https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/konyada-2-yasindaki-ranaya-saldiran-kopeklerin-kacirildigi-iddiasi-dernek-aciklama-yapti-1094348429.html

Konya'da 2 yaşındaki Rana'ya saldıran köpeklerin kaçırıldığı iddiası: Dernek açıklama yaptı

Konya'da 2 yaşındaki Rana'ya saldıran köpeklerin kaçırıldığı iddiası: Dernek açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Konya'da iki yaşındaki minik Rana'yı hayattan koparan köpeklerin, bir köpek derneği tarafından kaçırıldığı iddiaları büyük tepki çekti. İlgili dernek iddiaları... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T11:58+0300

2025-03-10T11:58+0300

2025-03-10T11:58+0300

türki̇ye

köpek

konya

konya valiliği

konya cumhuriyet başsavcılığı

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2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı. Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Valilik ve belediyeden açıklamaKonya Valiliği de yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü bu süreçte yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, olayla ilgili çok yönlü tahkikatın devam ettiği bildirildi.Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını, sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.Sosyal medyada köpekler kaçırıldı iddiasıOlayların ardından sosyal medyada Rana'yı hayattan koparan köpeklerin, Konya'da bir köpek derneği tarafından kaçırıldığı iddiaları yayıldı.Köpekleri kaçırdığı iddia edilen derneğin yetkilileri ise sosyal medya hesabından "Arkadaşlar olay benim beslediğim bölgenin yakınında meydana geldi. Sabah çok erken saatlerde gidip çıkarabildiğimiz kadar köpek çıkardık. Alana götürdüm." ifadelerini kullandı.Bu paylaşımlar üzerine çok sayıda tehdit aldığını belirten dernek yetkilisi paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatılacağını aktardı.

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köpek, konya, konya valiliği, konya cumhuriyet başsavcılığı, türkiye