fatih Tekke son olarak Alanyaspor'u çalıştırmış ve 7 Kasım 2024 tarihinde Akdeniz ekibinden ayrılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/trabzonspor-teknik-direktoru-senol-gunes-haciosmanogluna-soyluyorum-seni-kandiriyorlar-1094017542.html

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